Los presupuestos y cuentas concernientes al sistema pensional colombiano están en orden y bajo control, según lo dio a entender Gloria Inés Ramírez, ministra del Trabajo, durante su intervención en la audiencia pública que sobre el proyecto de reforma se realizó este martes en el Congreso, en el que también intervinieron representantes de los fondos privados de pensiones (AFP), gremios, organizaciones sociales, confederaciones de pensionados, centrales sindicales y Gobierno Nacional.



(Lea también: Los altos costos de la pensional que trasnochan al Comité de la Regla Fiscal)

Al explicar la sostenibilidad del proyecto pensional, que fue presentado el pasado 22 de marzo por el Gobierno ante el Congreso de la República, la funcionaria señaló que realizaron los modelos junto con el Ministerio de Hacienda y eso les arrojó que hasta el 2052 "hay sostenibilidad fiscal, no sobrepasamos la regla, el sistema está claramente financiado", precisó.



Y es que más temprano hoy, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) hizo una serie de recomendaciones al Gobierno para que se ajustaran algunos temas puntuales del mencionado proyecto, entre estos, el del umbral para el pilar solidarios, frente al cual señaló la necesidad de que se reduzca de 3 salarios mínimos mensuales como está planteado el la propuesta y que sea solo de un salario.



(Le puede interesar, además: Las advertencias del Comité de la Regla Fiscal en pensiones, salud y gasolina)



​Frente a esto la ministra Ramírez reiteró, como lo dijo en el pasado Congreso de Asofondos, que el nivel de tres salarios es fundamental y menos de este no serviría para los propósitos que tiene el Gobierno. "3 salarios mínimos, menos de 3 salarios mínimos no valdría la pena porque no fortaleceríamos el sistema público, que es uno de los grandes objetivos de este sistema pensional”, precisó la jefa de la cartera laboral.



Al defender el proyecto, la funcionaria señaló que este garantizará a millones de colombianos el derecho a una pensión digna y para aquellos que no alcancen la pensión, un ingreso que les asegurará dignidad en su vejez.



Destacó, además, los beneficios del sistema de pilares en el que está basado el proyecto de reforma pensional, entre ellos el solidario que permitirá entregar una renta de 223.000 pesos a las y los adultos mayores de 65 años y mejorar este valor de acuerdo al sistema financiero del país.