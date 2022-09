La idea de transitar a un sistema que obligue a la mayor parte de los trabajadores a cotizar en Colpensiones frente a solo unos pocos que tendrían la opción de estar en los fondos privados y, adicionalmente, que se le de a más de 3 millones de adultos mayores sin mesada un bono de 500.000 pesos, como propuso el presidente Gustavo Petro, abre la discusión de si sería sostenible o no en el tiempo y si podría afectar el ahorro actual de los colombianos.



La propuesta, como la había dado a conocer en su campaña presidencial, es crear un “sistema público universal” basado en tres pilares: el no contributivo, para las personas que hoy no tienen acceso a pensión; el contributivo, para que los trabajadores que ganen hasta 4 salarios mínimos coticen de manera obligatoria en Colpensiones, y el complementario, para que aquellos que reciben más puedan cotizar ese excedente en los fondos privados.



Sin embargo, si tenemos en cuenta que hoy en día el 92,8 por ciento de los 18,4 millones de colombianos que cotizan en Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia ganan menos de 4 salarios mínimos, todos estos estarían obligados a pasarse a Colpensiones y solo el restante 7,2 por ciento tendría la opción de cotizar en los fondos privados.



Precisamente, una de las críticas es que el piso que se propuso en campaña para pasarse a Colpensiones es muy alto y que tendría que buscarse la manera de bajarlo en medio de la discusión de la reforma que se dé el próximo año. “Es muy alto porque la mayoría de los trabajadores está entre 1 y 4 salarios mínimos, entonces lo que iría a los fondos privados es muy poco. Además, todas las pensiones de Colpensiones reciben un subsidio, y cuanto más sea el monto, más alto es; por consiguiente, más dinero se necesita del Presupuesto”, indicó Mauricio Olivera, expresidente de Colpensiones.



Con esas cotizaciones que dejarían de ir a las cuentas de ahorro individual de cada trabajador y que pasarían de manera automática a Colpensiones es como se financiarían parte de esos 500.000 pesos que ha prometido el Presidente para más de 3 millones de adultos mayores que hoy no tienen pensión.



“Para financiar (estos bonos pensionales) se necesita una reforma pensional donde parte de las cotizaciones que hoy quedan en los fondos privados entrarían a Colpensiones, originando el sistema de pilares”, aseguró este mismo martes el presidente.



En total, para atender a esos 3 millones de personas que no tienen hoy en día acceso a pensión se necesitarán recursos de 1,5 billones de pesos al mes, lo que genera un total de 18 billones al año. Estos 500.000 pesos que se proponen son una cifra superior a los 80.000 pesos mensuales que actualmente reparte al mes el programa Colombia Mayor a 1,6 millones de personas; sin embargo, no llegarían a cubrir a toda la población en esa condición.



Si bien Asofondos, gremio que representa a las empresas administradoras de fondos de pensiones, está de acuerdo en aumentar la cobertura pensional, su presidente, Santiago Montenegro, insistió en que hay que plantear alternativas de financiación para no afectar el ahorro de los trabajadores. “Todo esto es necesario, pero sin afectar el ahorro de la gente, ni la posibilidad de que al llegar a su vejez los trabajadores actuales no cuenten con los recursos necesarios para pensionarse”, aseguró.



Daniel Wills, vicepresidente técnico del gremio, también reiteró el compromiso que tienen para llevar a cabo mesas técnicas en donde se pueda discutir a profundidad el tema y señaló que el derecho a las pensiones se garantiza construyendo ahorros. “En los últimos 26 años, en Colombia hemos ido construyendo poco a poco un ahorro pensional que está por el orden del 30 por ciento del PIB. El camino correcto es seguir haciendo crecer ese ahorro”, precisó.



Y es que aunque varios analistas coinciden en que esta vía de financiación generaría recursos rápidos hoy, advierten que podría traer problemas fiscales en el futuro. José Ignacio González, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, señala que esta situación podría dificultar más adelante el pago de las mesadas de los trabajadores.



De hecho, calcula que se generaría un déficit fiscal adicional en los próximos 50 años que podría llegar a los 407 billones de pesos hoy, lo que representa el 30 por ciento del PIB. Además, indicó que el mercado de capitales, destino del ahorro de los trabajadores, también se vería gravemente afectado.



De acuerdo con Marcelo Duque, director de la firma Cómo Me Pensiono, es inconveniente que a los que estén en los fondos privados los pasen ahora a Colpensiones y recalca que el problema de sostenibilidad se podría presentar en el futuro. Así mismo, apuntó que se debería discutir cómo resolver problemas como la informalidad laboral. “El problema es de dónde va a salir más adelante el dinero para financiar las pensiones de todas las personas de los fondos privados que tengan que pasar al sistema público”, opinó.

Otro de los interrogantes es qué va a pasar con el ahorro pensional de los trabajadores y si se les respetarían las diferentes condiciones que existen en los dos regímenes. Por ejemplo, si todos los trabajadores que están en los fondos privados hasta 4 salarios mínimos van a tener que pasarse a Colpensiones, se deberá conocer si se les va a mantener o no el requisito de semanas cotizadas en 1.300, pues de lo contrario se verían perjudicadas porque en los fondos privados tienen la posibilidad de un mínimo de 1.150 semanas.



¿Cómo funciona el sistema de reparto?

El régimen de prima media con prestación definida –RPM–, cuyo mayor exponente es Colpensiones, es un sistema de reparto que se financia en teoría a través de las transferencias intergeneracionales, es decir, que lo que cotizan hoy los trabajadores se usa para pagar las mesadas de los pensionados y todo queda en un fondo común. No hay cuentas de ahorro individual, como en los fondos privados. Ahora bien, Olivera explica que como en Colombia lo que cotizan los trabajadores no alcanza para pagar las pensiones toca poner recursos adicionales y que se pone alrededor del 1 por ciento del Presupuesto General de la Nación, alrededor de 10 billones de pesos, cada año. De llegar a elaborarse esta reforma, las cotizaciones de la mayoría de trabajadores que hoy están en los privados pasarían de inmediato a pagar pensiones de jubilados.

REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS