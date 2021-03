Reforma tributaria: ¿qué dicen Uribe, Carrasquilla y Claudia López?

Este miércoles, el Ministerio de Hacienda revelará las conclusiones del informe de este grupo del que hicieron parte cinco connotados académicos y economistas internacionales, que aportaron una mirada externa, libre de sesgos, al análisis que resultó fundamental para la estructuración del proyecto de reforma tributaria que el Gobierno llevará al Congreso.



Voces de distintos sectores políticos se han venido pronunciando en las últimas horas para sentar su posición sobre las características y alcances que debería tener dicha iniciativa, la cual tiene un interés especial en medio de la coyuntura económica y social que atraviesa el país por la pandemia del covid-19. Estas son algunas de ellas.

Álvaro Uribe

El expresidente Álvaro Uribe afirmó en su columna: 'Pobreza: desafío democrático de la pandemia', que en Colombia "el reto inmediato es ampliar la tarea social, expandir las herramientas del Gobierno e introducir otras como empleos remediales en las ciudades". Para el exmandatario, el plazo para aprobar la reforma fiscal y social debe ser el 20 de junio.



Uribe menciona en su columna que el capítulo del ahorro de dicha iniciativa "ayudaría a que los colombianos la reciban con menos reticencia" y que, "es necesario un rigor de austeridad que en diez años ahorre de manera recurrente un punto del PIB, 10 billones aproximados de hoy". Congelar la nómina y los gastos generales del Estado es la vía propuesta por el exmandatario.



El expresidente también plantea la necesidad de "hacer esfuerzos como la prórroga del impuesto al patrimonio de los individuos y la creación, por una vez, condición incrédula, de un impuesto semejante a la riqueza de las personas jurídicas".



"La dificultad social lo impone. Es mejor privarse en consumos, viajes, lujos que arriesgar la democracia", afirma Uribe.



En cuanto al IVA, Uribe afirma que el Gobierno del presidente Duque ha probado este impuesto puede devolverse a los grupos vulnerables, aunque recuerda que alguna expansión a otros bienes y servicios debe hacerse con cuidado. "No podría ser que por reactivar la economía se frenen los consumos básicos", dice.



Alberto Carrasquilla

En su columna 'La injusticia del IVA en cuerpo propio', el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla se refiere a las diferencias que para el ingreso de los colombianos representa el pago del IVA, teniendo en cuenta que se trata de un impuesto indirecto que grava de la misma manera a personas de salarios bajos y altos.



Carrasquilla destaca que el no gravar ciertos productos y servicios con dicho impuesto no se traduce en mayor equidad, sino que beneficia a colombianos que sí estarían en capacidad de pagar dicho impuesto. "El ahorro en IVA que disfrutamos todos los colombianos totalizó unos 51 billones de pesos en 2019 y otro tanto en 2020", afirma.



Para Carrasquilla, "a diferencia de los países avanzados que resuelven la injusticia a través de la solidaridad, en Colombia, donde buscamos hacerlo a punta de exenciones, los indicadores de inequidad son muy malos".



El ministro de Hacienda menciona la necesidad de profundizar "de manera sustancial y muy rápida la compensación anticipada del IVA que hoy ya hace parte de nuestra política social".

Claudia López

En su entrevista con Yamid Amat de este domingo, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, afirmó que la aplicación de la nueva reforma tributaria debería entrar en vigencia dentro de tres años, teniendo en cuenta la actual crisis económica y social por la pandemia: "Esa reforma tributaria estructural que propone el Gobierno se puede adoptar ahora, pero sus decisiones solo deberían entrar en vigencia cuando la economía crezca por lo menos 3 años seguidos a más del 4 %. Lo que me parece inviable es aplicar esa nueva carga tributaria este mismo año en la mitad de semejante crisis", dijo López.



Para la alcaldesa, en este momento la mejor opción no es seguir gravando a la canasta familiar con IVA, sino acceder a "crédito de largo plazo y un paquete de inversión que nos saque del desempleo y la pobreza que nos dejó la pandemia".



López aseguró que con dichos recursos buscaría vincular a miles de jóvenes en educación superior gratuita... "para que generemos empleo para mujeres".



La alcaldesa también le propuso al ministro Carrasquilla que a las ciudades capitales "nos dejen el 100 % del recaudo de los impuestos verdes, digitales, la base y sobre tasa a la gasolina". Además, también solicitó que "respeten nuestra autonomía sobre el recaudo del predial y el ICA".

