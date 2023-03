El 62 por ciento de los colombianos considera que el sistema pensional actual debe cambiar en alguna medida: el 35 por ciento de ellos cree que los cambios deben ser parciales y el 27 por ciento, totales.



Así lo revela una encuesta previa a la radicación de la reforma pensional realizada por el Centro Nacional de Consultoría (CNC) y contratada por la Andi.



(Puede leer también: Horas extra y contratos a término indefinido, entre los cambios laborales)

Para mejorar el sistema, el 70 por ciento de las personas afirma que se debería contar con un fondo para los adultos mayores que no tienen ingresos, financiado por el Estado; el 58 por ciento de ellas dice que habría que igualar la edad de pensión de las mujeres a cambio de reconocer un subsidio de semanas cotizadas que compense los periodos de embarazo y maternidad; y el 52 por ciento dice que habría que eliminar los subsidios que hoy entrega a las pensiones de más de un millón de pesos.



En total, se realizaron 2.907 encuestas que representan la opinión de 37,6 millones colombianos mayores de 18 años sobre su percepción respecto al sistema pensional actual y la reforma que se presentará.

Para el 90 por ciento de los colombianos, su aporte a pensiones es una inversión para su vejez; esto, frente a 10 por ciento que dice que es botar la plata.



Elegir es importante para los colombianos, por eso el 94 por ciento de las personas ve como un derecho poder elegir dónde aportar a su pensión (ya sea en el régimen público o en el privado).



Y atado a lo anterior, el 81 por ciento de los colombianos prefieren que se acumulen sus cotizaciones en una cuenta de ahorro individual a su nombre, en la que sus recursos son de su exclusiva propiedad.

Facebook Twitter Linkedin

La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramirez. Foto: Ministerio de Trabajo

Cuando se pregunta en detalle quién debe manejar el ahorro pensional, el 69 por ciento de los colombianos prefiere que esté en una cuenta personal administrada por expertos de un fondo de pensiones.

Los mayores temores

El mayor temor respecto del ahorro pensional es que cambien los requisitos para pensionarse; por ejemplo, que incrementen la edad de pensión o las semanas cotizadas (69 por ciento). Le sigue que el Gobierno no cumpla su promesa de pensionarlo (36 por ciento) y que no haya dinero para dar mesadas en el futuro (28 por ciento).



La encuesta también revela que el 87 por ciento de las personas está de acuerdo con que la plata de los subsidios para los adultos mayores de 65 años que no tienen ingresos debe salir del Estado.



El 96 por ciento preferiría, en caso de fallecer, que su dinero ahorrado para la pensión sea entregado como herencia a primos, tíos, sobrinos o hijos incluso mayores de 25 años.



Frente a estos resultados y el proyecto que radicará el Gobierno ante el Legislativo, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, dijo que una de las mayores preocupaciones es que el Congreso termine adelantando una agenda a altas velocidades, en medio, además, de otras iniciativas como la laboral, la de salud frente a las cuales no se sabe si esas comisiones tendrán la capacidad suficiente de analizar, de entender y de medir cada una de las consecuencias de esas decisiones.



“El país no quiere ver comisiones haciendo votaciones exprés de uno o dos días alrededor de temas de esta naturaleza o votaciones en bloque alrededor de 20 o 30 artículos propuestos por el Gobierno, lo cual puede tener efectos enormes para el país”, insiste el vocero gremial.



Destacó también Mac Master el hecho de que a través de la encuesta adelantada los colombianos prefieran tener su ahorro pensional en una cuenta individual, y que muchos colombianos creen que la tienen en Colpensiones y esto no es así.*Porvenir, administradora de fondos de pensiones (AFP) hace parte del grupo empresarial al cual pertenece Casa Editorial EL TIEMPO.