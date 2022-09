La industria aeronáutica está preocupada porque el proyecto de reforma tributaria que se está discutiendo les generaría una mayor carga tributaria, lo que podría llegar a tener un efecto en el precio final de los tiquetes que pagan los consumidores.



Esto, en medio del aumento que ya han tenido en los últimos meses los tiquetes de avión, en parte, por el alza del dólar y el combustible, y la inflación.



Son tres los puntos que preocupan a la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (Iata, por su sigla en inglés), según conoció EL TIEMPO. El primero de ellos es que los alivios al turismo que se crearon por la pandemia y que permitieron reducir el IVA de los tiquetes del 19 al 5 por ciento se acabarían en diciembre de este año. Por ello, quieren que se extienda este beneficio.



De acuerdo con el senador Juan Pablo Gallo, quien está preparando una proposición para modificar este punto de la reforma y recoge los cálculos de la Iata, al reducir el IVA 14 puntos porcentuales se puede llegar a generar incrementos de 15,4 por ciento en la demanda doméstica de pasajeros. Esto, a su vez, podría generar en el sector hasta 290 millones de dólares.



El segundo punto que les preocupa es el impuesto al carbono, que podría encarecer el combustible de la aviación.

Según el Dane, en los últimos 12 meses, el precio de los tiquetes subió más de dos veces la inflación. Foto: Efe

Y lo tercero es el tema del impuesto al patrimonio a los sujetos pasivos. En la reforma se establece que tendrían que pagar este tributo las empresas extranjeras que no sean declarantes del impuesto sobre la renta, pero que tengan bienes ubicados en Colombia como inmuebles, yates, botes, lanchas, obras de arte, aeronaves o derechos mineros o petroleros. De todas maneras, en el texto se precisa que no pagarán los que suscriban contratos de arrendamiento financiero con entidades o personas que sean residentes.



Según la industria, este impuesto causaría un impacto significativo en la viabilidad del negocio, ya que la mayoría de las aeronaves que operan en el territorio nacional se utilizan bajo contratos de arrendamiento suscritos con entidades extranjeras no declarantes del impuesto de renta en el país y las aerolíneas internacionales (no declarantes de renta en Colombia) poseen aeronaves en explotación económica en el territorio colombiano.