A diferencia de lo ocurrido con la presentación del Plan Nacional de Desarrollo y el proyecto de reforma a la salud, la radicación de la iniciativa pensional, ‘Cambio para la vejez’, ante el Congreso de la República, este miércoles, fue mucho más sobria. No se dio en el Patio de Armas de la Casa de Nariño sino en el Salón Constitución del Senado, donde el presidente Gustavo Petro estuvo acompañado de Gloria Inés Ramírez, ministra del Trabajo y de otros funcionarios de su gabinete.



Si bien desde el Ministerio del Trabajo se informó que, finalizada la sesión de la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales y fruto del diálogo tripartito, hubo acuerdo en 86 de los 89 artículos del proyecto de ley de Reforma Pensional, lo cierto es que entre los puntos que mayor controversia generan están el límite de tres salarios mínimos para aportar de manera obligatoria a Colpensiones, y de ahí para arriba, en fondos privados; la incertidumbre sobre si el flujo de aportes nuevo que recibirá Colpensiones se va a ahorrar e invertir o si hay riesgo de que se gaste, y la transición que a juicio de algunos es muy corta para los trabajadores que tienen ya expectativas creadas.



Al presentar esta iniciativa, el presidente Gustavo Petro hizo énfasis en que esta es “una apuesta por el bienestar de las viejas y los viejos de Colombia, porque es una forma de construir la paz en el país”.



También destacó el “objetivo social” que persigue la reforma y mencionó que, de aprobarse, se asignará una renta vitalicia a las personas que no pudieron pensionarse, en especial, las viejas y los viejos del país.



Entre los objetivos que también persigue la iniciativa están el cierre de brechas de género, al proponer la reducción de casi un año por cada hijo y con un tope de 150 semanas, la cobertura que tendrá el pilar solidario pues llegaría a todos los mayores de 65 años en el país y cobijará acerca de 2.6 millones de personas de la población vulnerable y la asignación de una renta vitalicia a las personas que no pudieron pensionarse, pero que tienen semanas cotizadas en Colpensiones o ahorros en su cuenta individual de una AFP.

Los temas candentes

Y es que mientras en el proyecto propone que en el Pilar Contributivo quienes devenguen entre 1 y 3 salarios mínimos deben cotizar a Colpensiones y por encima de ese valor en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), como Porvenir, Protección, Colfondos y Skandia, para los empresarios y algunos centros de estudios, como Anif, ese tope es demasiado elevado, por lo que proponen que ese sea solo de uno o máximo 1,5 salarios mínimos.



Anif indica, incluso, que si en las discusiones del proyecto se acoge que ese tope se reduzca a un salario mínimo la deuda pensional se reduciría de 130,7 por ciento del producto interno bruto (PIB) en valor presente, que es lo que costaría hoy con el tope en 3 salarios mínimos mensuales, a solo 52,6 por ciento del PIB, según cálculos preliminares.



Desde la Andi, gremio de los empresarios del país, también advierten sobre otro efecto negativo de dejar ese tope en 3 salarios.



“Esto le resta dinamismo al mercado de capitales, especialmente en la compra de títulos de deuda pública TES”, señala desde la agremiación, al tiempo que enfatizan que, a través del mercado de capitales se accede al financiamiento a proyectos de infraestructura, tanto del sector público como del privado (Primera línea del metro de Bogotá, el Túnel de Aburra, TransMilenio y la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), entre otros).



Algo en lo que coincide Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, quien considera que “el mercado de capitales es la sangre que genera una dinámica en la que se fondean proyectos, sobre todo de largo plazo, y los fondos de pensiones son los actores principales en ese mercado”.



En ese sentido, dice que: “Sí queremos avanzar en desarrollo, tenemos que tener un mercado de capitales fortalecido y eso es un aspecto fundamental de la reforma (de pensiones)”.

Ahorro y transición

Otro de los temas que centrará la atención en las discusiones que se iniciarán en torno a la reforma pensional tiene que ver con el ahorro que debe generar dicha iniciativa, la cual para algunos analistas, no será mucho tal como está concebida.



A los empresarios, por ejemplo, les preocupa la distribución de los recursos del Fondo de Ahorro del pilar contributivo tal y como quedó descrito en el proyecto radicado este miércoles



Para la Andi, lo que quedó radicado en el proyecto no fue lo que se concertó. El acuerdo tripartito, advierten en el gremio empresarial, se centró en definirlo por porcentajes de los nuevos recursos que ingresen y no por porcentaje del PIB. En ese sentido, los recursos que se destinen al ahorro pueden variar de acuerdo a las fluctuaciones del PIB.



Para el centro de estudios Anif, es importante que el Gobierno dé claridad en cuanto al manejo de los recursos de ese fondo, que tal como está en el proyecto podrá invertir de manera deliberada y se deba abierta la posibilidad de que, una vez aprobado el proyecto el Ejecutivo pueda establecer los demás criterios para ello.



El tercer tema que sin duda tendrá un amplio debate entre los legisladores tiene que ver con la transición, es decir, el tiempo que tendrán las personas que están próximas a obtener su pensión.



En el proyecto se fija que dicho régimen de transición debería empezar en 1.000 semanas. De hecho, los sindicatos de trabajadores dicen que este debería ser de 750 semanas.



Para Anif, esa posibilidad de traslados generaría un costo adicional debido a las personas que puedan trasladarse equivalentes a 1,1 billones de pesos el primer año después de que hayan realizado el traslado, el cual con el paso de los años subiría a 210 billones de pesos.



María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, dijo que el paquete legislativo que radicó el Gobierno debe tener como base las herramientas para la formalización laboral y mejorar las condiciones de los trabajadores hoy y para su retiro sin afectar el tejido empresarial.



En ese sentido señaló que la discusión debe contar con todas las garantías para salvaguardar el ahorro de millones de colombianos ante la incertidumbre por el destino de los recursos para la vejez y blindar con garantías que los recursos que maneja el sistema público estén destinados para las pensiones respondiendo al aporte hecho por los trabajadores en su vida laboral y el apoyo a población mayor vulnerable y no con otros fines fiscales cortoplacistas.



Los empresarios también llamaron la atención en el sentido de que en la mesa de concertación no se presentó cuál sería el costo fiscal de esta iniciativa, cuánto le costará en su totalidad a las finanzas públicas, al tiempo que advirtieron que “no hay claridad, ni se presentó un análisis sobre de que magnitud sería el pasivo pensional.



*Porvenir, administradora de fondos de pensiones (AFP) hace parte del grupo empresarial al cual pertenece Casa Editorial EL TIEMPO.

