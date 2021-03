La próxima semana se conocerá informe de expertos tributarios

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público dará a conocer, la semana que viene, el informe de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios, constituida en agosto del año pasado con el propósito de revisar con lupa las exenciones incluidas en el Estatuto Tributario Colombiano y formular recomendaciones al respecto.



(Le puede interesar: Fitch revisará nota de Colombia tras la aprobación de reforma fiscal).

Su creación, producto de una directriz incluida por el Congreso de la República en la Ley 2010 del 2019 (de crecimiento económico), fue motivada por el hecho de que dichas exenciones y beneficios suman cada año, de acuerdo con el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, 92,7 billones de pesos (unos 8,7 puntos del producto interno bruto, PIB).



Desde un inicio, Carrasquilla dejó claro que el informe de la comisión sería un insumo fundamental para la estrategia fiscal de mediano plazo de la nación, con miras a mejorar la estructura de ingresos recurrentes. Y eso incluye, por supuesto, una reforma tributaria.



Aun cuando hay consenso entre muchos sectores sobre la necesidad de dicha reforma, el Gobierno es consciente de lo impopular que resulta particularmente ahora, cuando la economía apenas empieza a levantarse de la dura crisis padecida por cuenta de la pandemia.



Por esa razón, necesita contar con argumentos técnicos y académicos sólidos para justificarla y defenderla.



(También: Denuncian filtración de documentos de la licitación del Runt).



Fuentes consultadas por EL TIEMPO aseguraron, de hecho, que el informe de la comisión es una de las bases principales de la exposición de motivos del proyecto de reforma tributaria, que el Gobierno llevará al Congreso este semestre.



Y señalaron que, antes de dar a conocer públicamente las conclusiones de la comisión la semana que viene, el Ministerio las presentará, junto con el texto del proyecto de ley, a la nueva junta directiva del Banco de la República, para contextualizarlo con la política macroeconómica.



Insistieron, además, en que el presidente Iván Duque se ha empeñado en dar un debate a fondo con su equipo técnico y el Emisor, antes de presentar el proyecto ante el Congreso.



Si bien el informe aún no se conoce, es muy probable que uno de los temas sobre los cuales los expertos pusieron el foco hayan sido las exclusiones, exenciones y tarifas diferenciales del IVA.



De acuerdo con la Dian, ellas constituyen el 81,1 por ciento (74,9 billones de pesos) del total de beneficios tributarios que se otorgan en el país.



De ese total, según la entidad, unos 61,2 billones de pesos se dan por exclusiones a grupos de servicios muy grandes, que no aportan IVA porque se consideran esenciales; entre ellos se cuentan los inmobiliarios, los de administración pública, salud, educación, financieros, transporte y construcción.



A estos se suman 10,2 billones de pesos, que corresponden al régimen de exenciones, es decir que están sujetos al IVA, pero tienen tarifa cero, y 3,5 billones de pesos, que se derivan de las tarifas diferenciales.



En su momento, también se llamó la atención sobre las exenciones y beneficios en materia de impuestos a la renta, que representan 17,1 billones de pesos (1,6 puntos del PIB), que tampoco se recaudan.

Los ejes de trabajo de la comisión

La comisión está conformada por diez expertos principales, cinco de ellos extranjeros.

Se trata de David Rosenbloom, director del Programa de Tributación Internacional de la Universidad de Nueva York; Brian Arnold, catedrático de Derecho Tributario en la Universidad de Waterloo; Jeffrey Owens, profesor de reconocidas universidades y autoridad global en impuestos; Pascal Saint-Amans, director del Centro de Política y Administración Tributaria de la Ocde, y Kent Smetters, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Pensilvania.



(Además: ¿Qué hago si no recibí el giro de Ingreso Solidario en marzo?).



Por parte del Gobierno están el ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera; el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Enrique Zea; el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo; la viceministra de Comercio Exterior, Laura Valdivieso; el viceministro técnico de Hacienda, Juan Pablo Zárate, y el director general de la Dian, Lisandro Junco Riveira.



La comisión trabajó en cinco mesas temáticas, cada una de las cuales estuvo presidida por un experto internacional.



La primera mesa se ocupó de revisar el impuesto de renta corporativo, la segunda abordó lo relacionado con los impuestos de renta a personas naturales y los dividendos, y la tercera analizó el estado del arte frente a los incentivos para el campo y los ingresos no constitutivos de renta.



La cuarta mesa se concentró en los temas relacionados con el IVA y los tratamientos especiales que se otorgan frente a este tributo, y la quinta se enfocó en asuntos de comercio internacional, en particular en lo referente al tratamiento preferencial que se les da a las zonas francas, con respecto a otros países.

Encuentre también en Economía:

Cuánto obtuvo Oprah por entrevista al príncipe Harry y Meghan Markle

Los 10 trabajos con más demanda en economías de América Latina

Se inicia el primer pago a beneficiarios de Familias en Acción

ECONOMÍA Y NEGOCIOS