Para Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, de aprobarse la reforma tributaria como está podría generarse un problema de crecimiento económico y de recaudo.

Sus opiniones son muy importantes, no solo porque Fedesarrollo es un gran think tank, sino porque usted fue uno de los nombres que sonó para el ministro de Hacienda. Y quién sabe qué siga. Cree que la reforma recoge varias propuestas que se han hecho, relacionadas con la progresividad y con la equidad. Pero no así con el crecimiento económico para la reducción de la pobreza…



Los elementos que justamente se han recogido desde Fedesarrollo tienen que ver, como usted dice, con profundizar la visión de equidad y progresividad del estatuto tributario. Yo destacaría dos cosas. La primera, equidad en el tratamiento a las empresas. Y abandonar este esquema en donde básicamente cuánto paga una empresa en tarifa de renta termina dependiendo de cuál es el sector económico en el que está operando, si hay una exención, una renta exenta, que al final eso muchas veces refleja la capacidad de lobby de esos sectores en el Congreso. Y ese es el primer punto de esta reforma: eliminar buena parte de las exenciones sectoriales. Y en materia de progresividad, es muy valiosa la intención de continuar mejorándola, es decir, que las personas de más de 10 millones de ingresos paguen proporcionalmente un poco más, para dar esa visión de justicia social.



Eso de que será solo a partir de 10 millones es bastante relativo, porque como a las pensiones se van a sumar otros ingresos que la persona tenga, usted puede terminar pagando a partir de los 5 millones de pesos…



Así es. Pero fíjese que justamente en ese punto nuestra propuesta también era, incluso, más ambiciosa; propusimos que todos los ingresos pensionales fueran considerados como renta líquida gravable. Es decir, sujetos a impuestos y que estuvieran tributando, no a partir de un millón de pesos, que es un salario mínimo, pero sí alrededor de los 4, o 5 millones. Colombia tiene un esquema bastante atípico a nivel mundial, y es que cuando una persona hace su aporte obligatorio para la pensión, es deducible del impuesto de renta, y cuando recibe la pensión, esa pensión también es deducible del impuesto de renta. Y creo que también desde el punto de vista de equidad, es importante dar el mensaje de que los pensionados, que son una minoría, apenas el 25 % de los adultos mayores, pues también pueden contribuir en esa visión de progresividad y equidad.

Me preocupa que ese tipo de mensajes pueda estar desincentivando el interés de los jóvenes en pensionarse. Los necesitamos, porque si no, se quiebra el sistema. Pero si creen es que al final de su esfuerzo, el Estado se va a quedar con buena tajada de su ahorro, se pueden desmotivar…



Es que indudablemente queda una tarea pendiente: la reforma pensional. En Colombia no funciona bien, porque está dejando por fuera a tres cuartas partes de los adultos mayores, usualmente los de más bajos ingresos o medios bajos. De todas maneras, nos parece razonable que nos movamos hacia un sistema en donde en algún momento, ya sea en los aportes o en el disfrute de la pensión, haya una tributación progresiva, como en cualquier otro país.



A usted no le gusta que haya un impuesto a las exportaciones de petróleo y carbón, porque dice que están sujetas a las variaciones abruptas en los precios del mercado, y que usted calcula que ese recaudo no pasaría del 1 % del PIB...



No nos gusta, en parte, porque además es un impuesto que se puede llamar antitécnico, porque grava los ingresos y no las rentas, que es, digamos, como debería plantearse un impuesto. En este caso, pues es un impuesto a un ingreso de exportaciones. Que es además totalmente variable, como ya lo sabemos. Nuestra propuesta es pasar de un impuesto a las exportaciones, a una sobretasa de renta para el sector, técnicamente más deseable. Ahora bien, la reforma le da un golpe muy grande al sector minero-energético, entre otras razones por la no deducibilidad de las regalías. Así que una sobretasa debe incorporar primero el análisis completo de cómo queda la tributación efectiva de un sector que es importante para las finanzas públicas y por supuesto para el crecimiento económico.

Usted ha insistido en que a esto le falta un análisis más profundo sobre el impacto fiscal. ¿Cuál es la estimación específica de cuánto de esos 25 billones que vamos a recaudar extras irán a aumentar el gasto público, y cuánto a disminuir el déficit fiscal?



Una de las razones fundamentales de la necesidad de una reforma es que el problema fiscal que tiene Colombia es bastante grave. El gobierno anterior dio un paso importante en la consolidación fiscal, con una reforma que se aprobó el año anterior. El gobierno actual está, digamos, complementando ese paso de consolidación. Pero eso implica entonces decidir, de una manera muy transparente, ante el Congreso, la ciudadanía, los inversionistas y las calificadoras de riesgo, cuánto, de esos 25 billones, se va a destinar para aumentar el gasto, que indudablemente es necesario, pero también cuánto se va a dedicar a reducir el déficit fiscal. Porque Colombia tiene un problema fiscal muy grande, perdimos el grado de inversión, hoy en día el Gobierno se financia a diez años a tasas del 12 %, mientras hace tres años lo hacía a tasas del 6 %. Así que es fundamental dar señales de cómo el Gobierno va a avanzar hacia la consolidación fiscal y hacia el cumplimiento de la regla fiscal.



Es preocupación de muchos el aumento del costo del uso de capital que implicaría esta reforma. Es decir, el que sería el costo de invertir en Colombia, finalmente. Porque la reforma amenaza con efectos negativos en el crecimiento económico, en la generación de empleo, y haría más lenta la reducción de la pobreza. Y se pone como ejemplo que entre el 2017 y 2022 hubo una reducción del 72 % de la pobreza, por los aumentos del empleo y los retornos a la educación, y que solo el 9 % se explica por las transferencias monetarias. Luego, si queremos seguir disminuyendo la pobreza, tenemos que invertir en crecimiento económico…



Totalmente. Cualquier reforma tributaria debe abordar tres pilares fundamentales: la equidad, la progresividad y el crecimiento económico. En el libro de Fedesarrollo del año pasado, Descifrar el futuro, justamente en el capítulo social se hace este análisis, que muestra que la fuente primordial de reducción de la pobreza, en los primeros 17 años de este siglo, fueron el empleo, y los retornos a la educación, que provienen justamente del crecimiento económico. Y sin crecimiento económico no hay empleo. Esta reforma, especialmente con la idea de cambiar la forma en que tributan los dividendos, que empezarían a tributar hasta tasas de 39 %, pues nos dejaría como el país de la Ocde con la tasa combinada de impuesto de renta a la sociedad más impuesto de renta al socio, más alta entre todos estos países, cercana al 60 %. Un aumento de casi 19 puntos porcentuales en la tarifa efectiva de tributación y, por supuesto, un desincentivo muy grande a la inversión para todas las empresas, no solo para las grandes, también para las medianas y pequeñas, y podría tener un impacto muy negativo en materia de crecimiento.

Usted dice que la tarifa combinada, de impuestos en cabeza de la sociedad y de dividendos en la del socio, pasaría del 41,5 al 60,4 %. Que la propuesta ahí sería eliminar la doble tributación, de manera que las rentas de capital sean gravadas igual que las rentas de trabajo, y reducir gradualmente la tarifa de renta para empresas, del 35 al 30%. ¿Eso es posible en esta reforma rodeada de gente tan terca?



Creo que es, además, deseable, porque antes de esta reforma, cuando usted mira lo que es el impuesto de renta para las empresas, que es del 35 %, pues también tenemos hoy en día, ya en Colombia, la tasa de impuesto de renta más alta entre los países de la Ocde. Es decir, no somos competitivos en términos de tributación de la empresa. La reforma empeora este problema con el aumento a la tributación de los dividendos, y de nuevo ratifico, no solamente es un problema para las empresas grandes, también para las pequeñas…



Paremos en este punto. Usted hizo el ejercicio de medir el impacto de la tarifa combinada, midiendo el tamaño de las empresas. Según eso, hoy una microempresa puede pagar en la combinada hasta 37,9; una pequeña, 41,2; una mediana, 41,4; y las más grandes, 41,5. Pero después de aprobada la reforma, en la micro pagaría hasta un 35 %, mientras a la pequeña le subiría al 50 %, del 41 en que está hoy; a la mediana, al 56 %, del 41 %; y en las más grandes, al 60 %, del 41 % de hoy. Eso es lo que, según usted, debe ser revisado, porque haría que fuera muy alto el costo de invertir en Colombia.



Totalmente. Eso ratifica que esto no es un problema solamente de las grandes, sino incluso en las pequeñas, pues hay un aumento de casi nueve puntos porcentuales en su tarifa de tributación. Lo que esto dice, en esencia, es que para empresas pequeñas, medianas y grandes, el Estado prácticamente pasa a ser un socio mayoritario, porque más del 50 % de la rentabilidad de la inversión a través de utilidades y dividendos pues pasaría al Estado. Eso claramente no es deseable. Creemos absolutamente fundamental resolver este problema del aumento en el costo del uso del capital para invertir.

¿Y cuál sería su propuesta?



Es muy concreta, porque por supuesto también hacemos críticas constructivas. Y es simplemente permitir que en el caso de cualquier inversionista que recibe un dividendo, pueda deducir de ese impuesto el impuesto de renta pagado en cabeza de la sociedad. Eso eliminaría este problema de la doble tributación, indudablemente grave en incentivos a la inversión y al crecimiento económico.



Y el otro, reducir gradualmente el impuesto de renta del 35 % a las empresas…



Ese es un punto clave. El país paulatinamente ha venido subiendo esa tarifa de renta, para compensar las exenciones a las empresas. Si el Gobierno logra de manera razonable, en diálogo con el Congreso, eliminar buena parte de las exenciones, obviamente el paso inmediato tiene que ser reducir esa tarifa de renta. No se tiene que hacer de inmediato, y lo importante acá para los inversionistas son las señales de mediano y largo plazo. Por eso proponemos que, por ejemplo, en un periodo de cuatro años, esta reforma plantee la reducción de la tarifa de renta al 30 %, que por lo demás tampoco sería baja cuando usted mira el promedio, por ejemplo, de América Latina, de los seis países más grandes: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, donde es alrededor del 27 %, y en la Ocde, del 22 %. Así que ya el 30 %, incluso, nos dejaría altos, pero lo que sí creo es que no es sano quedarnos en un 35 %, si a la par se eliminan las exenciones sectoriales.



Aunque el salario mínimo no forma parte de la reforma tributaria, se va a empezar a hablar de ello. Esta cifra me causó curiosidad: que el 95 % de las empresas colombianas tienen entre cuatro y cinco empleados máximo... O sea que un encarecimiento del trabajo en Colombia lo pueden resistir solo las grandes empresas. Ahí tenemos otra preocupación…



Totalmente. E incluso en las grandes empresas, eso puede incentivar, además, el reemplazo de mano de obra por tecnología, por máquinas que automaticen los procesos. Si bien hemos tenido buenas cifras en materia de crecimiento económico, infortunadamente la recuperación del mercado laboral ha sido mucho más lenta. Continuamos con tasas de desempleo de dos dígitos, y en ese sentido, a pesar de la dinámica inflacionaria, hay que tener mucha responsabilidad en la fijación del salario mínimo para el próximo año.



¿En qué aspecto?



Si se fija un salario mínimo muy alto, vamos a tener problemas adicionales para esa recuperación del mercado laboral.



Cuando usted dice muy alto, ¿es mucho más alto que la inflación?



Así es. Las expectativas de la inflación están por el orden del nueve y medio, tal vez van a llegar a casi el diez por ciento. Aumentos muy por encima de esa cifra nos van a poner en problemas y a retrasar la recuperación del mercado laboral. Colombia tiene un problema muy grave de desempleo, y especialmente de informalidad. No hay que olvidar que más del 60 % de los ocupados en este país son informales, y a ellos ni siquiera se les aplican estas negociaciones del salario mínimo. Cuando usted lo sube mucho, lo que hace es poner la vara más alta a esa gran mayoría de ocupados informales, que quisieran dar el salto, justamente hacia el empleo formal.



¿Todas estas propuestas bastante sensatas de Fedesarrollo implicarían que, por realismo, el Gobierno se baje de su meta de 25 billones?



Es muy probable que la reforma tenga que ajustar un poco el monto. Pero lo más importante es pensar que si se aprueba la reforma como está, no nos cabe duda de que podría generar un problema, no solamente en materia de crecimiento, sino de recaudo tributario. Afortunadamente veo un espacio importante de diálogo por parte tanto del Congreso, como del Ministerio de Hacienda, para lograr una reforma que no solamente les apunte a la equidad y a la progresividad, sino también al crecimiento económico.



