La estrategia para normalizar activos que se incluye en la tributaria

El proyecto de Ley de Inversión Social contiene disposiciones que buscan que los contribuyentes declaren y formalicen activos omitidos y/o pasivos inexistentes. Para ello, en el capítulo I del Título I del articulado se estipula que para 2022 se creará el impuesto a la normalización tributaria como complementario al de renta.



La tarifa de este será de 17 por ciento, dos puntos porcentuales más de la que se aplicó para la vigencia de 2020. Este será un impuesto transitorio con el que se espera recaudar 300.00 millones de pesos en 2021 y 460.000 millones de pesos en 2022.

Con ello, la reforma tributaria buscará fortalecer la capacidad fiscalizadora de la Dian, al tiempo que se disminuye la evasión y se fomenta la inversión.



Sin embargo, este impuesto complementario no será deducible en el impuesto sobre la renta.



Hay que recordar que la Dian envío hace unas semanas un lote inicial de 6.000 cartas a colombianos que poseen activos en el exterior y no los han declarado. Se estima que el monto global de bienes asciende a 4,6 billones de pesos, pero que sea más elevado debido a que muchos particulares y empresas han hecho los registros correspondientes.



De manera adicional, el impuesto de normalización tributaria estará sujeto a un anticipo del 50 por ciento de su valor, que se pagará en 2021, y que será calculado sobre la base gravable estimada de los activos omitidos o pasivos inexistentes de los contribuyentes al momento de la entrada en vigencia del proyecto de ley.

En el proyecto se estipula que se entiende por activos omitidos aquellos que no fueron incluidos en las declaraciones de impuestos nacionales existiendo la obligación de hacerlo.

Además, se indica que los pasivos inexistentes son aquellos reportados en las declaraciones de impuestos nacionales sin que exista un soporte válido de realidad o validez, con el fin de aminorar o disminuir la carga tributaria a cargo del contribuyente.



Todas las fundaciones de interés privado en el exterior, fondos de inversión o cualquier otro negocio fiduciario fuera del país se asimilan a derechos fiduciarios poseídos en Colombia y se encontrarán sujetas al nuevo impuesto de normalización tributaria.



Adicional a ello, en el proyecto también se propone reducir la tarifa de retención a título del impuesto sobre la renta de 5 a 0 por ciento sobre las utilidades obtenidas por las inversiones de capital del exterior de portafolio sobre valores de renta fija pública y privada.