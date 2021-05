La reforma del consenso debe ser simple, rápida y seria: Mac Master

Tras conocerse las líneas del primer proyecto de reforma fiscal y social, que planteaba recaudar 25 billones de pesos, la Andi fue la primera voz del sector privado que puso sobre la mesa una propuesta alternativa en la que se llamaba a un recaudo mucho menos ambicioso.



Este domingo el presidente Iván Duque anunció el retiro del proyecto para buscar el consenso de una nueva propuesta, con sectores políticos, económicos y sociales, que permita mantener el objetivo de ampliar la cobertura y extender en el tiempo las ayudas para la población pobre y más golpeada por la pandemia.



Sobre lo que viene, habla Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi).

¿Cómo recibió el anuncio de retirar el proyecto y presentar un proyecto nuevo?



El anuncio complementa lo que ya había dicho el Presidente de hacer una gran concertación alrededor de la tributaria. Probablemente hubiera sido lo mismo desde el punto de vista operacional poner una ponencia sustitutiva. Pero de alguna manera el país venía pidiendo el retiro.



Aunque sea costoso para el Gobierno, demostró valentía al hacerlo de esta forma. Sin duda tiene que ser tomado como un símbolo muy potente del gobierno de producir una solución concertada.



¿Los puntos que Duque presentó como base encajan con la propuesta que hizo la Andi hace unas semanas?



Coinciden mucho. Le debo decir que nosotros no decimos que tenga que ser la propuesta nuestra. La pusimos sobre la mesa para facilitar una conversación. Y para que si había necesidad de acudir a estos instrumentos, el país lo pudiera hacer sin obstáculos.

Pero si hay otra propuesta que cumpla con los principios de no tocar el IVA, no tocar la canasta familiar y la renta de los colombianos y que tenga un tamaño acotado al tamaño que las calificadoras de riesgo han pedido, la acompañaremos. Nosotros no es que nos hagamos matar por nuestra propuesta en particular. Estamos seguros que con esa propuesta sobre la mesa toda la conversación política y económica va a ser significativamente más fácil.



En lo que va de debate, queda la impresión de que todos son amigos de la solidaridad hasta que tocan sus intereses.



¡Pero ese no es el caso de los empresarios! Los empresarios estamos diciendo exactamente lo contrario: “no toque a nadie más y nosotros estamos dispuestos a hacer el gran aporte solidario, ¡cóbrenos a nosotros!”



Yo sé que hay gran cantidad de sectores económicos que básicamente se han dedicado a defender sus intereses, pero lo que estamos haciendo nosotros es “no hagamos eso, no nos metamos en la discusión de la minucia, hagamos una cosa solidaria potente, donde realmente seamos los empresarios y las personas que tienen los patrimonios más altos del país los que de alguna forma deben hacer este esfuerzo extraordinario, especial y temporal.



Cuando usted dice “los empresarios”, ¿se refiere a los afiliados de la Andi o en general a otros sectores y otros gremios?



Lo que pasa es que la Andi tiene una representación en la que hay muchísimos sectores: salud, buena parte del sector financiero, seguros, transportes, comunicaciones, y hemos hecho el sondeo, y lo que hemos encontrado -también hablando con otros gremios, con bastantes de mis colegas- es que se coincide en que esta sería la solución.



¿Antes del anuncio del Presidente, los habían contactado sobre este tema?



No. Teníamos una reunión alrededor de temas de seguridad en el Valle, y al final él salió en la alocución pública. Él no nos consultó esto, pero es razonable, porque es lo que de alguna forma mucha gente estaba expresando, incluso en las calles.



¿Pero no los han llamado directamente?



Hemos tenido algunas conversaciones alrededor de preguntar cómo será la dinámica y lo que esperamos es que en las próximas horas o en los próximos días se diga cómo va a ser.



¿Además de los gremios, a qué otros sectores están convocando?



No, a nosotros no nos están convocando. Esto es una decisión con los partidos. Es una decisión que tiene que tomar el Congreso. Nosotros no estamos pidiendo que nos convoquen. Estamos, sí, ofreciendo la oferta que ya conoce usted.



El proyecto tenía previsto la extensión de Ingreso Solidario, devolución de IVA, gasto en educación gratuita, subsidios para pagar nómina, de la mano de impuesto a patrimonios de más de 5.000 millones de pesos, impuestos a los dividendos. ¿Qué explica la oposición de los sindicatos a eso?



De lo que leí, la parte que más preocupaba a los sindicatos era la que afectaba a las personas. Me imagino que ellos también entienden que cuando uno tiene menos recursos pues también tiene menos gastos. Pero sí se referían específicamente a la parte de recaudo tributario. Es donde estuvo la mayor parte de las observaciones de los sindicatos.



¿Es decir que la parte de subsidios y ayudas no les interesa?



No lo sé. Leí los comunicados y hacen mucho énfasis en cómo se afectaba a las familias.



¿Después de este anuncio queda más optimista?



¡Claro! Sin duda sí, porque se genera un hecho político muy importante, y en los momentos en los cuales hay grandes debates y grandes decisiones por tomar es muy importante que haya un espíritu constructivo y un espíritu de poder llegar a acuerdos. Este es un hecho casi sin precedentes que demuestra la voluntad del gobierno de llegar a un acuerdo.



Es muy importante que lo que venga sea algo simple. Uno de los compromisos que uno esperaría tener de parte de los partidos es que no vaya a salir una reforma llena de muchas cositas pequeñas y grandes que le toque estar al país revisando todo el tiempo.



Con este mensaje lo que le presidente está diciendo es “vamos a hacer una cosa simple, una cosa que salga rápido, un consenso que podamos a hacer”, pero sí tenemos que esperar en este momento una gran seriedad de parte de todos para que no se piense que esta es una oportunidad para hacer cambios o mejoras que eventualmente favorezcan a unos o a otros.



¿Y cuál es el antídoto para el lobby?



El antídoto es básicamente el compromiso nacional de hacer una cosa simple, sencilla, rápida, expedita y muy seria.



MAURICIO GALINDO

Editor de Economía y Negocios

​@galmau