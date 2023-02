Una misión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) llegó a Colombia para analizar los problemas pensionales del país y dar recomendaciones de cara a la reforma que el Gobierno quiere presentar el próximo 16 de marzo.



Estas sugerencias serán presentadas el próximo lunes a la subcomisión tripartita, es decir, a los gremios de la producción, las centrales obreras y las entidades del Gobierno que están construyen el proyecto de ley.



Entre las recomendaciones de la organización está la construcción de una reforma estructural al sistema de pensiones que permita atacar el problema de la inequidad y la competencia.



“Hemos identificado algunos puntos que podrían no estar alineados con los principios de sostenibilidad del sistema o de la previsibilidad de las pensiones, que estas sean suficientes. Cuando hay un sistema con una competición entre dos regímenes, pueden llevar a problemas de pobreza en la vejez que es lo que el informe intenta identificar y remediar”, señaló Maya Stern Plaza, funcionaria de la OIT encargada de normas y legislación del Departamento de la Protección Social.



Esta explicó que desde la organización vienen trabajando un informe y que han identificado áreas donde existe conformidad y brechas, como en las pensiones y en el desempleo.

Sistema de pilares

Además, la misión de la OIT insistió en la implementación de un sistema de pilares que beneficie a los adultos mayores que no tienen acceso a una pensión y así generar mayor cobertura.



“Queremos dar unas pautas para crear sistemas integrales de seguridad social, que cubrirían tanto a las personas que tienen capacidad de cotización como personas que no tienen esa capacidad y por lo tanto también habla de cómo se podría integrar un sistema de protección social dentro de un mecanismo de seguridad social, entonces todo esto se alinea con las normas internacionales”, dijo, Stern.



Para Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo, una de las conclusiones a las que se ha llegado, es que tal y como está nuestro sistema pensional no es sostenible en el tiempo y, sobre todo, porque hay dos regímenes que son asimétricos.



“Desde luego, no están cumpliendo con la función para la que fueron creados que es pensionar al mayor número de colombianos y colombianas, la propuesta entonces es rectificar, es alinear y sobre esa base vamos a avanzar en el convenio 102 de la OIT y trabajaremos para que la reforma que estamos construyendo sea la mejor para el país”, afirmó la Ministra.

Convenio 102 de la OIT

El Convenio 102 de la OIT define las 9 ramas de la seguridad social: asistencia médica, prestaciones monetarias por enfermedad, prestaciones de desempleo, de vejez, en caso de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, familiares, de invalidez y de sobrevivientes. Hasta el momento Colombia es uno de los pocos países de la región que no lo ha ratificado.