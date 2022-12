En el 2023, el Gobierno radicará en el Congreso un proyecto de ley que buscará reformar el sistema pensional colombiano para que ningún adulto mayor quede desprotegido. En la actualidad, se estima que 5 millones de personas de más de 65 años no perciben pensión y solo 1,7 millones de ellas reciben el subsidio de 86.000 pesos de Colombia Mayor, lo que agudiza los problemas de cobertura e inequidad. La discusión se centra en cómo atender ese desafío sin poner en riesgo los ahorros de los trabajadores y al mismo tiempo garantizar la sostenibilidad del sistema.



(Puede leer también: Sindicatos piden que mínimo suba 20 %; empresarios apuestan por un consenso)

Facebook Twitter Linkedin

Jaime Dussán, presidente de Colpensiones. Foto: César Melgarejo/El Tiempo

Una de las personas que tendrán un papel importante en la elaboración de esta reforma será Jaime Dussán Calderón, quien se posesionó hace unos días como presidente de Colpensiones. En diálogo con EL TIEMPO, aseguró que la idea es trabajar con los diferentes actores involucrados para poder tener un primer borrador a mediados de febrero y radicarlo en el Congreso el 15 de marzo del 2023.



“Lo que queremos es armar una ley que piense en 100 años. Vamos a hacer una reforma nacional. Nos reuniremos con Asofondos, los gerentes de los fondos, los empresarios, los grupos económicos, los trabajadores, las centrales obreras, las universidades y los técnicos, nacionales e internacionales. Hay muchas experiencias, expectativas y ciudadanas y ciudadanos que nos van a aportar”, señaló.



Lo que está claro de momento –dice– es que todos los colombianos tendrán una pensión. “Vamos a dar un subsidio a los que no tengan pensión de tal manera que para pagar todos los sectores seamos solidarios. Eso es lo que les vamos a pedir a los fondos privados de pensiones, menos ganancias; al Estado, más ahorro; a nuestros alcaldes y gobernadores, que nos aporten; a las pequeñas y medianas empresas también”, aseguró.



Además, explicó que quieren construir un régimen unificado, por lo que “los fondos privados quedarán bajo la misma sombrilla”. Este proceso no se haría todo de un solo golpe, sino de manera transitoria. “Tenemos que ir analizando cada punto y concertando”, señaló.

Igualmente, dijo que no “ve necesario” tocar la edad de jubilación y que la reforma “habla un poco del tema de los subsidios a las pensiones altas”. “Esperemos qué nos dicen los analistas”, sentenció.

Facebook Twitter Linkedin

El Gobierno presentará una reforma pensional el próximo año. Foto: iStock

¿Qué se sabe de la reforma?



La propuesta que ha repetido el presidente Gustavo Petro desde su campaña está encaminada a transitar hacia un sistema de pensiones unificado mayoritariamente público, que garantice el derecho sin que este sea un negocio. Esto significa que el mayor peso se lo daría a Colpensiones, mientras que los fondos privados existirían, pero no tendrían la relevancia que tienen hoy.



En la subcomisión de la reforma pensional, que se instaló hace unos días, se pusieron sobre la mesa los tres pilares sobre los que estará basado el nuevo sistema. El primero de ellos es el solidario, pues se les daría una renta básica correspondiente a medio salario mínimo legal vigente a todas aquellas personas que no alcancen a obtener una pensión. Se calcula que se beneficiarían de este bono pensional unos 3 millones de personas, lo que podría llegar a costar unos 18 billones de pesos al año.



El segundo pilar es el contributivo, en el que todas las personas que devenguen hasta cuatro salarios mínimos tendrán que empezar a hacer sus aportes de manera obligatoria al régimen de prima media administrado por Colpensiones. Y el tercero es el complementario, para que los que tienen ingresos por encima puedan hacer aportes adicionales al régimen de ahorro individual de las administradoras de fondos de pensiones y de cesantías (AFP).



Hoy en día, alrededor del 90 por ciento de los cotizantes están entre 1 y 4 salarios mínimos. Es decir que muy pocas personas que cotizan por encima podrían decidir dónde pueden poner su ahorro pensional, si en lo público o en lo privado, lo que excluye a la mayoría de la posibilidad de pensionarse con tres años menos de cotizaciones como se puede hacer en el régimen privado.

Los interrogantes



A pesar de los planteamientos esbozados por el Gobierno sobre la reforma pensional, todavía hay muchos interrogantes sobre la mesa, como si se tocará la edad, el tiempo de cotización o si se revisarán los subsidios a las pensiones altas.



Igualmente, otra de las dudas que tienen los expertos es cómo se financiará ese bono pensional y para dónde irán los ahorros que las personas tienen en los fondos privados y que ya llegan a más de 350 billones de pesos.



En ese sentido, Daniel Wills, vicepresidente técnico de Asofondos, le dijo a EL TIEMPO que las discusiones se deberán enfocar en aclararle a la ciudadanía de dónde saldrán los recursos para pagar ese subsidio y si a las personas les tocará entregar su ahorro para acreditar semanas.



“Se necesita claridad, si esos recursos saldrán de una bolsa que está destinada a pagar pensiones, cómo se repondrán esos dineros”, señaló. Y añadió: “De todas maneras, que se lleven lo que entra en las cuentas, los aportes, es malo porque esos recursos dejan de crecer. Entonces, qué alternativas tendrá para pensionarse una persona que ha cotizado 10 o 20 años en un fondo privado y que gana 4 mínimos, ¿nunca le volverá a entrar plata a su cuenta? ¿Podrá acreditar semanas a Colpensiones, pero tendrá que entregar su saldo? Si no las acredita, ¿le devolverán su ahorro?”, sentenció.



Asimismo, otra de las preguntas es que si todos los sistemas pensionales de reparto tienen reservas, una condición que no posee Colpensiones, qué se va a hacer al respecto. Adicional a ello está el tema de que dada la informalidad del mercado laboral muchas de las personas no llegan a cotizar esas 1.300 semanas requeridas en Colpensiones.



Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, dijo que en promedio un trabajador logra cotizar unas 500 semanas. “Por eso se jubila solo el 10 por ciento” (en el régimen público).