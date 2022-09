Por medio de una gran marcha el próximo lunes 26 de septiembre, una iniciativa ciudadana busca que con una Gran Marcha Nacional en contra de las reformas propuestas por el Gobierno de Gustavo Petro, la Reforma Tributaria cambie y no sea una realidad.

La idea es que los colombianos salgan a las calles y protesten no solo por la tributaria, sino por la reforma Electoral, la del trabajo y la de la justicia y que el Gobierno de Gustavo Petro cambie y modifique sus propuestas al respecto.



"Hay una lectura previa juiciosa de todas estas reformas por parte de diversas organizaciones y creemos que son lesivas para el pueblo colombiano. Hay varios ejemplos de esa afectación, frente a la reforma tributaria hemos visto que realmente le vendieron al pueblo colombiano una idea de hacer una reforma para los 4.000 más ricos y parece que está diseñada para los 48 millones de colombianos más ricos, porque dicen que no están gravado o que no iban a gravar la canasta familiar, pero sí se lee la letra menuda está", explicó Pierre Onzaga, líder de la Gran Marcha Nacional.



Para el líder de la movilización, al gravar el plástico, o al quitar exenciones a la gasolina están afectando a la alimentación y los alimentos, "gravando esto se incide directamente en la libra de arroz que compra una persona en la tienda, en la libra de pasta que compró para hacer su almuerzo, en la panela sea que la compre en plaza, en el supermercados o en los mini mercados", señaló.



De acuerdo con Onzaga, que también lideró la marcha de “Un millón de Voces contra las FARC” en 2008, con la reforma tributaria están en peligro más de 250.000 tiendas y agrega que la reforma tributaria que tributaria que propone Gustavo Petro que hoy son 25 billones, es más del del 250 por ciento que la del año anterior que fue de 11 billones.



"No nos dicen para qué van a hacer esta reforma, en que usarán esos dineros y tampoco nos están evidenciando que se genere desarrollo que se genere empleo mediante la reforma. Sencillamente están buscando pues realmente el dinero de los colombianos de una manera indiscriminada. Ahora la reforma del Código Electoral tiene varias cosas muy preocupantes por ejemplo, el organismo o mega organismo que piensan crear , digamos tras transformar el Consejo Nacional Electoral va a tener el poder va a ser prácticamente omnipotente en Colombia para poder prescindir o terminar o cancelar un partido político, lo cual es muy grave para la gobernabilidad, para la democracia y finalmente para la libertad en Colombia", agregó.

Marcha contra las reformas Foto: Gran Marcha Nacional No a las Reformas

La iniciativa cuenta ya con un equipo de más de 5.000 líderes organizados en

varios comités en distintas regiones del país, se han ido sumando gremios, empresas, organizaciones de base y personas de diferentes orillas.



“Nosotros no estamos dispuestos a tener un margen de negociación de reformas, lo que estamos diciéndole al Gobierno es que diseñe una nuevas, estamos viajando por el territorio para escuchar a las personas y estamos liderando para las personas que se están viendo afectadas con una negociación, una modificación accesoria o un maquillaje. Lo que estamos buscando es que se retiren las reformas y el presente una reforma al pueblo colombiano ya que para eso fue elegido supuestamente para que se genere propuestas al desarrollo del país pero no hay una visión de desarrollo no hay un plan de desarrollo, por supuesto tampoco hay generación de empleo las empresas pequeñas", dijo.



Onzaga agregó, "en Colombia somos más del 98 por ciento del total del país generamos cerca del 80% del empleo y el 40 por ciento del PIB esas son las empresas a las que están satanizando, esas son las empresas a las que les van a cobrar más del 70 por ciento en impuestos luego no van a tener oxígeno para generar empleo entonces la la propuesta de reforma de Gustavo Petro no busca generar empleo y por ende no generar desarrollo ”, concluyó .



Los puntos de concentración desde dónde saldrán las movilizaciones en las

diferentes ciudades del país serán dados a conocer en los próximos días a través

de los medios de comunicación y nuestras redes sociales.



El líder de la manifestación puntualizó en que se espera que este acto cívico, que ciudadano liderado únicamente por ciudadanos convocado por ciudadanos sea un espacio pacífico y de manifestación.



"Pero si es necesario quedarnos en las calles hasta que el gobierno retire esta reforma lo haremos pero es una movilización pacífica", agregó.

