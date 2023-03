Aunque en el proyecto de reforma pensional (artículo 24) el Gobierno puso en consideración del Congreso de la República para su discusión y aprobación que el propósito de crear el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo no es otro distinto que el financiamiento de las pensiones del nuevo sistema de pilares y que será administrado por Colpensiones, para algunos sectores hay aspectos de este que no están muy claros, sobre todo los relacionados con el ahorro y la forma en que se invertirán los recursos que lleguen.



Y no es para menos, pues la cuantía que manejará a futuro no será poca y lo que esperan los empresarios y analistas es que haya un verdadero ahorro y esos recursos no terminen siendo una caja más del Gobierno para gasto, lo cual sería muy peligroso. Aunque en el proyecto advierten que el manejo de los dineros se hará “a través de patrimonios autónomos, entidades financieras o encargos fiduciarios”.



José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda, dice que este fondo manejará cerca del 20 % de los aportes y permitirá evitar un impacto negativo en el mercado de capitales, en buena medida porque será casi un sustituto de las inversiones que hacen los fondos privados (AFP).

Para tener una dimensión de lo que podría llegar a administrar ese nuevo fondo, basta mirar que al cierre del 2022 las AFP tenían invertido solo en TES cerca de 53 billones de pesos, según cifras oficiales. El fondo se nutrirá con aportes al componente contributivo de Prima Media por un monto equivalente al 0,57 por ciento del PIB en 2025-2030; 0,80 por ciento en 2031-2040; 0,88 por ciento en 2041-2050, y 0,92 por ciento a partir del 2051.



Pero también con 1 punto porcentual del aporte obligatorio (16 por ciento del salario) de quienes ganan más de tres salarios mínimos, así como de las transferencia de las APF a Colpensiones una vez el afiliado se jubila.



Sin embargo, el proyecto no especifica cómo se llevará a cabo ese manejo de las inversiones y los recursos, puntos que se concretarán una vez el proyecto se convierta en ley y haya que expedir su reglamentación, lo que preocupa al mercado.



“El objetivo concreto del fondo es blindar estos recursos para que puedan atender la sostenibilidad del sistema en el largo plazo”, señala Gloria Inés Ramírez, ministra del Trabajo, quien además dice que “en este momento el artículo está abierto y está a discusión de la reglamentación del mismo.

Precisamente es en ese punto en el que el mercado pide mayor precisión. “Se debe dar una clara señal de que se ahorrará la totalidad del flujo que va a entrar”, insisten las directivas del centro de estudios económicos Anif.



No obstante, la ministra Ramírez comenta que para garantizar el funcionamiento transparente y adecuado del fondo se crea un comité técnico con participación de los ministerios de Hacienda, de Trabajo, dos representantes más, uno de estos es el director de Planeación Nacional. Desde luego tenemos que decir que el presidente de Colpensiones estará en la junta directiva, tendrá voz pero no voto”, dice Ramírez.



Ahí todavía hay muchas preguntas y dudas, comenta Mauricio Santa María, presidente de Anif, tras agregar que habrá que ver cómo queda eso al final, porque “si se va a cambiar una cosa para tener más gasto corriente y no construir reserva pensional a futuro, pues esto es un mal negocio sin duda”. Algo en lo que coincide Santiago Montenegro Trujillo, presidente de Asofondos, quien considera que ese ahorro será muy bajito durante muchos años, aunque el Gobierno dice ahora todo lo contrario y que lo que se pretende con esos recursos es comprar deuda pública (TES), en su opinión eso no compensa la calidad en el ahorro construido por las AFP.



A la fecha, el ahorro pensional de unas 18,7 millones de personas en las AFP supera en la actualidad los 361 billones de pesos, según cifras de la Superintendencia Financiera.

En la Andi, gremio del sector empresarial, el tema del fondo del ahorro también genera gran preocupación, pues señalan que lo planteado en el proyecto de ley no fue lo concertado.

“No se concertó de esta forma. El acuerdo tripartito se centró en definirlo por porcentajes de los nuevos recursos que ingresen y no por porcentaje del PIB. En ese sentido, los recursos que se destinen al ahorro pueden variar de acuerdo a las fluctuaciones del producto interno bruto”, indicaron sus voceros.



De cualquier forma, un tema que cobra importancia bajo ese escenario es las calidades que debe tener el administrador de esos recursos, frente a lo cual los empresarios señalan que se debe preparar a Colpensiones para ese gran reto y una de las primeras acciones debe estar encaminada a blindarla del tema político, convertirla en una entidad independiente.



Y si bien había temor porque el nuevo esquema planteado por el Gobierno pudiera tener un gran impacto en el mercado de capitales, los analistas en principio no ven que este pueda ser de grandes magnitudes.



Según Credicorp Capital, dicho fondo tendrá un impacto marginal en el mercado de TES en un corto y un mediano plazo como resultado directo del nuevo sistema de pilares, aunque otros activos verían un efecto negativo, pues los ingresos por cotizaciones de las AFP se reducirán.