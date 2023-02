El Gobierno comienza a romper esa especie de “secretismo” de las reformas estructurales que prepara y busca concertar con empresas, trabajadores y usuarios las enmiendas que propone. En el siguiente diálogo del autor de la entrevista con la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, ella explica las bases de la reforma pensional; anuncia, además, que se iniciará un combate a los préstamos “gota a gota” y critica los contratos a término fijo. Abro la conversación en torno a la reforma pensional.

¿Cuál es, en esencia, señora ministra, la reforma del sistema pensional que se discute en la comisión tripartita que usted preside?

​

Sobre pensiones, hoy existe en el país un sistema paralelo: el de prima media, a través de Colpensiones, y el de ahorro individual, en los fondos. Son competencia y no cumplen la función central que necesitamos. Nuestro propósito es ampliar el número de colombianos y colombianas que tengan pensión. Hoy, de cada cinco colombianos con edad de pensión, solo uno logra pensionarse. Eso es lo que pretendemos cambiar.

¿Cuántos pensionados y cuántos afiliados hay en el país?

​

En el régimen de prima media, de Colpensiones, hay 6’700.000 afiliados y 1’594.000 pensionados. En el régimen de ahorro individual hay más de 18 millones de afiliados y solo 294.000 pensionados. Hay un sistema con pocos afiliados y muchos pensionados, y otro con muchos afiliados y pocos pensionados.



¿La reforma pensional que se está estudiando en la comisión tripartita de trabajadores, empresarios y Gobierno qué pretende hacer?

​

Pasar de un sistema en competencia a uno complementario, para permitir que efectivamente más colombianos tengan la posibilidad de acceder a la pensión.

Tenemos que rebajar la informalidad, porque el 57 por ciento de los trabajadores colombianos no cotiza debido a

¿Cómo es el sistema complementario que estudian?

​

El sistema que preparamos tiene 3 pilares: un primer pilar solidario, que estaría a cargo financieramente del Presupuesto de la Nación. Un segundo pilar que es el sistema contributivo, que significa que todo trabajador o trabajadora que gane hasta 4 salarios mínimos cotiza en Colpensiones y de ahí en adelante puede escoger su fondo de preferencia. Proponemos un tercer pilar de ahorro voluntario, es decir, para aquellas personas que puedan complementar su pensión. Resulta justo y necesario que más y más colombianos tengan pensión. Universalizar ese beneficio.



Pero ¿cómo se llega a universalizar?

​

Tener realmente acceso al derecho porque hoy está en el papel, pero en la práctica no: mucha gente no tiene la posibilidad ni de cotizar ni de llegar a una pensión.

¿Y cómo se hace para llegar a esa meta?

​

Con el traslado de afiliados a Colpensiones podemos liberar algunos recursos que permitirían entregar un ingreso para que los adultos mayores que no tienen ninguna posibilidad reciban un ingreso para dignificar su vejez.



¿Esto beneficiaría a cuántos colombianos?

​

A unos 3’600.000 colombianos adultos mayores que están en la miseria y que en la mayoría de los casos viven de la caridad de sus hijos.

Pero hoy existe un subsidio…

​

Hay 1’700.000 personas que hoy se benefician de un subsidio de 80.000 pesos que está muy por debajo de la línea de pobreza. El objetivo es que ninguna persona mayor de 65 años esté sin un ingreso solidario que le permita un mínimo de dignidad.

¿Pero cómo lo van a pagar si ya Colpensiones afronta un alto déficit?

​

Colpensiones tiene un déficit que es el agujero del presupuesto general de la Nación. Tenemos que rebajar la informalidad, porque el 57 por ciento de los trabajadores no cotiza, porque no tienen condiciones de vida digna ni seguridad social.

¿Con la reforma pensional no se está marchitando a los fondos de ahorro?

​

¿Marchitamiento? No. Ni se marchitan ni desaparecen. Tendrán un impacto en su rentabilidad, el objetivo es que la rentabilidad de las pensiones se distribuya en el bienestar de la sociedad, logrando así que más de 3 millones de adultos mayores que hoy están en total vulnerabilidad puedan acceder a un ingreso mínimo que les permita vivir con dignidad. La tranquilidad es que esta reforma tendrá un periodo de transición que estaremos discutiendo en la mesa.

Gloria Inés Ramírez Foto: Colprensa

¿Son indispensables los fondos de pensiones?

​

Son importantes y es bueno que subsistan, pero con un sistema de fortalecimiento de Colpensiones.

¿Cuántos afiliados a Colpensiones hay?

​

En Colpensiones tenemos 6’779.492.

¿Y en los fondos?

​

Son 18’343.000 afiliados. Sin embargo, Colpensiones tiene el mayor número de pensionados: 1’527.535. Y los fondos de ahorro solo tienen 264.967. Esa es la inequidad del sistema. Es eso lo que vamos a corregir para que más colombianos y colombianas tengan un ingreso que les permita sobrevivir en condiciones dignas.

¿Cómo van a corregir?

​

Hasta 4 salarios mínimos en Colpensiones y de 4 salarios mínimos en adelante a los fondos de su preferencia. Se hará a través del sistema de pilares.



¿Qué podría hacer el proyecto para posibilitar pensión a informales?

​

Vamos a simplificar los procedimientos para que cotizar sea más fácil. En todo régimen pensional se requiere el aporte del trabajador, del empresario y del Estado. Es la única manera en que este sistema puede mantenerse y esa es una de las esencias de la reforma pensional.

¿En qué va el tema del trabajo nocturno desde las 6 de la tarde?

​

El día es de 6 a. m. a 6 p. m. Esa es jornada diurna para trabajar. Y la noches es de 6 p. m., a 6 a. m. Esa es jornada nocturna para trabajar y hay que pagarla.

Pero hay una oposición total de industria y comercio...

​

¿Y en dónde queda el ser humano? Tengamos presente que la Ley 789 de 2002 recortó los derechos de los trabajadores, violentando las normas constitucionales y los convenios internacionales. Volvamos a la justicia social.

Señora ministra: otro tema: ¿qué hacer con los llamados créditos ‘gota a gota’?



Estamos trabajando con el Banco Agrario para abrir microcréditos. 150 de 174 cooperativas de ahorro de crédito ya están listas para empezar a hacer estos créditos pequeños. El ‘gota a gota’ es un cartel infame que afecta la dignidad del ser humano, eso hay que acabarlo.

Su opinión sobre Uber, Didi, Cabify, Picap y demás plataformas

​

Todo el futuro es digital. El avance de ciencia y tecnología es incontenible. Hay que regularizarlos, reglamentarlos. Hay que trabajar por la transparencia del algoritmo, el estatus laboral de los y las trabajadoras en las plataformas, el derecho de asociación sindical. ¿Qué estatus laboral tienen las plataformas? ¿Cómo se relaciona con sus trabajadores? ¿Eso es un contrato de trabajo o es un trabajo independiente o es un trabajo autónomo? Este es un debate mundial. Estamos trabajando en el mejoramiento de las condiciones de trabajo, de la protección social, la libertad sindical y el derecho de negociación que tienen esos trabajadores y trabajadoras, la privacidad, la competencia desleal y la confidencialidad de la información. No todas las plataformas son susceptibles de relaciones formales laborales, solo aquellas que prestan bienes y servicios. Son las de trabajos domiciliarios y de transporte. Y aquí en las del transporte, cuando se habla de la competencia desleal es que el transporte es un sistema público y como sistema público tiene una regulación.

¿Pero a usted le gusta Uber?

​

Me gustan la innovación y la tecnología. Las plataformas digitales que tienen una geolocalización y que se relacionan con la prestación de un servicio público de transporte deben ser reguladas con el Ministerio de Transporte. El punto es que no es prohibiendo como la vamos a organizar. Eso no tiene ninguna posibilidad de que le sirva al país. Aquí hay que defender a las y los usuarios en términos generales.

¿Ya hay acuerdos básicos dentro de la preparación de la reforma laboral?

​

Fundamentalmente estamos estudiando cómo aplicar todos los principios del artículo 53 de la Constitución: remuneración mínima vital, estabilidad en el empleo, garantía a la seguridad social, capacitación, adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad, y la aplicación de los convenios internacionales de la OIT.

¿Qué hacer con los contratos a término fijo?

​

Todos podrían ser a término indefinido, esta es la más reciente experiencia en España y han sido exitosos, hoy el clamor de los y las trabajadoras es que los contratos a término fijo se acaben, se dejen solo para aquellos trabajos que requieran una labor temporal muy precisa, el resto, todo a término indefinido, con seguridad social. Debemos acabar con la precarización laboral.



¿Por qué se están acabando los sindicatos?

​

En Colombia hay un déficit de democracia y ese déficit se debe a la estigmatización, por ejemplo, que le hicieron al movimiento sindical. A mí me tocó enterrar a muchos dirigentes sindicales. Se creó una matriz de opinión de que los sindicatos son nocivos para las empresas. Pero los sindicatos hacen falta, son el contrapeso para salvar la democracia. Los sindicatos no son dañinos, los sindicatos lo que hacen es trabajar reivindicaciones. Solamente el 6 por ciento de la población está sindicalizado en Colombia.

¿Solo el 6 por ciento?

​

Así es, tan solo 1’200.000 personas afiliadas a los sindicatos y el 0,4 por ciento de esa población negocia colectivamente.

¿Cuál es la situación general de los trabajadores en Colombia?

​

Bueno, es una situación de precarización laboral. Precaria, porque en Colombia hay muchas leyes, pero no se cumplen. Por eso estamos fortaleciendo el sistema de inspección, vigilancia y control que no solamente promociona hacia acciones preventivas, sino que también sanciona a quienes no cumplan la ley. Mira, tenemos 32.000 querellas. Porque no se cumple la ley. Por seguridad social, porque no tienen salud, no tienen riesgos laborales, por salarios, por prestaciones sociales, por acoso laboral y sexual. El mayor número de conflictos en este país se dan porque no se cumplen los acuerdos.

La ministra habla de las plataformas de transporte. Foto: Uber

¿Y la justicia laboral?

​

Paquidérmica. Se demoran 6, 7, 8, 9 y 10 años para resolver un tema laboral. El ejercicio sindical no tiene garantías en el país.

Señora ministra, ¿por qué renunció la viceministra de empleo y pensiones, Flor Esther Salazar?

​

Debo decir que de la doctora Flor Esther tengo el mejor concepto como profesional y ser humano. Me manifestó que tenía un proyecto personal que debía atender, le recibí la carta de renuncia, que además era con carácter irrevocable, por lo cual respeté su decisión.

¿La viceministra lideraba la mesa tripartita encargada de la reforma pensional?

​

Debo aclarar que la subcomisión para la construcción de la reforma pensional fue creada el 24 de octubre del 2022 y está integrada por centrales sindicales, gremios, expertos y un equipo técnico del Gobierno, entre ellos del Ministerio de Hacienda, el DNP, el Dane, Colpensiones, el liderazgo de cada uno de los espacios está a mi cargo por designación del señor Presidente de la República y, además, cuenta con una secretaría técnica que promueve el dialogo tripartito. Entonces, como lo puedes ver, es una mesa cuyo liderazgo está bajo mi responsabilidad.

¿Esa renuncia no afecta la preparación de la reforma?

​

De ninguna manera, la reforma pensional es un proyecto del plan de Gobierno del presidente Gustavo Petro. Y la estamos construyendo con las mesas de concertación laboral y con los equipos técnicos del Ministerio de Hacienda, Planeación Nacional y el Ministerio del Trabajo y los expertos de las centrales obreras y de los empresarios.

¿La renuncia no fue por diferencias entre usted y ella? Además, entiendo que renunció ante el Presidente. ¿Cuáles fueron esas diferencias?

​

No las hubo. Le repito, Yamid, ella me presentó su renuncia y respeté su decisión.

YAMID AMAT

Especial para EL TIEMPO