Con los cambios que se le hicieron al proyecto de reforma tributaria para segundo debate, los petroleros y los mineros tendrían que pagar una sobretasa de renta que varíe en función del precio internacional del crudo de los últimos 10 años. En el caso del petróleo, esta sería de 0, 5, 10 o 15, y del carbón de 0, 5 o 10 por ciento. Adicional a ello, no van a poder deducir las regalías.



Los umbrales para el sector de extracción de petróleo crudo se definirían de acuerdo con la distribución de los precios internacionales en términos reales, deflactados con el IPC de Estados Unidos, para los últimos 10 años, de la siguiente manera:



• 0 % de sobretasa: precio por debajo del percentil 30.

• 5 % de sobretasa: precio entre el percentil 30 y el 45.

• 10 % de sobretasa: precio entre el percentil 45 y el 60.

• 15 % de sobretasa: precio por encima del percentil 60.



Por su parte, los umbrales para el sector de extracción de carbón quedarían así:



• 0 % de sobretasa: precio por debajo del percentil 45.

• 5 % de sobretasa: precio entre el percentil 45 y el 60.

• 10 % de sobretasa: precio por encima del percentil 60.

Según el proyecto de ley, esta propuesta incorpora una sobretasa más alta para el sector de extracción de petróleo crudo debido a la las siguientes razones:



- La contribución del sector de extracción de carbón por el pago de regalías es mucho mayor como porcentaje de sus utilidades que las que realiza el sector de extracción de petróleo crudo.



- Producto de la utilización de beneficios tributarios, el sector de extracción de petróleo crudo tiene una tarifa efectiva de tributación del impuesto sobre la renta más baja que el resto de los sectores, incluyendo la extracción de carbón.



- La naturaleza de la actividad de extracción de petróleo crudo hace que tenga menos costos operacionales, por lo que, ante un incremento sustancial en el precio del petróleo, los márgenes operacionales aumentan considerablemente más, relativo a lo que ocurre en el sector de extracción de carbón en una circunstancia similar.



Oposición de los gremios

Foto: Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM

De acuerdo con la Asociación Colombiana de Minería (ACM), esta es una iniciativa nociva para la industria y compromete su viabilidad pues se sumaría un 10 por ciento adicional al sector carbón, quedando en un 45 por ciento y sumando la no deducibilidad de las regalías, dejaría a este subsector con una sobretasa superior al 55 por ciento, muy por encima de los países de la Ocde, que en promedio tienen tarifas de renta de 21 por ciento e incluso de Latinoamérica, donde el promedio es 26 por ciento.



“Se mantuvo la no deducibilidad de las regalías y se pasó de un impuesto a las exportaciones, antitécnico, a una sobretasa de hasta 10 puntos en renta para el carbón, que el Gobierno ha dicho debe ser aplicable solo para precios altos, pero cuando uno mira la redacción no es así, la sobretasa se aplicaría en precios normales de acuerdo a su promedio histórico. El efecto de estas dos medidas sigue manteniendo la tributación del sector minero colombiano en 90 por ciento”, aseguró Juan Camilo Nariño.