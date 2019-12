Cámara da el sí a buena parte de la reforma tributaria

En una jornada que se extendió por más de ocho horas y obligó a declarar en sesión permanente a la Cámara de Representantes, avanzaron la discusión y aprobación del proyecto de ley de crecimiento económico o reforma tributaria.

Al levantarse la sesión, a eso de las 8 y 40 de la noche, la casi totalidad del articulado de la iniciativa había sido aprobada (131 de 152 artículos) por los representantes de esta célula legislativa tal como venían de la ponencia; claro está, no sin antes escuchar los pros y los contras frente a propuestas relacionadas con la forma como se devolverá el IVA a los más vulnerables o si se imponía ese impuesto a las cirugías plásticas o no, como se aprobó, puntos en que la discusión se tomó un buen tiempo de la sesión de ayer.



Los parlamentarios fueron citados para hoy miércoles a las 10 de la mañana para aprobar los restantes 21 artículos.

Uno de los artículos claves de esta reforma, es decir, el que ordena la devolución del IVA al 20 por ciento de los hogares más vulnerables del país, recibió el visto bueno, con lo cual a partir del próximo año se aplicaría esta devolución.



Un primer bloque de 81 artículos que no tenían ninguna objeción quedaron aprobados en las primeras horas de la plenaria, y luego vino otra tanda de cinco propuestas más que tenían aval del Gobierno.



En ese paquete se ratificaron, entre otros, el IVA plurifásico a las cervezas, las mayores tarifas de impuesto de renta para personas con altos ingresos, así como una nueva amnistía tributaria para el próximo año.



También se le dio luz verde al cambio de la tabla de la retención en la fuente para personas naturales, que volverá a comenzar en 90 UVT, es decir, en unos 4,7 millones de pesos, en lugar de las 87 UVT que se habían avalado el año pasado.

En bloque también se despachó otro paquete de 40 artículos más, con lo cual la aprobación de la reforma tributaria ya ronda el 86 por ciento al momento de levantarse la sesión.



Y mientras en la Cámara avanzaban la discusión y votación de la reforma, en la plenaria del Senado hubo que levantar la sesión, pues transcurridas cuatro horas de la jornada no se declararon en sesión permanente, como lo demanda el reglamento de la corporación, razón por la cual se decidió suspender la discusión y convocarla para hoy a partir de las 9 de la mañana.



De haber continuado la sesión, y avanzado en la votación del articulado de la reforma, esto no tendría validez debido al vicio de trámite en la jornada parlamentaria. No obstante, se revisará que los impedimentos votados durante la jornada no hayan quedado viciados y hoy se pueda continuar con el trámite de la iniciativa tributaria.



