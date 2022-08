Son tres los grandes cambios que tendría la reforma tributaria antes de iniciar su discusión en las comisiones económicas del Congreso.



Según le dijo el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, a este medio, serían revisados los puntos a continuación.



1. El impuesto a las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados:

La nueva reforma propone nuevos tributos para las bebidas azucaradas, los alimentos ultraprocesados y los plásticos de un solo uso para envasar, embalar o empacar bienes.



Eso quiere decir que si usted compra productos como embutidos, papas fritas, patacones, pasabocas empacados, obleas, wafles, ponqués, bizcochos, merengues, helados, dulces de leche o las salsas y sopas, entre otros, debe saber que estos se gravarían con una tarifa del 10 por ciento sobre su valor de venta.



Adicionalmente, los que vienen en plástico tendrían doble impuesto. Y también se les aplicaría un nuevo tributo a las bebidas a base de fruta, néctares de frutas, mezclas en polvo, bebidas azucaradas, energizantes y saborizadas, entre otros.



2. El impuesto a los dividendos:

Según el proyecto de ley, los dividendos, que hoy están sujetos al 10 por ciento, empezarían a estar gravados para las personas naturales residentes bajo las tarifas progresivas generales (que pueden llegar hasta el 39 por ciento), y para los no residentes (tanto personas naturales como sociedades) aplicaría una retención del 20 por ciento.



3. El impuesto a las zonas francas:

En el proyecto de ley se establece que los usuarios de las zonas francas podrían mantener la tarifa que tienen de 20 por ciento si cuenten con un Plan de Internacionalización que cumpla con el umbral mínimo de exportación que determine el Gobierno Nacional.



El ministro de Hacienda ha pedido a los empresarios y a la sociedad en general que si no están de acuerdo en algún punto de la reforma le pasen nuevas propuestas con las que cubrir esos montos para poder llegar a la cifra de 25 billones de pesos.



Se espera que el proceso tenga mensaje de urgencia. Este podría llegar entre hoy y mañana.

