El Gobierno; los trabajadores, a través de las centrales obreras; los gremios de la producción; los centros de pensamiento; representantes del mercado de capitales; la academia y voceros de la sociedad volvieron a encontrarse este lunes para plantear sus puntos de vista sobre el proyecto de reforma pensional, cuyo segundo debate está a punto de reiniciarse en el Legislativo.



(Lea también: Se necesitan cerca de $ 14 billones para que todos los colombianos tengan electricidad)

La cita fue en la Comisión Séptima del Congreso de la República, donde se escucharon voces a favor y en contra del proyecto presentado por el Gobierno, como el hecho de que esa iniciativa unifica el sistema, reduce los subsidios y busca ampliar la cobertura pensional para un mayor número de colombianos. Los asistentes a esta audiencia dejaron claras las preocupaciones que ese mismo proyecto genera y los ajustes urgentes que se requieren, pensando en que esta será una reforma no para los próximos 10 o 20 años, sino para los siguientes 100 años, de ahí la responsabilidad que les asiste a los legisladores.



“Esta es una oportunidad que el país debe aprovechar para sacar adelante la mejor reforma pensional que los colombianos y el país necesitan”, coincidieron voceros de algunos gremios, como Fasecolda, Asofondos y centros de pensamiento como Fedesarrollo.



(Le puede interesar, además: Bancolombia confía en un cierre de año sin sorpresas en la economía colombiana)



“El modelo actual debe migrar hacia uno de ahorro individual que puedan construir las personas para su pensión”, dijo Luis Fernando Mejía, director de ese centro de estudios, mientras que Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, fue enfático en señalar los principios que viola el proyecto, al tiempo que se refirió a la grave situación en que deja a las administradoras privadas (AFP).

Facebook Twitter Linkedin

Los pensionados no reciben prima en junio. Foto: Istock / Archivo El Tiempo

En ese sentido, el directivo advirtió sobre “la sostenibilidad financiera del sistema, la expropiación de los recursos de los afiliados, la pérdida de la heredabilidad de los recursos y la libertad de elegir dónde las personas quieren ahorrar para su pensión”.



Ana Fernanda Maiguashca, presidenta del Consejo Privado de Competitividad (CPC), por su parte, hizo un llamado para que la discusión de esta reforma no se haga de manera aislada de la laboral, que facilite el tránsito a la formalidad y la creación de empleo, para que esta tenga mayor impacto.



Miguel Largacha Martínez, presidente de la AFP Porvenir, quien también intervino en la audiencia, dijo que se necesita una reforma “que entregue más y mejores beneficios pensionales, focalice los subsidios en la población más vulnerable y permita tener un sistema que sea sostenible”, pero también señaló que le preocupa que la reforma no eleva la cobertura pensional y desmejora los beneficios en el pilar semicontributivo para los afiliados al régimen de ahorro individual. También llamó la atención por los efectos del costo fiscal del proyecto, el impacto en el ahorro y la permanencia de los subsidios, los cuales deben ir a quienes los necesitan.

Facebook Twitter Linkedin

Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo Foto: Mintrabajo

Voceros de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) pidieron a los congresistas que la reforma pensional, que ellos consensuaron con el Gobierno y algunos empresarios, “no salga tan recortada porque se puede perder la esencia de lo acordado”, e indicaron que los trabajadores buscan “una reforma equilibrada entre los que mucho ganan y los que no ganan tanto”.



Y si bien el sector privado fue insistente en que el proyecto sigue necesitando ajustes estructurales para que pueda ser viable, desde el Gobierno insistieron en que ese es un proyecto no solo responsable con todos los sectores y los colombianos, sino que además es una iniciativa realizable, no se está proponiendo nada que no se pueda llevar a cabo.



Gloria Inés Ramírez, ministra del Trabajo, fue enfática al explicar que la reforma pensional no busca elevar la edad de pensión.



La ministra explicó además qué dentro de 15 años se espera realizar un ajuste en los parámetros del sistema pensional.



“Tenemos hasta 15 años para hacer cambios en los parámetros pensionales, pero en este gobierno esto no se hará”, puntualizó.



*EL TIEMPO hace parte de un conglomerado de empresas al cual pertenece una AFP.