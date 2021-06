Los tiempos para tramitar la nueva tributaria en el Congreso

Si no se aprueba una reforma tributaria en las próximas semanas, será muy difícil que los más de 3 millones de hogares que han recibido una ayuda económica de 160.000 pesos durante 13 meses la mantengan en julio. Ya no hay más recursos aprobados para extender el programa Ingreso Solidario. La salida rápida para obtener financiación y ayudar a las personas que se han visto afectadas por la pandemia del covid-19 pasa por elaborar un nuevo proyecto fiscal.



El ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, ha advertido que es necesaria una reforma de unos 14 billones de pesos para poder extender este y otros programas sociales y empezar así a tapar el hueco que dejó la pandemia. La cuestión es si el Gobierno presentará esta iniciativa a dos semanas de terminar la legislatura y con un paro nacional todavía de por medio o esperará hasta después del 20 de julio. Además, en los próximos días también se debe presentar el ‘Marco fiscal de mediano plazo’.



Hasta el momento, las opiniones están divididas entre los congresistas. Hay quienes piensan que debería haber una buena socialización previa del proyecto para que no se vuelva a caer, como le ocurrió al exministro Alberto Carrasquilla; en cambio, otros urgen pasar la iniciativa cuanto antes para poder atender a las personas más vulnerables.



Por ejemplo, el senador del Centro Democrático Ciro Ramírez afirmó a título personal que se debería radicar a la mayor brevedad para dar tranquilidad al país. Entre tanto, Mauricio Gómez Amín, del Partido Liberal, dijo que hay que presentarlo una vez que esté socializado con todos los actores, lo cual no ha sucedido.



Por su parte, la representante de la Alianza Verde Katherine Miranda aseguró que no se alcanza a discutir en este momento, en el que también está el proyecto para definir la base gravable de la sobretasa a la gasolina.



Según fuentes cercanas a este medio, el ministerio se encuentra elaborando un borrador y suena la idea de presentar la propuesta esta semana. El proyecto podría ir con mensaje de urgencia para que se le dé mayor celeridad, y si no da tiempo para aprobarlo antes del 20 de junio, el presidente Iván Duque convocaría sesiones extras. En el caso de aprobarse en julio o agosto, el Gobierno podría realizar un pago retroactivo para que los subsidios sí lleguen a los hogares en julio.

¿Cómo se financiará?

A lo largo de los cuatro foros virtuales realizados en las comisiones económicas conjuntas en las últimas semanas, diferentes actores de la sociedad como empresarios, jóvenes, líderes sindicales, representantes de la academia, exministros o partidos políticos fueron poniendo sobre la mesa diferentes propuestas para elaborar de una manera consensuada este nuevo proyecto. Así mismo, a los ciudadanos se les dio la oportunidad de participar en la construcción a través de la página web.



Entre los puntos en común está proteger a los más vulnerables, al tiempo que se estabilizan las finanzas públicas para dar un buen mensaje a las calificadoras de riesgo. El ministro de Hacienda ha dejado claro que en esta nueva iniciativa no se tocará a la clase media con impuestos como el IVA, el aumento de la base de las personas naturales que tributan renta o de las pensiones, tres de los puntos que más descontento social crearon en la reforma pasada.



En total, el ministerio parte de un monto bruto de 14 billones de pesos en el que alrededor de 40 por ciento de los recursos saldrían de las empresas y de las personas más pudientes. Un 20 por ciento, de un plan de austeridad en el que el Gobierno buscaría apretarse el cinturón en alrededor de 1,8 billones de pesos, y otro 20 por ciento, de la lucha contra la evasión. Además, también se revisaría la venta de activos.



Respecto a las medidas puntuales, se está revisando la propuesta elaborada por la Andi. Esta hablaba de suspender el descuento del ICA en el impuesto sobre la renta, lo que según los empresarios generaría un recaudo de 5,2 billones de pesos.



También proponía aplazar la reducción del impuesto de renta a personas jurídicas, que actualmente está en 31 por ciento y en 2022 será 30 por ciento y daría 6,2 billones de pesos, y poner un impuesto al patrimonio para las personas que más tienen de manera temporal. Igualmente, el ministerio estudia ampliar la tarifa a los dividendos.



“Ese 1 por ciento más pudiente debe contribuir con los propósitos sociales. En estos foros se ha hecho un llamado a la continuidad de programas como Ingreso Solidario o rentas de emergencia. También hemos tenido expresiones sobre la juventud. Los colombianos tenemos que escuchar esos sueños aplazados de los jóvenes que hoy ni estudian ni trabajan. Tenemos que volver universal la educación superior y que puedan ingresar al mercado laboral”, manifestó Restrepo.



El paquete social de la nueva reforma

El grueso de esta reforma tributaria que obtendría ingresos por alrededor de 1 por ciento del PIB tendría un componente social.



Se estima que unos 7 billones de pesos se destinarían a programas como Ingreso Solidario y el subsidio a la nómina, en el que se beneficiaría especialmente a los micro y pequeños empresarios.



También se contaría con iniciativas específicas para que los jóvenes puedan ingresar al mercado laboral y para las mujeres mayores de 40 años que perdieron sus puestos de trabajo.



