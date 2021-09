'En ningún país los empresarios habían ofrecido tributar más': Minhacienda

La reforma tributaria con la que se recaudarán 15,2 billones de pesos para atender a los más vulnerables, reactivar la economía y estabilizar las finanzas públicas, después de que la pandemia del covid-19 provocó la mayor caída del PIB de la historia y dejó a más de 21 millones de colombianos en pobreza, ya es ley de la República.



En diálogo con EL TIEMPO, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, explicó los cambios más importantes y cómo beneficiarán a los colombianos.



¿Quiénes serán los que más pongan para obtener el recaudo?

La iniciativa recaudará 15,2 billones de pesos, a los que hay que adicionarles algunos ingresos temporales nuevos, como las facilidades de pago en materia tributaria por las que se recogerán 0,6 billones y otros 3,8 billones de la enajenación de activos previamente incautados a la mafia.



El 31 por ciento del recaudo provendrá del esfuerzo de austeridad en el gasto público y de la lucha contra la evasión fiscal del Gobierno, y el 69 por ciento, a lo que generosamente con grandeza el sector empresarial estuvo dispuesto a poner.

Los empresarios levantaron la mano para decir: ¡estamos dispuestos a contribuir!, y hay que rescatar esto, pues no ha sucedido en ningún país el mundo.



Se dará el desmonte de parte de los beneficios que se concedieron en la ley de crecimiento del 2019. En ese sentido, la tarifa corporativa será del 35 por ciento; el descuento del ICA en renta, del 50 por ciento, y habrá una sobretasa de 3 puntos porcentuales al sector financiero. Este último hace un esfuerzo importante para contribuir a la generación de ingresos.

Pero hay quienes se quejan de que no hubo tarifa de renta especial para las mipymes…

Es falso. Lo que hizo este proyecto fue fortalecer nuestro régimen diferenciado para las micro y pequeñas empresas, que es el régimen simple de tributación.



En la reforma se aumenta el umbral de 80.000 a 100.000 unidades de valor tributario (UVT) para que más empresarios entren. Esto nos va a permitir recoger por lo menos a 400.000 micro y pequeños empresarios, que es el 97 por ciento de quienes hoy tributan ante la Dian.

¿En qué va a consistir ese apretón del gasto?

Esta ley propone varios cambios. El primero ya lo estamos incluyendo en el Presupuesto General de la Nación del 2022, que es un control en el crecimiento en la adquisición de los bienes y servicios. También habrá un esfuerzo grande en el control de gastos de viáticos, de impresión, de papelería, de vehículos, de combustibles o en contratos de arrendamiento, entre otros. Además, recientemente se tomó la decisión de eliminar unas consejerías. La meta es lograr un ahorro anual de hasta 1,9 billones de pesos.

¿Cómo quedaron los días sin IVA?

A partir de ahora, en los días sin IVA el beneficio también aplicará a las personas que paguen en efectivo, siempre y cuando estén mediados por factura electrónica. Con ello se podrían beneficiar más personas y se podría ayudar a reactivar la economía. Con la ley sancionada aspiramos a que en octubre y noviembre ya podamos desarrollar estos días.

¿Qué otros cambios hay que afecten el bolsillo de los colombianos?

Hay miles de personas naturales y jurídicas que se vieron afectadas por el impacto de la pandemia y se colgaron con sus impuestos. Por ello, se establecieron alivios y facilidades de pago, logrando incluso la posibilidad de reducir los intereses de mora y las sanciones. También habrá alivios para los deudores de multas de tráfico tanto en automotores como en motocicletas.

¿En qué consistirá el apoyo a empresas afectadas por el paro?

Aparte del subsidio a la nómina, que va de mayo a diciembre de este año –es decir, se paga retroactivo–, también se incluirá un valor adicional en mayo y junio, los meses en los que los empresarios se vieron afectados por el paro. Buscamos proteger a 1,4 millones de empleos. Además, en esta ocasión el subsidio normal de julio a diciembre está focalizado en la micro y pequeña empresa de hasta dos trabajadores y antes cobijaba solo hasta tres.

¿Qué más tiene todo el paquete social?

El Ingreso Solidario ahora va a llegar a 4,1 millones de hogares; es decir, que entre 12 y 15 millones de colombianos se verán beneficiados.



Este se complementa con otros como la Matrícula Cero, con la que vamos a lograr que 700.000 jóvenes tengan gratuidad por siempre en la educación superior. Y quisimos también incluir un compromiso con el empleo porque la reactivación sin puestos de trabajo se queda coja. Hay subsidios para los jóvenes entre 18 y 28 años.



La meta es que a 500.000 les subsidiemos el 100 % de los costos de seguridad social. También habrá subsidios para hombres y mujeres. Tendremos un incentivo del 50 % de los costos de seguridad social. Buscamos apoyar la creación de 250.000 empleos.

¿Con estas medidas cómo cambian las metas de pobreza?

Tenemos que conseguir sostenibilidad social, y eso significa llegar a los niveles de pobreza que teníamos antes de la pandemia. También retornar a la tasa de desempleo juvenil. Además, hay que reducir el déficit fiscal a un 2,7 por ciento en el 2025, lograr superávit fiscal primario entre 2024 y 2025, y reducir la deuda pública del orden de 61 o 62 por ciento del PIB.



Esta propuesta tiene instrumentos de reactivación para apoyar a los sectores a fin de generar empleo y permitir que Colombia crezca por el orden del 6 por ciento este año y 4,3 por ciento en el 2022.

¿Y qué beneficios hay para el turismo?

Lo que hicimos fue extender parte de los beneficios de la ley de turismo. Uno es la exención de IVA para los hoteles y otro es la eliminación temporal de la sobretasa de energía al sector hotelero. Esto puede representar entre un 6 y un 10 por ciento de los costos que tienen estas entidades.

¿Cómo quedó ese beneficio de IVA para plataformas extranjeras que importen productos menores a 200 dólares?

Queríamos lograr equidad con el productor nacional. Hay unos acuerdos de libre comercio en los cuales se ha pactado que importaciones menores a 200 dólares en tráfico postal no tengan pago de IVA ni de arancel. Esos acuerdos se van a respetar, pero en aquellos casos en los que Colombia no tenga compromisos, tendrán que pagar su correspondiente IVA para garantizar la equidad tributaria.

¿Entonces todo lo que entre desde Estados Unidos seguirá teniendo ese beneficio por el TLC que ya hay firmado?

Así es.

¿Cree que la firma Moody’s verá con buenos ojos la reforma?

Lo importante para nosotros es cómo la reforma genera un ambiente adecuado para los inversionistas y los mercados, para la reactivación económica, y que demuestre que Colombia sigue siendo un país que sostiene sus finanzas públicas

¿Qué les dice a quienes se quejaron por el poco tiempo para analizar la segunda ponencia?

Que no ha habido una reforma tributaria que haya tenido tanto debate y discusión como esta.



Estuvimos por lo menos mes y medio discutiendo en regiones, con partidos políticos, actores sociales, líderes juveniles, iglesias, universidades y academia, entre otros.



Después de eso lo presentamos el 20 de julio y pasó un mes y medio donde estuvimos días enteros con las comisiones terceras y cuartas discutiendo cada una de las casi 600 proposiciones que llegaron.



De ahí derivó un proyecto de 55 artículos para primer debate y después se hizo lo mismo para el segundo donde se le agregaron otros 6 artículos. Además, el otro día se hizo un debate de más de 13 horas donde agregaron y eliminaron artículos.

Pero finalmente no se incluyó el impuesto al consumo de bebidas azucaradas…

Yo tengo que ser claro sobre este punto. En el proyecto que se tenía antes había muchos impuestos, pero mi propuesta fue desde el principio el trámite tenía que ser simple en el congreso.



Además, también tenía el compromiso con la clase media de que no íbamos a poner impuestos con aumentos al consumidor final. Y por eso muchos de estos impuestos, independientemente de su juicio y valor, no entraron en ese debate, porque tendrían un impacto importante sobre las clases vulnerables y medias.



Igualmente, esta iniciativa se hizo sobre la base de la construcción de un consenso y en la discusión en el Congreso no se incluyó sobre la propuesta final.

NOELIA CIGÜENZA RIAÑO

Redacción de Economía y Negocios

En Twitter: @noe_cig

