Entre los ajustes que se han hecho al proyecto de la reforma pensional se encuentran algunos cambios al pilar solidario y al semicontributivo que, según como están estipulados, podrían aumentar la edad para que el adulto mayor en Colombia acceda a los programas de ahorro programado del pilar semicontributivo, y que hoy funcionan a través de los beneficios económicos periódicos (Beps).



En la actualidad, los colombianos cuentan con el programa Colombia Mayor, el cual destina 80.000 pesos para adultos mayores en situación de vulnerabilidad a nivel nacional. Para acceder a este se debe tener como mínimo 54 años en el caso de mujeres y 59 en el de los hombres. La ponencia del proyecto de Reforma Pensional establece el acceso al pilar solidario a los 60 años, mujeres, y 65 años, hombres.



Sin embargo, establece que "las personas beneficiarias del programa Colombia Mayor que no sean elegibles para el beneficio del Pilar Solidario continuarán recibiendo el beneficio de Colombia Mayor y cuando cumplan los requisitos del Pilar Solidario accederán al mismo, sin que estos dos beneficios puedan coexistir simultáneamente para una misma persona".



No obstante la ponencia no deja claro si, una vez aprobada la nueva ley, el programa de Colombia Mayor seguiría recibiendo nuevos beneficiarios. Si no entran nuevos beneficiarios, se estaría subiendo de hecho las edades para el pilar solidario.



El proyecto establece que la Renta Básica Solidaria sea de 223.000 pesos (frente a la línea de pobreza que es de 354.000 pesos) y aumentaría cada año por la inflación. Sin embargo.

Con subsidio se busca ayudar a los adultos mayores de Bogotá. Foto: Secretaría de Gobierno

Mientras tanto, el actual esquema semicontributivo conocido como Beps exige a las mujeres tener 57 años y los hombres 62 para ser beneficiarios de una liquidación que no podía exceder el 85 por ciento de un salario mínimo legal vigente. El proyecto contempla la integración de una Renta Vitalicia que aumentará la edad de acceso a 60 años para mujeres y 65 para hombres, y máximo 80 por ciento de un salario mínimo.



Otro de los cambios que se observan en las disposiciones del proyecto es el referente a los intereses que generaban los ahorros de los adultos mayores del programa BEPS. Según la ponencia, este dinero ya no tendría intereses.

Se mantienen los otros requisitos de las normas actuales como el acceso de la población vulnerable, el requisito de ser colombiano y en el caso del Pilar Solidario, estar durante 10 años en el territorio nacional.

*EL TIEMPO hacer parte de un conglomerado de empresas al cual pertenece una AFP

