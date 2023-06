A las alertas que han enviado los fondos privados de pensiones (AFP) sobre el impacto que tendrá el proyecto de reforma pensional sobre las rentas vitalicias, de aprobarse tal y como está hoy, se sumaron otras voces que tienen las mismas preocupaciones.



Consideran que en la iniciativa no hay claridad acerca de la continuidad de dichas pólizas expedidas por el sector asegurador en la etapa de desacumulación, esto es, la del pago de las pensiones.



"Las rentas vitalicias son la modalidad más idónea para la administración y el pago de las pensiones, puesto que asumen los riesgos de extralongevidad de las personas y la tasa de interés", advierte Gustavo Morales, presidente de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda).



Además, explica que bajo esta modalidad las compañías del sector constituyen reservas que garantizan los recursos suficientes para respaldar el pago de las mesadas pensionales hasta el fallecimiento de los pensionados y/o hasta que sus familiares tengan el derecho sobre esos recursos ahorrados.



Sin embargo, con el proyecto de ley, que está a punto de iniciar su debate en el Legislativo, no es muy claro cómo quedará este segmento si se aprueba tal y como está en la actualidad.



Una preocupación que comparten los analistas de Fitch Ratings, quienes ven un impacto mixto en las aseguradoras que califican. "Se espera que las primas de rentas vitalicias disminuyan, pero sigue siendo incierto cómo la propuesta afectará el crecimiento de las primas del seguro previsional, ya que aún quedan muchos aspectos del borrador por definir", señala Fernando Cárdenas, director asociado de la firma.

Explica además que, según el proyecto, el seguro de invalidez y sobrevivencia solo sería adquirido por Colpensiones y no por las AFP, como funciona hoy. Así, las aseguradoras del ramo se verían afectadas si el Gobierno decide adquirir la póliza en el mercado privado de seguros, si abre una sola licitación o divide a la población en segmentos y abre múltiples licitaciones para cubrirlos.



Pero en Fitch van más allá y agregan que este depende de si 2 por ciento de las cotizaciones destinadas al seguro de invalidez y sobrevivencia es suficiente para cubrir los riesgos extralongevidad por mayores expectativas de vida; el aumento de la cobertura por inclusión de beneficiarios no contemplados en las condiciones originales de la expedición de la póliza, así como por la ausencia de activos de largo plazo disponibles en el mercado colombiano para igualar la duración de esas obligaciones que pueden superar 40 años.



También está el riesgo de que los beneficiarios del seguro aumenten por disposiciones legales, aunque estos no se incluyan en la cobertura original de la póliza.



Desempeño de las pólizas

Cifras de la industria indican que a la fecha unas 110.000 pensiones se han otorgado a través de la modalidad de rentas vitalicias, las cuales representan el 47 por ciento del total de las pensiones reconocidas por el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais).



A los pensionados con este mecanismo de seguro y a sus familias se les garantiza una pensión de por vida, la cual es ajustada cada año con el incremento del salario mínimo o la inflación. Al cierre de febrero los pensionados de las AFP sumaban 290.212 bajo las modalidades de vejez, sobrevivencia e invalidez, según la Superintendencia Financiera.



Y si bien esta cifra dista mucho de los jubilados por el sistema público (Colpensiones), que ya se acercan a los 1,6 millones, en los fondos privados la tasa anual de crecimiento de pensionados es cercana al 18 por ciento anual, pero esta irá en aumento a medida que el sistema se aproxime a su punto de maduración, el cual está previsto en menos de dos décadas, dado que la edad promedio actual de los cotizantes en los fondos privados es de unos 35 años.



"De seguir como está el sistema, en 15 años ambos regímenes tendrían el mismo número de pensionados; y en 2050, la relación sería de tres jubilados en las AFP por uno en Colpensiones", advierte Juan David Correa, presidente de la AFP Protección.

Miguel Largacha Martínez, presidente del Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir Foto: Porvenir

A lo largo de la historia, Protección ha pensionado a 102.000 personas, 35 por ciento de los pensionados de las AFP. De estos, 83 por ciento están en retiro programado y el resto en renta vitalicia (27 por ciento). Cada mes reciben 3.800 solicitudes y esperan cerrar el 2023 con 12.000 jubilados más.



Por su parte, Miguel Largacha Martínez, presidente de la AFP Porvenir, dijo en reciente oportunidad que este año tienen previsto tramitar cerca de 85.600 solicitudes de pensión por vejez, invalidez y sobrevivencia, la cifra más alta desde cuando la compañía comenzó su proceso de desacumulación pensional.



El número de pensionados en dicho fondo crece a un ritmo de entre 10 y 15 por ciento por año, cada día está jubilando unas 65 personas, pero esa tasa irá en aumento a medida que pasen los años, mucho dependerá lo que se apruebe en la reforma pensional, insistió.



Agregó que hasta marzo pasado han pensionado a más de 137.500 colombianos, de los cuales, 69.300 lo fueron por retiro programado y 68.279 por renta vitalicia.

En Colfondos, Marcela Giraldo, su presidenta, señaló que los pensionados en Retiro Programado suman 32.127, mientras los traslados a Renta Vitalicia, 14.283.



Seguros previsionales

Aunque desde la creación del Rais, hace tres décadas, la industria aseguradora ha sido clave, las personas no conocen bien cuál es el papel que las compañías del sector juegan en las pensiones, mercado en el que participan tanto con las rentas vitalicias como con los seguros previsionales.



Lo que pocas personas conocen es que parte del aporte mensual que realizan para su pensión se destina, precisamente, al pago de una póliza de estas.



Felipe Herrera, vicepresidente de Inversiones de Protección, explica que del aporte que hace una persona (16 por ciento del ingreso base de cotización) 11,5 por ciento va a su cuenta individual; 1,5 por ciento, al fondo de garantía de pensión mínima y al fondo de solidaridad pensional, y 3 por ciento corresponde al costo del seguro previsional (en caso de invalidez, sobrevivencia o auxilios funerarios) y a la comisión de las AFP.



"De ese 3 por ciento, primero se pagan los seguros y lo restante es el ingreso que tiene la AFP por cada uno de los aportes recibidos", explica el experto.

Y mientras la renta vitalicia cubre los riesgos de vivir más y los financieros a los que está expuesto el capital que la persona ha acumulado por años para su pensión, los previsionales garantizan el pago de una pensión en caso de invalidez o una mesada para sus beneficiarios en caso de muerte del afiliado, lo cual se hace efectivo cuando la invalidez o la muerte ocurren por una enfermedad o accidente de origen común; es decir, cuando estas contingencias no sean causadas por el trabajo.



Para el presidente de Fasecolda, la importancia de este seguro quedó más que sustentada durante la pandemia de covid–19.



Cerca de 800.000 millones de pesos se destinaron para financiar las pensiones de sobrevivencia de más de 3.000 familias que perdieron a sus seres queridos por esta enfermedad.



"En la actualidad hay 7 millones de personas que tienen la cobertura del seguro previsional, es decir que para dicha población, en caso de invalidarse o fallecer, tanto el afiliado como sus familias tendrán garantizado el acceso a las pensiones de invalidez o sobrevivencia", precisó Morales.*EL TIEMPO hace parte de un conglomerado de empresas al cual pertenece una AFP.

CARLOS ARTURO GARCÍA M.

En Twitter: @CarlosGarciaM66

artgar@eltiempo.com