A pesar de los inconvenientes que ha tenido la reforma agraria para iniciar con la compra de tierras, Cecilia López, ministra de Agricultura, dice que las primeras adquisiciones se harán en las próximas semanas. Sin embargo, para poder avanzar les pide a los ganaderos que le ofrezcan realmente las más productivas y subutilizadas que están en el Caribe y el Magdalena Medio y a los ingenios que también colaboren en el norte del Cauca, en medio de un conflicto que no cesa en esa zona del país.



(Lea también: Cecilia López sobre reforma de la salud: 'Me aterra que se repita la corrupción').

¿Cuántas personas han solicitado tierra?

Tenemos unas 320.000 solicitudes, pero estamos en proceso de pulirlas para ver quién realmente es sujeto o no de reforma. Las personas tienen que tener vocación agropecuaria, no tener tierras, muy poca o en malas condiciones, y demostrar un patrimonio.

¿A todas esas personas se las entregarán gratis?

Con la norma actual, solo después de 250 salarios mínimos se puede empezar a cobrar, pero no es realista porque implicaría que toda la tierra se tendría que regalar. En el Plan de Desarrollo hay un artículo para que podamos dársela gratis solo a los más pobres, con activos de hasta de 50 salarios.

(De interés: Roy Barreras: 'La ministra Carolina Corcho es arrogante').

¿Y el resto pagaría?

Sí, el resto la podría recibir, pero tendría que pagar. De 50 a 700 salarios mínimos (límite para ser sujeto de reforma) se irá regulando cuánto vamos a cobrar.

¿Qué han encontrado hasta el momento?



Que toda la demanda por tierras se está concentrando en la región Caribe y el Magdalena Medio. El problema es que la mayor parte de la oferta no está ahí. En total, tenemos 1,7 millones de hectáreas ofertadas. De Fedegán hemos recibido unas 284.000, de las que serían aptas unas 54.000 en todo el país. Sin embargo, solo hay unas 3.563 por esa zona que cumplan con los requisitos de ser productivas y no estar ligadas al conflicto, entre otros. Y esta cifra podría subir a unas 5.000. Estamos en un proceso de filtro.

Facebook Twitter Linkedin

Cecilia López, nueva ministra de agricultura para el gobierno de Gustavo Petro. Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

¿Entonces esperarían que los ganaderos les ofrezcan más tierra en el norte?



Sí, el objetivo es tomar la tierra productiva y subutilizada. La mayor parte está en la región Caribe y en el Magdalena Medio. Esa es la que esperamos. La que nos han ofrecido en la Altillanura y el sur del país es imposible hacer reforma porque es muy costoso. Lo interesante es que la demanda sí está concentrada donde nosotros creemos que está el foco del acuerdo con Fedegán.

(Puede leer: La fórmula para que la economía del país no se desacelere con tanta fuerza).

¿Piensan entregar rápido esas 5.000 hectáreas aptas de los ganaderos?



Falta una pequeña etapa de catastro, pero en principio podríamos comprar esas tierras pronto. Sin embargo, las primeras que vamos a repartir son de particulares. En las próximas dos o tres semanas vamos a comprar 25 predios que representan 3.600 hectáreas en Caribe, Cauca y Chocó.

¿Cuánto van a costar?



En el momento que entreguemos la tierra diremos. Es mejor esperar para no incidir. Tenemos que ser cuidadosos.

¿Y después vendrían las otras entregas?

Sí, estamos preparándonos para eso, pero de momento la oferta está muy por debajo de la demanda. Yo tengo la esperanza de que esta primera compra sea un estímulo para que aumente la oferta

¿Cuáles diría que son los mayores inconvenientes que se han encontrado?



La limitación no ha sido de plata, sino una oferta menos en los sitios adecuados que cumpla con los requisitos. Yo estoy convencida de que ya cuando Fedegán vea que nosotros empezamos a comprar tierra que no es de ellos, nos oferten más. Adicional a ello, está el freno del catastro. Tenemos que acelerarlo. El primero de marzo llega una misión de expertos coreanos que nos asesorará.

Jorge Iván González dice que la meta del Plan Nacional de Desarrollo ya no es entregar 3 millones de hectáreas sino unas 400.000. ¿Cuál es su proyección?

Yo tengo que mantenerme en la meta. Estoy en la mitad, entre la presión del presidente de que llegue a 3 millones de hectáreas y el realismo de planeación. Ahora bien, la realidad es que el país nunca ha entregado a esa velocidad. Estamos haciendo un esfuerzo gigantesco, por el momento estamos listos para empezar a comprar.

Pero González piensa que incluso que 400.000 en cuatro años son una meta ambiciosa…

Estoy de acuerdo con él en el sentido de que sería una proeza, pero también tengo la presión del presidente de que no es suficiente. No me quiero comprometer, por eso quiero empezar ya, para ver qué pasa. Lo importante era que tuviéramos el aparato operativo adecuado.

Dice que no se trata de plata. ¿Ya están los recursos de la reforma asegurados?



En estos momentos lo estamos comprando con dinero del presupuesto regular, más dos adiciones. El problema no es de plata, sino una oferta que se dinamice y un catastro que se acelere.

¿Recibirán dinero por parte de la cooperación?



Para la compra de tierras no, lo que si nos financiarán las instituciones de crédito y cooperación técnica son los proyectos productivos que permitan adecuar los predios, establecer los instrumentos básicos y dar crédito. Ahí lo que tenemos que ver es qué tan fácil es lograr integrar a los grupos a la producción moderna.

La reforma no solo es compra de tierras, ¿qué avances han tenido en titulación o en la entrega de los predios de la Sociedad de Activos Especiales (SAE)?



La reforma tiene varios instrumentos. En titulación nos va muy bien, ya estamos en un millón de tierras tituladas. Y eso lo hemos hecho a gran velocidad y le cambia la vida a los productores, porque pasan a ser legales. Además, están las tierras de la SAE, que se empezaron a entregar. Lo tercero es la compra que por fin podemos arrancar y también está el tema de los baldíos, estamos esperando que la sentencia nos llegue. Además, están las zonas de reserva campesina.

Facebook Twitter Linkedin

Foto: Esneyder Gutiérrez

¿Cómo se determina que una tierra es productiva o no?

La Upra nos dice qué tan productiva es y qué vale la pena estimular en cada parte. Tenemos 3 objetivos: seguridad alimentaria; sustitución de importaciones porque la inflación del año pasado se explica en una altísima proporción por el maíz, trigo y soya que entró, y fomentar las exportaciones. Necesitamos hacer una sustitución para movernos a la transición energética, que podamos sustituir las divisas que produce el petróleo y ahí tenemos productos como el aguacate Hass, el limón tahití, las frutas, etc. Adicional a ello, está lo tradicional como el café, banano, flores…

Una vez entregadas, ¿van a medir que sean productivas?



Sí, ese es un pecado que ha cometido Colombia. Y se lo digo yo que llevo mucho tiempo. Es que no estamos acostumbrados a hacer evaluación de impacto. Nosotros vamos a introducir del seguimiento desde el principio.

En los últimos días, se han presentado nuevos casos de violencia en el Norte del Cauca. ¿Cuál es el plan en este territorio?



Aquí hay un elemento fundamental y es que el meollo de la crisis allá es de tierras. Y ahí estamos hablando con los ingenios porque la primera propuesta que me hicieron no iba en esa línea. Estoy esperando una nueva.

¿Les pidió que entreguen tierras como está haciendo Fedegán?



No puedo decir en qué consiste la propuesta, pero la idea es que ellos sí tienen que reconocer que aquí todo el mundo tiene que poner: indígenas, campesinos, afro, ingenios. Vamos a ver quién pone qué pues la tierra es un elemento sustantivo para la paz.

¿Pero entonces si está hablando de tierra?



Yo lo que espero es una oferta generosa de tierra y de recursos, no sé si llegue. Los ingenios también tienen que comprar paz y ello también implica esfuerzos. Todos tienen que poner y tiene que bajar la conflictividad. Algo que dijimos desde el primer día es que es imposible hacer algo si sigue el conflicto. Si no baja la conflictividad, nosotros no vamos a poder hacer nada. En ese proceso, estamos.

¿Por qué no cuajó esa primera propuesta?



No lo tenían claro. Yo creo que ellos tienen que hacer algo porque el conflicto les está afectando. Ellos también están sufriendo. Pero el Presidente ha sido claro, si uno vuela por todo el Valle del Cauca y Cauca en la zona más productiva no se ve sino caña y aunque ellos alegan que se produce mucho alimento, en esa zona tiene que haber, eso ha sido una petición clara de los indíge nas y de los afro, que haya zonas en las que se pueda volver a cultivar alimento. Estoy pendiente de una reunión con ellos.

El año pasado se instaló una mesa de diálogo. ¿En qué se ha avanzado?



Ha trabajado en ello el consejero de las regiones y la vicepresidenta también. Nuestro papel ahí es de tierras. Yo sé que ahí se necesita una franja significativa de tierras para producir alimentos.

¿Han recibido oferta de tierras en esa zona?



Tenemos algunas ofertas voluntarias de personas con 300 hectáreas que quieren vender o inclusive de grandes fincas. Las estamos evaluando.

Hace meses no cesaban las invasiones. ¿Cómo está la situación ahora?

Yo fui muy clara desde el principio diciendo que no había que quitarle oxígeno a la reforma agraria. Yo creo que ese mensaje caló. Claro que seguimos con brotes; sin embargo, ya la presión ha bajado, por eso es que me afana empezar a comprar para mostrar que esto sí es una realidad. Por eso mi afán de empezar a comprar tierra ya.

Otro tema de los últimos días es la reforma de la salud que presentó el Gobierno. ¿Contó su experiencia en el Seguro Social?



Yo me sentía en la obligación de contarla. Ahora bien, si sirve o no, ya lo dirá el Congreso, hice lo que pude. He hablado como lo ha hecho Alejandro (Gaviria) y José Antonio (Ocampo). Hicimos lo que nos corresponde. Lo que dije fue mostrar mi experiencia, que fue bastante compleja. Por un lado, haber manejado el Seguro Social y por el otro haberme opuesto a la Ley 100 y haber peleado por la reforma de salud que hoy tenemos.

¿La capitalización de la nueva EPS no es como revivir el Seguro Social?



Ellos verán si eso es lo que va a pasar o no. Yo tengo que cerrar el capítulo, ya conté mi experiencia.

¿Y qué les dijo de lo que vivió en esa época?



Lo malo fue concentrar demasiado en una sola institución y el manejo político que se le dio a la salud, eso es una luz roja que seguiré diciendo. Sé que la corrupción también se da en Bogotá, pero desde mi experiencia lo que más se ha descentralizado es la corrupción. La gente que maneje nuestras sedes regionales tiene que ser muy capaz y no tener compromisos políticos.

¿Qué casos de corrupción le tocaron?



Atlántico se había gastado en dos meses el presupuesto del año y eso es solamente uno de los innumerables líos de corrupción cuando se soltó a las regiones. Ahora bien, no toda la política es así. Es cierto que hay gente muy buena, pero hay que tener mucho cuidado en las personas que van a manejar los recursos.

¿Hay aspectos de la reforma que sí le parecen buenos?

Yo creo que hay cosas positivas. El país estaba en mora de tener una salud preventiva, eso es maravilloso. También estoy de acuerdo con que las EPS necesitan ajustes, pero uno siente que después de haber vivido esas experiencias tiene la obligación de prender bombillos rojos.



NOELIA CIGÜENZA RIAÑO

Economía y Negocios

En Twitter: @noe_cig