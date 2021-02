Las primeras pinceladas de Iván Duque sobre la reforma tributaria

El presidente Iván Duque confirmó este lunes, en declaraciones concedidas a la Radio Nacional, que “en algún momento” de esta legislatura su gobierno presentará al Congreso, para su discusión, una propuesta de reforma tributaria.



El mandatario aclaró que están a la espera del resultado del análisis, en materia fiscal y tributaria, de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios, para consolidar el proyecto.



Y aunque no entró en detalles sobre su contenido, explicó que tendrá dos fuertes componentes: uno social y otro fiscal; el propósito es que "los componentes sociales, con el aval del Congreso, podamos tenerlos este año, y los efectos de recaudo en el 2022, para poder recuperar nuestro país este año, ponerlo en una senda de mediano plazo, darles confianza a los mercados, mantener el grado de inversión y dejarle a la próxima administración un horizonte resuelto en materia fiscal”, explicó.



Cabe recordar que el año pasado el Presidente había insistido en que su gobierno no tramitaría una reforma, en plena pandemia; al respecto afirmó que siempre fue claro en decir que por esa razón no podrían generarse efectos fiscales en el 2020: “En el 2021 –afirmó- tampoco deberíamos tener esos efectos fiscales; por lo tanto, los efectos de cualquier reforma social y fiscal que se adelante, deberían empezar a tener vigencia a partir del 2022, prácticamente dos años después del inicio de la pandemia, esperando que ese año se consolide una gran reactivación en el país”.



Agregó que su intención es no dejarle el tema de la reforma al siguiente gobierno, no solo porque es necesario tener claridad en el horizonte fiscal y estimular la confianza inversionista, sino porque aplazarla implica que los efectos empiecen a surtirse desde el 2023, “pero el recaudo grande se verá en el 2024, y eso ya es tarde. Hay que dejarle a la país resuelta esa situación fiscal, teniendo como premisa una gran capacidad de llegar a la población más vulnerable en el año 2021, con los programas que ya tenemos constituidos, pero también fortaleciéndolos”, dijo.



Duque insistió, en su diálogo con Radio Nacional, en que se necesita atender rápidamente necesidades sociales, “nosotros hemos lanzado el Paef, Ingreso Solidario, la devolución del IVA y con eso hemos podido amortiguar gran parte de los efectos perversos de esta pandemia. Pero necesitamos fortalecer los programas sociales y que sigan teniendo impacto en el 2021”.



Con respecto a una potencial ampliación del cobro de IVA, Duque dio pistas en el sentido de eliminar las exenciones y garantizar que a los más pobres no se les cobre este impuesto: “Y eso se logra -explicó- devolviéndoselo; muchos creían que eso no era posible, pero el año pasado logramos devolverle el IVA a un millón de personas, y este año vamos a llegar a dos millones. ¿Por qué una persona como usted o como yo tenemos que tener una exención del IVA en la panela? Tengamos la equidad en el sistema tributario de devolverles a los más pobres y mejorarles el ingreso y vencer la pobreza extrema”.

