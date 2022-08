Poco a poco se van conociendo más detalles de lo que tendrá la nueva reforma tributaria en la que está trabajando el ministro designado de Hacienda, José Antonio Ocampo, para poder hacer frente a los mayores gastos sociales.



(Puede leer también: Lo que le preocupa a la calificadora Fitch Ratings sobre las reformas de Petro)

En una reunión con diferentes gremios que forman parte de la alianza Aliadas se conocieron algunos detalles de lo que podría traer el proyecto de ley que se presentaría la próxima semana y que buscará principalmente aumentar el recaudo del impuesto de renta a las personas naturales de mayores ingresos.



Entre los puntos que se expusieron en el encuentro con los gremios están algunos como:



1. El impuesto al patrimonio volvería y se tiene previsto que aplicaría para patrimonios superiores a 2.000 millones de pesos.



2. No se tiene previsto establecer un impuesto de renta presuntiva.



3. Se analiza la idea de aumentar las ganancias ocasionales del 10 al 20 por ciento.



4. La modificación del impuesto de renta para personas naturales aplicará para aquellos con ingresos superiores a 10 millones de pesos mensuales y habrá modificación para las exenciones que hoy en día existen, en particular, se buscará reducir el monto del beneficio existente en las cuentas de Ahorro para el Fomento de la Construcción (AFC) a cerca de 700 UVT como máximo.



(Puede leer también: Gobierno aclara sobre qué base deben cotizar los trabajadores independientes)



5. A las zonas francas se les pondrá un requisito mínimo de exportaciones para que mantengan el beneficio tributario. Sin embargo, las empresas que no cumplan con esa cuota deberán tributar renta sobre el 35 por ciento.

Facebook Twitter Linkedin

Se estudia la idea de poner un impuesto adicional a las bebidas azucaradas. Foto: iStock

6. La reforma tributaria tendrá impuestos saludables, especialmente para los sectores de bebidas azucaradas y de los alimentos ultraprocesados.



7. Se está analizando la posibilidad de colocar un techo a la magnitud del descuento del IVA de inversiones de capital. El análisis incluye que sectores estarían afectados si se establece la medida.



8. Se buscará fortalecer la política de desarrollo productivo para que las empresas mejoren su competitividad de cara a una mayor internacionalización y también se buscará mejorar la competitividad del agro colombiano para que pueda producir los insumos que muchas industrias necesitan y que hoy importan ante la escasez en el mercado nacional.



(Además, lea: Entrevista a Ocampo: 'Hay que reindustrializar a Colombia')



9. Se analiza convertir el Fondo Nacional del Ahorro en un banco para financiamiento de vivienda.



10. La minería de transición no se va tocar y se buscará suplir las necesidades del mercado interno primero (níquel, litio, cobre).