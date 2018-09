Entre $ 7 y 13,5 billones daría la reforma tributaria que se diseña

El presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Carlos Chacón propuso bajar la tarifa del IVA, del actual 19 % al 16 %, pero con "NO tocar la canasta familiar y no ampliar la base gravable; con un mecanismo que prohíba a los empresarios hacer cruce de cuentas del iva que hoy pagan”.



Esta carta que no está entre la baraja de posibilidades que tienen los documentos de trabajo para diseñar la reforma tributaria, uno de los componentes de la ley de financiamiento que cursará el Gobierno en próximos días.

Según algunas fuentes que participan en el proceso de discusión de lo que incluirá la reforma, entre las alternativas está ampliar la base gravable (esto significa gravar toda la canasta familiar) dejando la actual tarifa (19 %); ampliar la base gravable y bajar la tasa al 17 %, y reducir gradualmente la tarifa general actual también dejando la medida de ampliar la base gravable.



En los tres casos, que además incluyen otras disposiciones con distintos impuestos, el recaudo fluctuaría entre 12 y 13,5 billones de pesos, cifra última que se acerca a los 14 billones de pesos que el Gobierno estableció como faltante en el Presupuesto del 2019.



La disyuntiva estaría entre lo políticamente viable, de cara a un 2019 de elecciones regionales en el país, lo que plantea un escenario para los legisladores, pues claramente, el tema de ampliación de Iva a la canasta familiar de los colombianos no es para nada popular, aún con la promesa de devolver a los pobres lo pagado.



Entre tanto, la sustentación de Chacón para su propuesta está en el hecho de que, "lLos ciudadanos de este país no saben que cada vez que pagan el IVA se lo cruza el empresario en el pago de sus impuestos. Quiere decir que el IVA que está pagando el ciudadano del 19 % en su gran proporción es cruzado en la cuenta de los pagos, de los impuestos de los empresarios, en este país eso representa alrededor de los 52 billones de pesos”.



La decisión oficial sobre este controvertido tema será dado a conocer una vez el Gobierno radique en el Congreso la reforma al financiamiento.

