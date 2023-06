Tras cerca de siete horas continuas de debate, la Comisión VII del Senado levantó la sesión de este martes, no sin antes haber discutido y dado el visto bueno a la casi totalidad de los 91 artículos que contiene el proyecto de reforma pensional presentado por el Gobierno al Legislativo.



(Lea también: En 5 horas de discusión se ha aprobado más del 82 % del articulado de la pensional)

No solo hubo aprobación en bloque de varios artículos, en el primer envión fueron 43, que no tenían ninguna proposición. A medida que las discusiones se acercaban a los temas más polémicos y cruciales de esta reforma, el debate del articulado se volvía más tenso y lento, como cuando se discutieron los artículos 19, 24 que se refieren al umbral de tres salarios mínimos del Pilar Contributivo, así como el el Fondo de Ahorro que se creará para manejar los recursos producto del traslado de las Administradoras de Fondos de Pensiones Privadas (AFP), respectivamente, los cuales fueron aprobados, en medio de una intensa discusión por parte de los senadores y representantes del Gobierno, como Gloria Inés Ramírez, ministra el Trabajo.



(Le puede interesar, además: En primer debate ya se aprobaron en bloque primeros 55 artículos de la pensional)



Al filo de la tarde los senadores de la Comisión VII aprobaron los artículos 18, 30, 32, 33, 37 y 49. Precisamente el 37 se refieren a la pensión anticipada, uno de los puntos álgidos de este proyecto en curso.



El artículo menciona que los afiliados que no estén en el régimen de transición y que cumplan sesenta y dos (62) años de edad si es mujer o sesenta y cinco (65) años de edad si es hombre, que no reúnan las semanas mínimas para acceder a la pensión de vejez del Pilar Contributivo y que tengan más de (1000) semanas cotizadas, podrán disfrutar de la prestación anticipada de vejez.



El tema del umbral de los tres salarios mínimos del Pilar Contributivo copó un buen tramo de la jornada, pues mientras la, ministra de Trabajo, defendió la necesidad de que ese umbral no se mueve de allí, ya que en principio se habló de cuatro salarios, algunos senadores insistieron en la idea de que este se bajara a dos salarios.



Norma Hurtado, senadora del Partido de la U, quien dejó constancia para el debate en plenarias que la colectividad buscará que el umbral se baje a dos salarios mínimos.



El otro tema de gran debate en la jornada de este martes fue el del Fondo de Ahorro, el cual continuó generando mucha polémica en la medida que en el proyecto no se especifica el compromiso del Gobierno de no utilizar los recursos que lleguen a este para gasto ordinario del Estado, pese a que desde el Ejecutivo se insistió en que ese compromiso existe. El artículo fue aprobado con las debidas limitaciones del Gobierno para hacer uso de esos recursos.



La sesión en la que en un comienzo se dieron algunas señales de posibles tropiezos para la discusión del articulado del proyecto de reforma pensional, le dio el vusto bueno a más del 82 por ciento del articulado en las primeras cinco horas de debate.



Los senadores del Partido Conservador, Nadia Blel Scaff y José Alfredo Marín, decidieron marginarse del debate hasta tanto la Comisión de Ética no resolviera las recusaciones que hasta el momento tenían en su haber, pero hasta el final del debate dicha comisión no se había pronunciado al respecto.



La Comisión fue citada para este miércoles a partir de las 8 de la mañana para continuar debatiendo lo que resta del articulado del proyecto pensional.