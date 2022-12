El actual presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, causó revuelo por una serie de declaraciones que tuvieron lugar el pasado 24 de diciembre en su natal Huila, donde habló, en una rueda de prensa, de cómo junto al Gobierno Nacional buscan transformar el sistema pensional en el país.



De acuerdo con Dussán, es un hecho que la reforma pensional se hará en 2023 y precisó que estaría enfocada en crear un solo sistema, eso sí, aclaró que buscarán un régimen de transición para que más personas coticen sus ahorros en el fondo Colpensiones.



(En contexto: Dussán abre polémica: ahorro pensional iría a obras como 'tren de Buenaventura').

De hecho, indicó que desde Colfondos se está planeando una campaña para que los jóvenes que inician su vida laboral encuentren en la entidad la mejor alternativa para su pensión y, en sus palabras, “entiendan y comprendan que su futuro está en Colpensiones”.



Por otro lado, Dussán dijo que los ahorros pensionales de los colombianos se invertirán en obras sociales, por ejemplo, de infraestructura “como el tren entre Buenaventura y Barranquilla”, este es uno de los puntos más criticados.



(De interés: Reforma pensional: reacciones a los anuncios del presidente de Colpensiones).



Además, en sus proyecciones, la entidad a su cargo podría ser a futuro un banco: “banca de primero y segundo piso, de tal manera que nos dé las posibilidades de hacer inversiones que serán mucho más rentables frente a mantener la banca que definitivamente no presta beneficios”, dijo en una rueda de prensa, según registró La Nación del Huila.



Sin embargo, expertos en el tema como Daniel Wills, vicepresidente técnico de Asofondos, este tipo de declaraciones es una muestra de que el Gobierno ha esbozado su propuesta, pero considera que todavía hay muchos detalles importantes por conocerse.



“Lo que no se puede perder de vista es que el ahorro pensional de los trabajadores es sagrado. Ante los desafíos que nos impone el envejecimiento de la población en los próximos años, no cuidar y crecer los ahorros pensionales es un acto irresponsable”, aseguró.

El ahorro pensional no se puede destinar al gasto público: Sergio Guzmán FACEBOOK

TWITTER

(Puede leer: Parte de tranquilidad / Análisis Ricardo Ávila).



Por su parte, Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda y ex aspirante a la Presidencia de la República, cuestionó al directivo de Colpensiones y preguntó en Twitter: “¿Qué le da el derecho al señor Dussán a malgastar el ahorro de todos?”.

Y agregó: “¿Invertir mis ahorros pensionales de 40 años en un tren entre Buenaventura y Barranquilla, imposible de construir y con rentabilidad negativa? Eso equivale a botar nuestros ahorros por el desagüe”.



Por otro lado, Daniel Briceño, abogado especialista en Derecho Público y magíster en Análisis Político y Electoral, dijo, en la misma red social, que el presidente de Colpensiones “anuncia que los ahorros pensionales de los colombianos van a ser expropiados para gastarlos en el proyecto del tren elevado de Buenaventura a la Costa Caribe, el cual el mismo Gobierno ya ha dicho que es inviable”.



Puntualmente, sobre la idea de que a futuro Colpensiones se convierta en un banco, Wills aseguró que no se conocen los detalles de esa propuesta. Sin embargo hizo un llamado a recordar las lecciones que deja la historia en estos temas: “Recuerde la relación entre el Banco Central Hipotecario, un banco estatal, y las reservas del entonces Instituto de Seguros Sociales. Eso no terminó bien”, aseguró el experto.



(Le sugerimos: ¿Quién debe pagar la pensión por no afiliar a empleado al sistema?).



Entre tanto, Sergio Guzmán, director de Colombia Risk Analysis - una consultora de riesgos políticos — escribió en su cuenta: “Fue un error nombrar a este sujeto al frente de Colpensiones. El ahorro pensional no se puede destinar al gasto público”.

Lo que se sabe de la reforma

Hace unas semanas, Dussán en diálogo con EL TIEMPO, aseguró que la idea es trabajar con los diferentes actores involucrados para poder tener un primer borrador de la reforma pensional a mediados de febrero y radicarlo en el Congreso de la República el 15 de marzo del 2023.



“Lo que queremos es armar una ley que piense en 100 años. Vamos a hacer una reforma nacional. Nos reuniremos con Asofondos, los gerentes de los fondos, los empresarios, los grupos económicos, los trabajadores, las centrales obreras, las universidades y los técnicos, nacionales e internacionales. Hay muchas experiencias, expectativas y ciudadanas y ciudadanos que nos van a aportar”, señaló Dussán.

Los fondos privados quedarán bajo la misma sombrilla FACEBOOK

TWITTER

(Además: Conozca en cuánto aumentaría su pensión en 2023).



Lo que está claro de momento —dice— es que todos los colombianos tendrán una pensión. “Vamos a dar un subsidio a los que no tengan pensión, de tal manera que para pagar todos los sectores seamos solidarios. Eso es lo que les vamos a pedir a los fondos privados de pensiones, menos ganancias; al Estado, más ahorro; a nuestros alcaldes y gobernadores, que nos aporten; a las pequeñas y medianas empresas también”, aseguró.



Además, explicó que quieren construir un régimen unificado, por lo que “los fondos privados quedarán bajo la misma sombrilla”. Este proceso no se haría todo de un solo golpe, sino de manera transitoria. “Tenemos que ir analizando cada punto y concertando”, señaló.



La propuesta que ha repetido el presidente Gustavo Petro desde su campaña está encaminada a transitar hacia un sistema de pensiones unificado mayoritariamente público, que garantice el derecho sin que este sea un negocio. Esto significa que el mayor peso se lo daría a Colpensiones, mientras que los fondos privados existirían, pero no tendrían la relevancia que tienen hoy.



(Siga leyendo: Este es el plan El Dorado Max y las obras que tendrá la terminal en 2025).



En la actualidad, se estima que 5 millones de personas de más de 65 años no perciben pensión y solo 1,7 millones de ellas reciben el subsidio de 86.000 pesos del programa Colombia Mayor.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS