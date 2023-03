El Gobierno radicará el próximo 16 de marzo el proyecto de ley de reforma pensional que busca establecer un sistema de pilares en el que Colpensiones y las administradoras de fondos de pensiones y de cesantías (AFP) se complementen, en lugar de competir.



El nuevo sistema del que se ha hablado hasta la fecha se basaría en tres pilares. El primero de ellos es el solidario, pues se les daría una renta básica correspondiente a medio salario mínimo legal vigente a todas aquellas personas que no alcancen a obtener una pensión.



(Puede leer también: Críticas por tener que escoger finalistas para Fedecafé de lista aún secreta)

El segundo es el contributivo, en el que todas las personas que devenguen hasta cuatro salarios mínimos tendrían que empezar a hacer sus aportes de manera obligatoria al régimen de prima media administrado por Colpensiones. Y el tercero es el complementario, para que los que tienen ingresos por encima puedan hacer aportes adicionales al régimen de ahorro individual de las AFP.



Antes de conocer el proyecto final del Gobierno, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana presentó su propia propuesta de reforma pensional con la participación del consultor Eduardo Lora, Daniel Mantilla García (U. de Los Andes), Oliver Pardo (U. Javeriana) y Mauricio Salazar (U. Javeriana).



“Existe el temor de que en este sistema se desvíen los ahorros de los trabajadores hacia gastos que el Gobierno quiere priorizar, con consecuencias negativas sobre el ahorro financiero y sobre la sostenibilidad fiscal del sistema pensional en el mediano y largo plazo. También hay el temor de que la reforma deje sin resolver el problema de baja cobertura (tanto de pensionados como de afiliados activos) del sistema actual. Estas limitaciones pueden superarse mediante una reforma consensuada que respete las prioridades del Gobierno y de los demás grupos e instituciones del sistema actual”, se lee en el informe presentado.

¿Qué propone el Observatorio Fiscal de la U. Javeriana?

En la propuesta del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana existen cuatro pilares:



1. PILAR 0 o PROGRAMA ADULTO MAYOR: Seguiría focalizado en los más pobres, al menos en el corto plazo. Otorgará un subsidio condicionado que en principio será menor a medio salario mínimo. Sin embargo, el objetivo de largo plazo será aproximarlo a medio salario mínimo y otorgarlo a todo quien a los 65 años no tenga una pensión.



2. PILAR 1 o RÉGIMEN DE CUENTAS NOCIONALES INDIVIDUALES (RCNI): Este pilar se basa en la cotización obligatoria de los trabajadores y sus empleadores y será administrado por Colpensiones. Será para los salarios de hasta 2 salarios mínimos. En este pilar, los aportes de cada trabajador irían a una cuenta nocional. El carácter “nocional” de la cuenta se refiere a que los aportes en realidad no se invierten.



¿Qué son las cuentas nocionales?

Las cuentas nocionales son un concepto utilizado en el diseño de algunos sistemas de seguridad social. La idea básica detrás de las cuentas nocionales es crear una cuenta individualizada para cada persona en el sistema, en la que se acrediten las contribuciones y de la que se paguen las prestaciones. Esto crea un vínculo directo entre las contribuciones que una persona ha realizado a lo largo de su vida laboral y las prestaciones que recibirá en la jubilación.



En un sistema de cuentas nocionales, las contribuciones realizadas por los individuos y sus empleadores no se depositan realmente en cuentas separadas, sino que se utilizan para financiar las prestaciones actuales de los jubilados. Sin embargo, las cuentas nocionales individualizadas permiten el cálculo de las prestaciones que una persona recibirá en el futuro con base en sus contribuciones



Es importante destacar que las cuentas nocionales no son lo mismo que las cuentas de ahorro individuales, como las utilizadas en algunos sistemas privados de pensiones, ya que los fondos en las cuentas nocionales no se invierten y no acumulan activos financieros reales. En cambio, el valor de las cuentas nocionales se determina por los cálculos actuariales del sistema de seguridad social y las prestaciones se pagan de los ingresos corrientes del sistema.



3. PILAR 2 o RÉGIMEN DE AHORRO OBLIGATORIO (RAO): Este pilar se basa en la cotización de los trabajadores y sus empleadores y permite a los trabajadores ahorrar para su jubilación futura. Aquí estarían los salarios de más de 2 salarios mínimos. En este pilar, de carácter privado y contributivo, los aportes iría a una cuenta de ahorro individual (tal como en el actual RAIS) o a otro tipo de ahorro para el retiro.



4. PILAR 3 o RÉGIMEN DE AHORRO VOLUNTARIO: Los trabajadores pueden elegir participar en este pilar y ahorrar para su jubilación futura a través de inversiones en instrumentos financieros, como fondos de pensiones o cuentas de ahorro individuales. La regulación del sistema quedaría a cargo de una comisión autónoma.

Facebook Twitter Linkedin

Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo, dijo que la reforma laboral se conocerá el 16 de marzo. Foto: Ministerio del Trabajo.

Según el Observatorio, esta propuesta respeta las restricciones que ha establecido el Gobierno como no cambiar las edades mínimas para pensionarse ni las tasas de contribución y aplicaría solamente para quienes el 1 de enero de 2024 no hayan llegado a los 52 años de edad si son hombres o a los 47 si son mujeres. Quienes sí hayan llegado a estas edades seguirán exactamente en las mismas condiciones que tienen en la actualidad.

¿Cómo funcionaría el Pilar 0 No Contributivo o Programa Adulto Mayor con la propuesta?



1. Las personas mayores de 65 años que no tengan una pensión harán parte de este pilar no contributivo, donde podrán recibir un ingreso producto del programa Adulto Mayor. Por restricciones presupuestarias, el programa será focalizado en los mayores a 65 más pobres, al menos en el corto plazo.



2. El monto de Adulto Mayor podría incrementar progresivamente hasta medio salario mínimo dependiendo de la disponibilidad presupuestal y abarcar a todos los mayores de 65 que no tengan una pensión. En este caso no habría una brecha muy grande entre los trabajadores de un salario mínimo que alcanzan a completar las 1.500 semanas y los que no. Sin embargo, dadas las restricciones fiscales actuales, ese es un objetivo de largo plazo.



3. Ser beneficiario de Adulto Mayor no excluye a la persona de disfrutar de los “derechos pensionales acumulados” del pilar 1 o del ahorro de los pilares 2 y 3.



4. Cualquier beneficiario del programa Adulto Mayor perderá progresivamente el auxilio del programa cuando todos sus “demás ingresos” superen los 2 salarios mínimos, hasta desaparecer completamente cuando todos los demás ingresos superen los 4 salarios mínimos. Los “demás ingresos” incluyen cualquier ingreso implícito por tenencia de vivienda (el valor imputado si la vivienda propia se arrendara).

Facebook Twitter Linkedin

Las personas mayores de 65 años que no tengan una pensión harán parte de este pilar no contributivo. Foto: iStock

¿Cómo funcionaría el Pilar 1 o Régimen de Cuentas Nocionales Individuales (RCNI) con la propuesta?

1. Este pilar será administrado por Colpensiones y reemplazará el actual Régimen de Prima Media con Prestación Definida. Este pilar recibirá el mismo 16 % de la cotización actual (4 puntos a cargo del empleado y 12 puntos a cargo del empleador o sobre el ingreso base de cotización para el caso de los trabajadores independientes), por los ingresos de hasta 2 salarios mínimos. Los salarios en exceso de 2 salarios mínimos mensuales, sin límite alguno, harán contribuciones al pilar 2 con las mismas tasas básicas del RAIS actual.



2. Este pilar se denominará Régimen de Cuentas Nocionales Individuales (RCNI). Se entiende por cuenta nocional un registro individual de pasivos contingentes que no tiene necesariamente contrapartida en los activos ni las reservas de Colpensiones y que, por consiguiente, no da derechos de retiro del capital ni constituye propiedad del individuo (ver recuadro sobre cuentas nocionales).

3. De los 16 puntos de contribución al RCNI, 3 puntos se destinarán a seguros de vida e incapacidad y gastos de administración (como en el actual RPM).



4. Las contribuciones al RCNI conformarán “derechos pensionales acumulados”. Estas contribuciones tendrán una tasa de rendimiento real fijo de 4,5 %. Esta tasa podrá ser revisada periódicamente por la Comisión Autónoma de Regulación del Sistema Pensional, CARSP (ver abajo). Quien cumpla con el requisito de cotizar 1.500 semanas podrá solicitar su pensión.



5. A todo trabajador menor de 52 años de edad si es hombre o de 47 si es mujer el 1 de enero de 2024, que haya hecho contribuciones al antiguo Régimen de Prima Media (RPM) de Colpensiones hasta el 31 de diciembre de 2023 se le acreditará en su cuenta individual del RCNI el valor de esas contribuciones con un rendimiento equivalente a la inflación más 4,5 puntos porcentuales anuales.



6. Tendrán derecho a una pensión quienes, teniendo por lo menos 62 años si son hombres o 57 años si son mujeres, hayan cotizado al menos 1.500 semanas, sumando las de los antiguos RPM y RAIS.

7. El ahorro de las personas mayores de 52 (hombres) y 47 (mujeres) afiliados al actual RAIS se mantendrá intacto. Para todas las demás personas, al llegar a las edades de pensión, se tendrán en cuenta las semanas y los montos de capital acumulados por sus contribuciones a los fondos administrados por las AFP hasta por dos salarios mínimos. La titularidad de este capital continuará siendo del individuo, pero pasará a ser administrada por Colpensiones cuando el individuo llegue a la edad de retiro. Colpensiones procederá a administrar y desacumular paulatinamente esos activos con el fin de financiar el pilar 1 del individuo.



8. Debido al diseño del sistema de pilares, no habrá posibilidades de traslado entre regímenes.



9. Los traslados entre regímenes en la actualidad ayudan a reducir el déficit de caja Colpensiones. Sin embargo, en el mediano plazo, la suspensión de los traslados reducirá la presión fiscal sobre el sistema dado que actualmente los recursos que recibe Colpensiones por traslados son una forma muy costosa de endeudarse, ya que por cada persona que se traslada de una AFP a Colpensiones, esta última asume la obligación de pagar su pensión otorgando un subsidio que es mayor entre más alto sea el ingreso base de cotización de la personas.

¿Cómo funcionarían los Pilares 2 y 3: Régimen de Ahorro Obligatorio (RAO) y ahorros voluntarios con la propuesta?



1. Las tasas de contribución obligatoria básica al Régimen de Ahorro Obligatorio (RAO) serán las mismas que rigen en la actualidad (4 puntos a cargo del trabajador, 12 puntos a cargo de la empresa), pero aplicarán solamente para los salarios en exceso de 2 salarios mínimos, sin límite máximo.



2. De los 16 puntos de contribución al RAO, 3 puntos se destinarán a seguros de vida e incapacidad y gastos de administración (como en el actual RAIS) y 1,5 puntos se destinarán al Fondo de Garantía de Pensión Mínima (FGPM). Los recursos del FGPM se destinarán, como ahora, a completar el capital requerido para que los afiliados a las AFP que hoy tienen al menos 47 años si son mujeres y 52 si son hombres puedan recibir rentas vitalicias por valor de un salario mínimo.



3. En el pilar 2 se mantendrán las contribuciones sobre salarios altos a cargo del trabajador, que se destinan actualmente al Fondo de Solidaridad Pensional (entre 1 y 2 puntos sobre los salarios de más de 4 salarios mínimos). Estas contribuciones ayudarán a financiar el programa Adulto Mayor del Pilar 0 no contributivo.

4. Quienes hayan cumplido la edad de jubilación y el requisito de las 1.500 semanas recibirán una renta vitalicia o un retiro programado correspondiente a su saldo acumulado en el RAO.



5. Esta renta vitalicia o de retiro programado se recibirá en adición a la del RCNI del pilar 1. A diferencia del antiguo RAIS, en el nuevo RAO no habrá un monto mínimo de renta de retiro programado o de renta vitalicia.



6. Entidades financieras diferentes a las AFP podrán ser autorizadas por la Superintendencia Financiera para ofrecer programas de ahorro individual homologables para los pilares 2 y 3. Toda empresa tendrá libertad de escoger la AFP o el programa de ahorro homologado al que estarán afiliados sus trabajadores para hacer los aportes por los salarios en exceso de 2 salarios mínimos. Todo trabajador tendrá la opción de cambiarse a una AFP y/o a un programa de ahorro homologado diferente al escogido por la empresa.