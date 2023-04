Durante su intervención el viernes en la clausura del XVI Congreso de Asofondos en Cartagena, Santiago Montenegro le hizo saber al presidente Gustavo Petro los puntos en los que coincidían con la reforma pensional, pero también esos aspectos en los que se requerían ajustes.



El vocero de las AFP dijo estar de acuerdo con la ampliación del pilar solidario en los términos en los cuales lo plantea el proyecto del Gobierno y también con el esquema del pilar semicontributivo. No obstante, señaló que este debería comenzar a operar desde el momento de la actual edad de jubilación.



Congreso de Asofondos en Cartagena. Foto: Asofondos

"De esa forma, se descarta un cambio paramétrico que, además de ser muy regresivo, discrimina contra las mujeres, las cuales tendrían que esperar ocho años para gozar de este beneficio, mientras que los hombres esperarían solo tres".



Otro de los aspectos en el que concuerda Montenegro es en la propuesta de que el pilar contributivo esté basado en el ahorro o la capitalización y que dependiendo de las disponibilidades del presupuesto nacional se subsidien pensiones producto de las cotizaciones sobre umbrales de uno o dos salarios mínimos legales y no tres, como propuso el Gobierno.



Además, las AFP le proponen que los recursos de las cotizaciones de las personas sean manejados por entes públicos y privados y que los subsidios se entreguen solo al momento de la jubilación.

En el listado de propuestas de los fondos también está que la capitalización sea individual para que los recursos puedan ser fiscalizados y las personas puedan elegir en dónde quieren tener los recursos de para su jubilación.



Montenegro también le solicitó al presidente Petro eliminar del proyecto la actual propuesta que reforma el monto de cotización que va al Fondo de Solidaridad Pensional para quienes cotizan sobre cuatro o más salarios mínimos legales, pues lo consideran un impuesto al trabajo.



Por último, el líder gremial dijo que están de acuerdo en incrementar la competencia para la administración de los recursos pensionales, pero quienes lo hagan deben operar bajo las mismas reglas de juego y le insistió al mandatario en la necesidad de mantener la modalidad de pensión del retiro programado, porque mantiene el principio de heredabilidad de los ahorros pensionales para hijos o nietos que sobrevivan a sus padres o abuelos.



Las peticiones de Petro a las AFP

A su turno, el presidente Petro les volvió a "sugerir" a los fondos privados no invertir los ahorros pensionales en el exterior, sino que los traigan al país, pero no todo de una sola vez.



"¿Qué está haciendo afuera en un mundo que se está desplomando? Yo no digo que nos vamos a salvar de la policrisis, pero aquí está un poquito mejor que allá. Allá se están quebrando los bancos, los datos cada vez las cifras son peores", agregó.



Además, aseguró que, al tener estos dineros afuera, se están financiando puestos de trabajo y crecimiento económico en otros países, por lo que se estarían perdiendo puestos de trabajo, capacidad de inversión y crecimiento económico en Colombia.



"Deberíamos hacer un esfuerzo de traer el stock a Colombia y creo que nos ayudaría mucho a todos, no solo al Estado sino a toda la sociedad, a ricos y a pobres", agregó el presidente Petro.



El primer mandatario también manifestó que la Ley 100 de 1993 fracasó porque no se logró aumentar la cobertura y que "mantener las cosas como están se está volviendo un suicidio. Hay que hacer un cambio", que se daría con la reforma pensional que se radicó en el Congreso de la República.