¿Plantea un conflicto de interés para debatir el proyecto de ley de reforma pensional que una congresista sea madre? Uno de los puntos que está enredando el debate en la Comisión Séptima del Senado es la lluvia de recusaciones que han llegando y algunas de ellas son por este motivo.



A las senadoras Martha Isabel Peralta del Pacto Histórico, a Lorena Ríos de Colombia Justa Libres y a Ana Paola Agudelo del Partido Mira les han llegado recusaciones para participar en el debate por el simple hecho de ser madres y las pruebas presentadas son un link de sus propias redes sociales.



“Con el proyecto de ley, la senadora (Peralta) se beneficia directamente toda vez que a ella, que presuntamente no se encuentra dentro del régimen de transición, se le pueden disminuir 50 semanas de cotización por cada uno de sus hijos”, dice la recusación presentada por Juan Camilo Argote.



Esto por cuenta de que en el proyecto se incluyó un artículo que dice que las mujeres “podrán obtener el beneficio de disminuir en 50 semanas por cada hijo(a) nacido(a) vivo(a) o adoptivo(a) el número de semanas requeridas, hasta llegar a un mínimo de 1.150 semanas por un máximo de 3 hijos(as)”.



Radicación del proyecto de ley de reforma pensional Foto: Ministerio del Trabajo

Y la recusación añade: “la senadora debió haberse declarado impedida para participar en los debates por cuanto presuntamente está legislando en su propio beneficio”.



Este no es el único motivo que ha sido recusado y que debe ser resuelto por la Comisión de Ética del Senado, lo que para algunos es una maniobra para dilata de manera premeditada el debate. Por ejemplo, llegó otra recusación contra todos los senadores integrantes de la Comisión.



Esta decía que en el proyecto hay un régimen de transición y que aquellas personas que hayan superado las 1.000 semanas de cotización no se les aplicaría el nuevo régimen pensional.



Por ello, dice que todos los senadores de la comisión que son mayores de 35 años se podrían beneficiar directamente por este régimen de transición.



Al Gobierno le quedan 6 días hábiles para que se aprueben sus reformas, lo cual no alcanza por lo que el escenario clave serán las sesiones extraordinarias.