Un almacén establecido en Colombia que vende juguetes de la multinacional Mattel como Barbie, Hot Wheels o Fisher Price y otro que despacha zapatos deportivos como Nike, Adidas, o Reebok pagan un IVA de 19 por ciento al momento de la venta; sin embargo, si estos productos entran al país vía plataformas de comercio electrónico como Amazon, no lo asumen cuando los pedidos valen menos de 200 dólares.



La legislación actual permite que estas plataformas no paguen IVA cuando son productos vendidos de Estados Unidos a Colombia bajo la modalidad de tráfico postal o envíos urgentes cuyo valor, sin incluir los gastos de entrega, es igual o inferior a 200 dólares, una situación que los comerciantes colombianos califican como injusta pues

—dicen— genera una “competencia desleal” para las empresas y quieren que en la reforma tributaria que se discute en el Congreso se cambie la norma.





Ante ello, gremios como Fenalco, la Cámara Colombiana de la Confección, Acopi y Acecolombia le han expresado en repetidas ocasiones su preocupación al Gobierno, pues dicen que este beneficio genera un hueco fiscal, además de impactar la industria y el empleo. Igualmente, facilita el contrabando técnico y permite la triangulación, es decir que entren productos de países asiáticos sin IVA a través de Estados Unidos.



Al no pagar tributos, los bienes pueden llegar a manos de los consumidores a un precio menor que el local, y con la expansión que podría tener este mercado en el futuro, la amenaza podría ser mayor.

¿Amazon paga IVA en Colombia?

Anteriormente, todos los paquetes que entraban al país de menos de 200 dólares no pagaban ni IVA ni arancel, gracias a los compromisos asumidos en el tratado de libre comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos. Sin embargo, la exención aplicaba a los productos procedentes de todos los países, es decir, se beneficiaban desde Amazon hasta la china AliExpress.



Por ello, en la reforma tributaria del año pasado que lideró el exministro José Manuel Restrepo lo que se cambió es que solo quedaron con la exención de IVA los pequeños paquetes que vienen de Estados Unidos.



Sin embargo, los comerciantes siguieron reclamando que la mayoría de los productos que entran por Amazon como las prendas de vestir vienen de Estados Unidos, pero están hechos en países del sudeste asiático, es decir, existe una triangulación.

“Se debería cambiar la palabra procedencia por originario porque si bien el acuerdo comercial es con Estados Unidos, hoy como está la regla se está permitiendo que seamos un duty free los 365 días del año para el resto de países”, señaló Camilo Andrés Rodríguez, presidente de la Cámara Colombiana de la Confección y Afines.



Rodríguez cuenta que si bien un empresario en Colombia que fabrica camisas de tejido de punto debe pagar un 15 por ciento de aranceles en su materia prima importada más el 19 por ciento de IVA al momento de la venta y 1 por ciento de ICA, lo que viene de Amazon no tiene estos impuestos.



Con ello, ya no podrían entrar sin IVA por ejemplo los productos ‘made in Blangladesh’ vendidos a través de Amazon. Además, las plataformas de comercio electrónico tendrían la responsabilidad de informar el origen de los productos.

Un empresario que fabrica en Colombia debe pagar varios impuestos como el IVA. Si viene por Amazon, no lo paga. Foto: Yomaira Grandett. Archivo EL TIEMPO

Posteriormente, en la discusión entre ponentes de la reforma y el Gobierno, el director de la Dian, Luis Carlos Reyes, reconoció que este artículo creaba dificultades operativas para la Dian por cuanto no es posible fiscalizar de manera adecuada los productos realmente originarios de Estados Unidos y que se estaban analizando otras alternativas para eliminar esa distorsión.



De momento, en la primera ponencia del debate se eliminó el artículo 66 del proyecto de ley radicado que modificaba el literal j) del artículo 428 del Estatuto Tributario. Esto significa que volveríamos al comienzo, pues ese literal era el que permitía solo la exención a los países con los que Colombia tiene un acuerdo comercial.



“No sería coherente que mientras se suben los impuestos a las personas naturales y a las empresas para cubrir las altas necesidades sociales se mantengan exenciones a las plataformas de comercio electrónico transfronterizo. Actualmente, el comercio y la industria sumados representan más del 30 por ciento del empleo en el país, y el IVA es uno de los principales ingresos fiscales”, alertan en un comunicado conjunto Acecolombia, la Cámara Colombiana de la Confección y Fenalco.

¿Qué proponen los gremios colombianos?



Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

Los gremios colombianos dicen que el Gobierno tiene en estos momentos dos posibilidades para corregir la ley aprovechando la reforma tributaria.



De un lado, ponerle IVA a todo el comercio electrónico transfronterizo que ingrese al país; del otro, mantener el beneficio de IVA únicamente a los productos originarios de Estados Unidos, es decir que realmente se elaboren en ese país.



Acecolombia, la Cámara de la Confección y Fenalco aseguran que no es cierto que Colombia se obligó por el TLC a no cobrar IVA a productos de todos los países del mundo de menos de 200 dólares por el simple hecho de ser despachados desde Estados Unidos.



Igualmente, afirman que la Dian sí podría hacer un control del origen de los productos que entren al país.



“El camino para profundizar en el comercio electrónico en Colombia no es dando ventajas en impuestos a las plataformas de Estados Unidos. Invitamos al país a ser rigurosos en el análisis de la información para esta trascendental decisión, en torno a la cual debemos estar unidos todos los colombianos”, concluyeron.

La postura de Estados Unidos



Por su parte, diferentes empresarios de Estados Unidos le enviaron una carta al Gobierno de ese país advirtiendo “serias preocupaciones” por el reciente proyecto de ley de reforma tributaria que contiene nuevos requisitos para las empresas que invierten y exportan a Colombia.



Precisamente, una de ellas es que con el proyecto se eliminaría el tratamiento especial para los pagos del IVA en las importaciones de 200 dólares o menos.



Según la carta, los efectos de esta violación serían perjudiciales para los intereses de Estados Unidos y aseguran que esta decisión supondría un aumento efectivo de los precios del IVA del 19 por ciento, un coste añadido en una época de inflación ya elevada, se lee en la carta.



“Estos nuevos costes afectarán a los exportadores estadounidenses, especialmente a las pequeñas y medianas empresas que realizan envíos a Colombia. En caso de aplicarse, este cambio perjudicará a las pymes estadounidenses y a sus empleados, que ya se enfrentan a una serie de retos, como los altos niveles de inflación”, aseguran los empresarios estadounidenses, que les enviaron la carta a Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos y otros funcionarios del Gobierno de ese país.