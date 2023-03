Asofondos, gremio de los fondos privados de pensiones (AFP), también le salió al paso a las críticas que hizo el Ministerio de Hacienda esta semana, por el impacto que tendría la reforma pensional, de aprobarse el proyecto tal y como está, pues según las cuentas de algunos gremios y expertos esta elevaría el pasivo pensional un 224 por ciento como proporción del producto interno bruto (PIB), como lo señaló la agremiación el jueves de la semana anterior.



(Lea también: Pensiones y déficit: Anif dice que Gobierno no tiene en cuenta nuevos subsidios)

Para el Gobierno esos cálculos “presentan falencias conceptuales y metodológicas”, pues según las estimaciones del Ministerio de Hacienda, sus cuentas muestran todo lo contrario, es decir, que dicho pasivo, con la reforma propuesta, se reduce del del 67,5 por ciento, en un escenario sin reforma, a 55,2 por ciento del PIB.



Explica que esas grandes diferencias entre las cuentas oficiales y las de esos expertos se dan porque “no incluyen la totalidad de los ingresos con los que se dispondría en los pilares contributivo y semicontributivo para pagar los gastos derivados de la reforma. Tampoco parecen reflejar con precisión la reducción que logra el esquema de pilares de los subsidios a las pensiones altas”.



(Le puede interesar, además: El mayor golpe de la pensional será para los jóvenes: Asofondos)



Sin embargo, desde Asofondos están convencidos de que sus cuentas son correctas, además, porque se hicieron teniendo en cuenta lo que está plasmado en el proyecto de ley que fue radicado en el Congreso de la República para su análisis, discusión y aprobación.



Daniel Wills, vicepesidente técnico de dicha agremiación, señaló que hicieron sus cálculos con mucho juicio y rigor, razón por la cual las defienden y las mantienen. "Estamos convencidos de que las cifras están correctas. De entrada hay observaciones, el Gobierno dice que no se puede incluir el pilar solidario, pero es que este hay que pagarlo, hace parte del costo de la ley y por eso lo incluimos en nuestras proyecciones, lo mismo pasa con el semicontributivo que también lo tuvimos en cuenta porque creemos que es parte del costo de la ley", dice el analista.



Agregó que es difícil entender que el pasivo pensional baje hacia adelante, más teniendo en cuenta que la gran mayoría de las personas se va a pasar a Colpensiones y este le ofrecerá un beneficio mayor al que podría cubrir el dinero que se va a pasar desde los fondos privados (AFP), por lo que ese hueco habrá que cubrirlo.



"Cuando uno multiplica por la cantidad de personas que se trasladarán eso arroja una cifra muy importante, de ahí es de donde parten nuestros cálculos y así se construyen.

Estamos tratando de entender las cifras del Gobierno", insiste Wills.



Al referirse al ahorro que se generaría en el régimen público, el experto dice que no hay tal, será mucho menor de lo que se prevé, por eso advierte que suena raro que se diga que hay más dinero.



"La plata hoy se ahorra toda en los fondos privados, donde además genera rentabilidades y en un escenario de reforma se ahorraría menos. Es raro que se diga que hay más plata, cuando no será por el fondeo de ahorro. Pero no terminamos de entender como funcionará esa mecánica, todo apunta a un menor ahorro del que hay hoy del que habría sin reforma", puntualizó al señalar que las cifras están sobre la mesa para alimentar la discusión de la reforma.

Posición de ANif

Esta semana el centro de estudios económicos Anif, también había argumentado las cifras del impacto que tendría la reforma pensional según sus estimaciones y que apuntan a que el pasivo pensional se dispararía entre 230 y 249 por ciento del PIB hacia el 2070 con esta iniciativa.



Señaló que en sus cálculos sí se tuvieron en cuenta las consideraciones que, según Hacienda, no se incluyeron en sus cuentas. Por ejemplo, respecto al Pilar Solidario, sí consideraron que es una deuda porque esa transferencia la recibirán y continuarán recibiendo las personas que no logran obtener su pensión, y en la medida en que se mantengan los problemas del mercado laboral, ese será un gasto a considerar a futuro.



Pero donde al parecer existe la mayor diferencia entre Gobierno y analistas es en el Pilar Contributivo en el componente de Prima Media. En el centro de estudios económicos dicen que, si bien no conocen el detalle de los cálculos, al Gobierno le da impacto en el pasivo de una cifra en valor presente neto (VPN) cercana a 70 puntos, mientras que a ellos una que supera el 120 por ciento del PIB.



“Esa diferencia surge, creemos nosotros, del hecho de que el Gobierno se trae en sus cálculos todos los ahorros hasta 3 salarios mínimos de las personas que hoy están en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais). Pero no considera que a esas personas también las subsidiará una vez las pensione hasta 3 salarios mínimos, y eso es lo que aumenta el déficit”, precisó Anif.



* EL TIEMPO hace parte de un conglomerado de empresas al cual pertenece una AFP.