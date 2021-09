Plenarias aprueban la tributaria en tiempo récord

El proyecto de reforma tributaria que busca recaudar alrededor de 15,2 billones de pesos fue aprobado ayer en una extensa jornada en plenaria de Senado y en la de Cámara, donde el debate fue más intenso. Lo que sigue será conciliar los textos de ambas corporaciones y después pasará a sanción presidencial.



Uno de los temas que alargaron el debate en Cámara fue el impuesto al consumo de las bebidas azucaradas que varios congresistas metieron como proposiciones y pidieron debatirlas.



Incluso, se solicitó que dejaran hablar a Carolina Piñeros Ospina, directora ejecutiva de la corporación sin ánimo de lucro Red PaPaz, pero votaron que no.

“Hay que hablar de cuánto le cuestan al sistema tributario las enfermedades causadas por estas bebidas. Parte de la reforma se va a tener que ir para tapar el hueco de la salud porque hay que atender estas enfermedades. Casi 3,5 billones de pesos se van para tratarlas, estamos hablando de una parte de la reforma”, sostuvo el representante Mauricio Toro.



La reforma fue liderada por el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, para atender a los más vulnerables, reactivar la economía y lograr mayor inversión después del golpe de la pandemia del covid-19. Esta se presentó el pasado 20 de julio después de una búsqueda de consensos entre los diferentes actores de la sociedad y luego de la ola de protestas que provocó el anterior proyecto del exministro Alberto Carrasquilla.



“Esta Ley de Inversión Social ha recorrido un importante y largo camino, pasará a la historia como un proyecto ampliamente consensuado y que responderá a las necesidades urgentes que acarreó la pandemia, a la vez que generamos recursos permanentes, honrando esa tradición de responsabilidad en el manejo de las cuentas públicas”, expresó el ministro de Hacienda y Crédito Público.



La mayor parte del articulado se aprobó en Senado tal y como venía en la ponencia mayoritaria y se incluyeron tres nuevos artículos como el de la utilización del 100 por ciento de los recursos de Ocad Paz y la destilación de los recursos del impuesto al carbono.



“Es una reforma encaminada a la inversión social. Va dirigido al empleo formal para los jóvenes, al Ingreso Solidario y a la matrícula cero, entre otros”, manifestó después de su aprobación el presidente del Senado, Juan Diego Gómez.



También la senadora María del Rosario Guerra indicó que la gran mayoría de partidos le dijimos sí a la inversión social y a extender el Programa al Apoyo de Empleo Formal (Paef) hasta el 2022, que va a beneficiar a cerca de 400.000 nuevos empleados”, indicó.



En Cámara, después de más de siete horas de discusión, los representantes empezaron a aprobar un primer bloque de 30 artículos que no tenían proposiciones, es decir, casi el 50 por ciento de la reforma. Entre estos están algunos como el 21, que habla de la ampliación del Paef; el 43, que da incentivos tributarios para las empresas de la economía naranja; el 53, de medidas de apoyo al sector comercial; el 56, de la regla fiscal, o el 58, en el que se incluye una adición al presupuesto del 2021 de 10 billones de pesos.



Posteriormente, se fueron aprobando diferentes bloques de artículos. Por ejemplo, el artículo 13, del sistema de facturación electrónica; el 29, de los créditos de tesorería para las entidades territoriales, y el 51, que le pone IVA a las importaciones de bienes de tráfico postal o envíos urgentes iguales o inferiores a 200 dólares, que hoy no pagan impuestos. En el texto se indica que únicamente gozarán de esta exención los países con los que se haya firmado un tratado de libre comercio y, además, se le otorgarán facultades de fiscalización estricta a la Dian.



De igual manera, quedó el apoyo que se brinda a los sistemas de transporte masivo o la proposición del representante César Lorduy que reduce los porcentajes de pago de los morosos por infracciones de tránsito. Por ejemplo, dentro de los 4 meses siguientes a la entrada en vigencia de esta ley se pagará el 20 por ciento del capital sin intereses de mora.

Debate fugaz

Tanto en Cámara como en Senado, diferentes congresistas alertaron del poco tiempo que habían tenido para analizar la nueva ponencia que el Gobierno radicó este mismo lunes en la tarde con 61 artículos, 6 de ellos nuevos.



Entre los cambios de este nuevo texto estaban algunos como la extensión de las ayudas al sector de restaurantes y bares para que no paguen IVA e impuesto al consumo hasta el 2022 o nuevas herramientas para facilitar el pago a deudores de multas por infracciones de las normas de tránsito que se hayan hecho con anterioridad al 30 de junio de 2021.



De hecho, en Cámara el representante Mauricio Toro presentó en el inicio del debate una proposición para aplazar la votación del proyecto debido a este poco tiempo para estudiar la reforma. Sin embargo, esta fue negada.

“Apenas ayer a las 6 de la tarde radicaron un texto de 100 páginas que, además, tiene dos ponencias alternativas que tiene que leer y conocer la ciudadanía. Por ello, me parece irresponsable con los ciudadanos, con los gremios, con los empresarios, con los docentes y con los colombianos que pretendan poner una reforma que va a terminar siendo ‘pupitreada’ sin la debida comunicación”, sostuvo Toro en el debate.



El representante del Polo Democrático Germán Navas Talero también se quejó de la falta de tiempo y de debate para conocer el nuevo articulado. “No conocemos la reforma. No puedo votar por cosas que no conozco. Esta será la argumentación que daremos en la Corte si se aprueba para demandarla”, alertó.



Debido a esta situación y a que no hubo discusión de las nuevas proposiciones, como del impuesto al consumo de bebidas azucaradas o impuestos verdes, entre otros, la bancada ‘verde’ decidió retirarse del debate. “Nos retiramos del debate. Es absurdo que discutamos un proyecto de esta trascendencia con una proposición que solo enviaron hasta anoche. ¡Esto debe tratarse con toda la seriedad!”, indicó la representante Catalina Ortiz.



Tampoco fueron aprobadas en Cámara la ponencia negativa del representante del partido Comunes Carlos Alberto Carreño ni la alternativa de las representantes de la Alianza Verde Katherine Miranda y Catalina Ortiz.



En esta última se propusieron varias medidas adicionales al proyecto del Gobierno, como el impuesto al patrimonio y a los dividendos para las personas naturales o el tributo a las herencias.



Por su parte, el representante del Centro Democrático Óscar Darío Pérez defendió la ponencia mayoritaria de la tributaria y recordó algunas de las propuestas del articulado, como las encaminadas al gasto social y a la reactivación económica. Ahí se incluyen propuestas como la extensión del programa Ingreso Solidario hasta diciembre de 2022, la ampliación del Programa de Apoyo al Empleo Formal (Paef), el incentivo a la creación de nuevos empleos, el acceso de las cooperativas de trabajo asociado a las medidas de empleo o el apoyo adicional a las empresas que estuvieron afectadas por el paro nacional.



Igualmente, destacó otras medidas que vienen en el articulado como la renta de personas jurídicas, que a partir del 2022 será del 35 por ciento, o la sobretasa a las instituciones financieras del 3 por ciento de 2022 a 2025.



El representante del Centro Democrático también explicó cómo quedó el artículo para ponerles IVA a las importaciones de bienes de tráfico postal o envíos urgentes iguales o inferiores a 200 dólares, que hoy no pagan impuestos. En ese sentido, el representante del partido Dignidad Jorge Alberto Gómez sostuvo que deberían especificar cómo van a controlar la triangulación en los casos en que, por ejemplo, Amazon mande un artículo con origen de Estados Unidos, pero que en realidad se haya elaborado en China.



Entre tanto, al Senado llegaron 4 ponencias. Una negativa de Wilson Arias, quien propuso que se archive el proyecto. Otra alternativa del senador Iván Marulanda y otra de Gustavo Bolívar junto con Aída Avella. “Esta tributaria es una mezquindad porque le entrega al Estado unos pocos pesos para atender sus obligaciones con la sociedad”, aseguró Marulanda.

