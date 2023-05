A tres semanas del fin de la legislatura quedó radicada ayer la ponencia para primer debate de la reforma pensional. Aunque los congresistas le hicieron una serie de cambios al proyecto de ley, este mantuvo su esencia inicial.



La reforma del gobierno de Gustavo Petro plantea que el sistema pensional tenga cuatro pilares: el solidario, el semicontributivo, el contributivo y el de ahorro voluntario. Además, habla por primera vez de blindar los recursos del sistema.



“En ningún caso los aportes y cotizaciones de los afiliados y los rendimientos financieros podrán ser utilizados para financiación de planes de gobierno, pago de deuda pública o privada, ser programados o apropiados en las cuentas de ingresos corrientes en el marco del ciclo presupuestal de la nación”, asegura el nuevo texto.

1. Pilar Solidario:

En el pilar solidario estarán todos los adultos mayores que se encuentran en condición de pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad, a quienes se les daría una renta por encima de la línea de pobreza, que equivale a 223.000 pesos, y que sería ampliada cada año por la inflación.



Si bien en la propuesta inicial se establecía que los beneficiarios debían tener 65 años, en esta primera ponencia se hace una diferenciación entre hombres y mujeres. Ellos podrían reclamarlo cuando tengan 65 años y ellas con 60. Además, antes se decía que estaría administrado por el Departamento para la Prosperidad Social y ahora dice que sería por el Ministerio de Trabajo.

La reforma pensional contempla dar una renta básica a los adultos mayores en condición de vulnerabilidad. Foto: Sergio Acero/El Tiempo

2. Pilar semicontributivo:

También hay algunos cambios en el pilar semicontributivo. En este se buscaría otorgar una renta a las personas que tienen una cantidad de semanas cotizadas en Colpensiones o en los fondos privados, pero que no lograron jubilarse porque no les daban las cuentas. A estos también se les daría una renta vitalicia que se determinaría con base en diferentes valores como el monto de las cotizaciones.



Al igual que en el pilar semicontributivo, dice que serán beneficiarios los hombres de 65 años y las mujeres de 60 años que hayan contribuido al sistema. Aquí también hay otro cambio importante y es que estas personas deberían cotizar entre 300 y 1.000 semanas y no entre 150 y 1.000 semanas, como estaba establecido antes.



3. Pilar contributivo:

El pilar contributivo, que era el que más controversia había generado, se mantendría igual, con sus dos componentes: el de prima media y el de ahorro individual. Aquí estarían todas las personas del país que están afiliadas al sistema.

La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, en la radicación de la reforma pensional. Foto: Sergio Acero/El Tiempo

Entre 1 y 3 salarios mínimos estarían cotizados en Colpensiones y por encima de ese valor en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), como Porvenir, Protección, Colfondos y Skandia. A la hora de calcular la mesada estas dos prestaciones se unirían.

Esto significa que alrededor del 88 por ciento de los cotizantes de los fondos privados, que son los que ganan actualmente entre 1 y 3 salarios mínimos, tendrían que pasar de manera obligatoria a Colpensiones y las AFP se quedarían con el restante.



“En la ponencia sigue el umbral de 3 salarios mínimos. No obstante, seguiremos proponiendo 2 salarios mínimos”, señaló la congresista del Partido de ‘la U’ Norma Hurtado.



Según el proyecto, Colpensiones empezaría a administrar un nuevo fondo de ahorro que sería alimentado por los ingresos de las cotizaciones del pilar contributivo de prima media. En esta nueva ponencia se desarrolla un poco más cómo funcionaría.

En concreto, dice que los ingresos del fondo de ahorro del pilar contributivo corresponderán a 1,8 por ciento del PIB para las vigencias 2025-2028; a 1,6 por ciento del PIB para 2029-2035; de 1,4 por ciento del PIB para 2036-2040; de 1,2 por ciento del PIB para 2041-2050, y de 1,0 por ciento del PIB a partir de la vigencia 2051.

Los adultos mayores desamparados reciben un auxilio directo monetario, a través del programa Colombia Mayor. Foto: Archivo / EL TIEMPO

4. Pilar de ahorro voluntario

Por último, estaría el pilar de ahorro individual voluntario en el que las personas que tengan capacidad de pago podrían estar para obtener una mejor pensión a futuro.

La ponencia para primer debate también contempla varios artículos nuevos. Por ejemplo, está uno que dice que tendrán derecho a una pensión anticipada de vejez las personas que padezcan una deficiencia física, psíquica o sensorial del 50 por ciento o más, que cumplan 50 años de edad para el caso de las mujeres y 55 años de edad para el caso de los hombres después de la entrada en vigencia de la ley, y que hayan cotizado en forma continua o discontinua 1.000 o más semanas.



También hay un artículo nuevo para la conformación de la junta directiva de Colpensiones. Esta estaría integrada por el ministro de Trabajo, el ministro de Hacienda, tres miembros independientes para un periodo fijo de 4 años los cuales serán designados por el Presidente, un representante de los pensionados y otro de los trabajadores activos.

