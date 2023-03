Ante los gremios de la producción y las centrales obreras, el Gobierno presentó ayer, después de varios meses, el borrador de la reforma pensional con la que se pretende transitar a un sistema unificado mayoritariamente público, en el que Colpensiones tenga un mayor peso.



De llegar a aprobarse el proyecto, que finalmente se radicará el próximo 22 de marzo, todas las personas que ganan mensualmente hasta 3 salarios mínimos tendrán que empezar a cotizar de manera obligatoria a Colpensiones, y las administradoras de los fondos de pensiones (AFP) recibirán las cotizaciones que excedan ese monto.



Con ello, una persona que hoy en día recibe cada mes 7 salarios mínimos deberá tener de manera obligatoria 3 de ellos en Colpensiones y los 4 restantes los podrá llevar a los fondos privados, como Porvenir, Protección, Colfondos y Skandia. Esas dos prestaciones se unirían o complementarían para sumar una única pensión de vejez.



En cambio, los que ganen 3 salarios mínimos o menos no podrán elegir dónde poner su ahorro pensional, si en lo público o en lo privado. Todos ellos tendrán que estar siempre en Colpensiones.



Cabe destacar que hoy en día alrededor del 88,6 por ciento de los cotizantes de los fondos privados ganan entre 1 y 3 salarios mínimos. En concreto, el 40,2 por ciento recibe un salario mínimo; el 39,1 por ciento, entre uno y dos salarios, y el 9,3 por ciento, entre 2 y 3.



Al pasar este grupo de cotizantes a Colpensiones también se les obliga de manera indirecta a tener que cotizar tres años más, puesto que mientras que en el régimen privado se necesitan 1.150 semanas, en el público son 1.300.



Este es el denominado pilar contributivo de la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro. Si bien en un principio la propuesta fue que todas las personas que devengaran hasta 4 salarios mínimos tenían que aportar de manera obligatoria al régimen de prima media administrado por Colpensiones, el tope bajó como lo recomendaron los expertos.



Por ejemplo, la propuesta del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana hablaba de que lo ideal sería que los trabajadores de hasta 2 salarios mínimos deberían estar en un pilar administrado por Colpensiones.



En total, el nuevo sistema de pensiones colombiano se basaría en 4 pilares. Aparte del contributivo, también estaría el voluntario, para que los que tienen ingresos por encima puedan hacer aportes adicionales al régimen de ahorro individual de los fondos privados.

Menos subsidios

En la actualidad, se estima que 5 millones de personas de más de 65 años no perciben pensión y solo 1,7 millones de ellas reciben el subsidio de 86.000 pesos de Colombia Mayor, lo que agudiza los problemas de cobertura e inequidad. Con el objetivo de que ningún adulto mayor quede desprotegido en el país, se idearon dos pilares más: el solidario y el semicontributivo.



El solidario sería para todos los mayores de 65 años que se encuentren en condición de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad, que calculan que son 2,5 millones de personas. El objetivo será darles una renta por encima de la línea de pobreza, que equivale a 223.000 pesos, y que sería ampliada de acuerdo con el crecimiento del país.

Sin embargo, esta es una cantidad inferior a la que planteó de manera inicial el Gobierno. La propuesta era darles una renta básica de medio salario mínimo legal vigente, es decir, unos 580.000 pesos para el 2023, a todas las personas que no alcanzaran a obtener una pensión y su meta era cobijar a 3 millones de personas.



En su momento, se estableció que esta propuesta podría llegar a costar unos 18 billones de pesos al año. No obstante, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, no ha hablado de lo que costaría finalmente con estos cambios.



“Hemos hecho un análisis juicioso mostrando no solamente el articulado que hemos construido, sino también los estudios técnicos que lo acompañan. El proyecto será radicado el 22 de marzo con el ánimo de que podamos mejorarlo”, señaló ayer la titular de la cartera laboral.



También estaría el pilar semicontributivo, por el cual se buscará otorgar una renta a las personas que no se pudieron pensionar, pero que tienen semanas en Colpensiones o ahorros en su cuenta individual en una administradora de los fondos de pensiones.



Este aplicaría para los adultos mayores de más de 65 años que hayan contribuido al sistema entre 150 y menos de 1.000 semanas y que sean elegibles para el pilar solidario.



Para este grupo de personas el beneficio consistiría en una renta vitalicia que se determinaría con base en diferentes valores como el valor de las cotizaciones.

Habrá un régimen de transición

Discusión sobre la reforma laboral. Foto: Ministerio de Trabajo

Lo que sí dejó claro la ministra del Trabajo es que en ningún caso se cambiarán los parámetros para reconocer la pensión de vejez, tales como la edad y las semanas, pues se buscará respetar los derechos adquiridos.



La reforma contempla un régimen de transición y a las personas que a la entrada en vigor de la ley cuenten con 1.000 semanas cotizadas se les continuaría aplicando la Ley 100 de 1993. “Tendremos un periodo de transición y a ningún colombiano se le van a quitar sus derechos”, dijo Ramírez.



Adicional a ello, el proyecto plantea crear un fondo para el ahorro, el cual buscaría evitar cualquier impacto al mercado de valores y adquisición de TES o títulos de deuda pública.



De este modo, según establece el proyecto, los dineros que tienen los afiliados en sus cuentas de ahorro continuarían siendo administrados por las AFP y se usaría para el reconocimiento de sus pensiones.

Mujeres tendrían bono de 50 semanas por cada hijo

El proyecto indica que se establecerían condiciones especiales para la mujer pues se le otorgaría una reducción en la cantidad de semanas mínimas.



Sería de 50 semanas por cada hijo sin que supere la cantidad de 3 hijos, es decir, 150 semanas para compensar el trabajo de cuidado.

Sin la voz de los trabajadores

El presidente de Asofondos, Santiago Montenegro. Foto: Filiberto Pinzón / EL TIEMPO

Una de las quejas de la discusión de la reforma pensional ha sido que ni el gremio que representa a los fondos privados, Asofondos, ni las asociaciones de pensionados han podido participar en el debate más allá de acudir en alguna ocasión en calidad de invitados.



Por ejemplo, en la reunión de ayer en la que el Gobierno mostró el borrador estaban los gremios de la producción como la Andi, Acopi o SAC y las centrales obreras como la CUT.



Al respecto, Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, ha repetido en varias ocasiones que considera que los trabajadores deben tener voz en la discusión, incluidos los informales, independientes y los 18 millones de dueños de fondos de pensión.



* Porvenir, administradora de fondos de pensiones (AFP) hace parte del grupo empresarial que controla a la sociedad Casa Editorial EL TIEMPO.