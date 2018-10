Ingresos de más de $ 50 millones aportarían $ 3 billones al recaudo

“Quienes hoy declaran renta y no pagan, no van a pagar. Quienes hoy pagan renta hasta 35, 40 millones de pesos, no van a pagar más de lo que ya pagan. Por encima de esos ingresos se puede propiciar un mayor pago y ese mayor pago, que puede ser superior a los 3 billones de pesos, nos permite articular muchas de las reducciones”.



Ese es el rompecabezas que tiene el presidente Iván Duque en mente con la transformación que tendrá el impuesto de renta en la ley de financiamiento que verá la luz pública en las próximas horas, cuando sea radicada en el Congreso para iniciar su trámite legislativo.

Durante el Congreso de Fitac, el mandatario reiteró que, en materia de renta a las empresas, el propósito es "bajar la tasa efectiva de tributación a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas para que tengan mejores condiciones para generar empleos estables y a largo plazo”.



En cuanto al IVA, que, sin duda, será el trago más difícil de pasar en el Congreso, Duque expresó que las medidas que se oficializarán están encaminadas a dejar de seguir propiciando impuestos que generan inequidad, porque "las personas de mayores ingresos son las que más se benefician” de los productos exentos del IVA.



Entre tanto, recalcó que la idea de facilitar la deducción de IVA sobre las inversiones que se hacen en bienes de capital, son "para que podamos hacer reconversión tecnológica, transformación Industrial”.

