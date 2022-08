Aunque en el proyecto de reforma tributaria se señaló que el ajuste fiscal es parte del contexto de la iniciativa, y que el objetivo es la igualdad y la justicia social, buscando una redistribución del ingreso con enfoque en la población más pobre y vulnerable, los analistas están a la expectativa de saber cómo, en concreto, se distribuirá el recaudo esperado.



Así lo señala el equipo de investigaciones económicas del Banco de Bogotá, que tras conocer el documento llamó la atención porque no es explícito el monto de los recursos que se destinarán al ajuste fiscal, a la inversión social y a la atención de los nuevos programas sociales del Gobierno, más allá de que el Ministerio de Hacienda ha enfatizado en que se cumplirá la regla fiscal, que establece un déficit de -5,6 por ciento y -3,6 por ciento del PIB para 2022 y 2023, respectivamente.



De igual forma, el director del centro de estudios económicos Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, llama la atención sobre este aspecto , ya que el recaudo esperado es del 1,7 por ciento del PIB. Al respecto, los economistas del Banco de Bogotá señalan que el avance en el Presupuesto General de la Nación será clave para establecer el alcance fiscal de la reforma.



Pero, igualmente, sostienen que aunque la reforma tributaria del gobierno de Petro es ambiciosa frente a las de años anteriores, los recursos adicionales estarían sujetos a una volatilidad elevada, dada la dependencia con el precio de materias primas como el petróleo y el carbón, debido a los ajustes en regalías y el impuesto a las exportaciones.

También señalan que los ingresos por impuesto de renta en personas naturales se empezarían a evidenciar desde el año 2024, situación que genera un sesgo bajista en la proyección de recaudo esperado con la reforma.



Incluso, sostienen que otro punto, que no es menor y que es clave monitorear, es la decisión que tome el Gobierno frente al déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (Fepc) con los ajustes en el precio de la gasolina, toda vez que, en caso de no realizarlos, esto implicaría un desbalance alto que tendrá que ser cubierto con recursos fiscales.



“El Comité Autónomo de la Regla Fiscal prevé este año un déficit de más de 30 billones, superando lo que se espera con la reforma tributaria. Si no se realizan ajustes en los precios de la gasolina, no solo genera riesgos en el ajuste fiscal, sino que restringe el alcance de los recursos de la reforma para cubrir los nuevos programas sociales”, agrega un análisis del Banco de Bogotá. Sin embargo, es claro que las discusiones apenas se inician y, muy probablemente, el documento final tendrá diferencias frente al inicial.



