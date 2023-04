El pasado 22 de marzo el Gobierno nacional radicó en el Congreso de la República la reforma pensional para su respectivo estudio y aprobación. Aunque aún no han iniciado los debates, sí se comienzan a conocer algunas alertas sobre lo que está plasmado en el texto.



En Colombia, la gran mayoría de trabajadores (sobre todo los de bajos ingresos) no alcanzan a cotizar ni 1.000 semanas cuando llegan a su edad de pensión. En promedio, los que ganan un salario mínimo, apenas acumulan 519 semanas.



Por ello, en la reforma pensional se plantea una renta vitalicia para adultos mayores de 65 años que, a pesar de haber cotizado su pensión, no lograron completar las 1.300 semanas (25 años) que exige la ley si está en Colpensiones (régimen público) o las 1.150 semanas (22 años) si se trata de un fondo privado.



A este grupo de personas, siempre y cuando sean elegibles para el Pilar Solidario, se les pagará una renta vitalicia si lograron cotizar entre 150 y menos de 1.000 semanas. Serán beneficiarios del Pilar Semicontributivo plasmado en el Artículo 18.



Aunque una renta vitalicia suena muy bien, el problema está en el monto que se le terminará pagando a cada adulto mayor. "En casi todos los casos será una mesada pensional de un valor ridículo, irrisorio", asegura el analista financiero y asesor de inversiones, Julio César Iglesias.



Que les entregarán una renta vitalicia. Mensualmente el pago de una "mesada pensional".



¿Suena muy bien no?



Pero el problema es que, en casi todos los casos será una mesada pensional de un valor ridículo, irrisorio.



Fíjense los valores que estima el propio gobierno: pic.twitter.com/1mlaffydsp — Julio César Iglesias (@IglesiasJulio87) April 14, 2023

Según estimaciones del Gobierno nacional, una mujer que haya cotizado en Colpensiones podría recibir una renta mensual de 94.095 pesos si alcanzó a completar 900 semanas. Si está en un régimen privado (Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia) serían 129.815 pesos.



Pero si solo alcanzó a cotizar 450 semanas (cerca de 9 años de trabajo) la mesada estaría sobre los 50.000 pesos para ambos casos, mientras que con 150 semanas una mujer no recibiría más de 19.000 pesos al mes.



"Estas mesadas, como es obvio, no resuelven el problema del aseguramiento de la vejez y resultan marginales. Pero claro, sirven para alimentar la narrativa de que esta reforma incrementa la cobertura", señala Julio César Iglesias.



Hoy las devoluciones de saldos se reciben desde los 57 años (mujeres) y 62 (hombres).



Con la reforma, ya no habrá devoluciones sino estas rentas vitalicias.



Pero no serán entregadas desde los 57 o 62 sino desde los 65 años. — Julio César Iglesias (@IglesiasJulio87) April 14, 2023

Además, dice que lo más grave de la reforma propuesta por el Gobierno es que ya no habrá devoluciones sino estas rentas vitalicias, pero no se entregarán desde los 57 años (mujeres) y 62 años (hombres) cono pasa hoy en día, sino desde los 65 años.



"A las mujeres les tocará esperar 8 años adicionales para comenzar a recibir algún beneficio pensional. En forma de mesadas miserables. Para los hombres serán tres años adicionales de espera", alerta.



Adicionalmente, estas mesadas no serán heredables. Esto significa que, si alguien fallece a los 66 años, no habrá recibido ningún beneficio pensional y su familia tampoco. "Recuérdese que la renta se calcula sin sobrevivencia y por supuesto, no es heredable", dice el texto de la reforma pensional.