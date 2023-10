Líderes y expertos exponen su preocupación sobre sostenibilidad de la reforma pensional

El proyecto de reforma pensional, en su estado actual, comprometería el pago futuro de pensiones y subsidios. Esta es una de las varias conclusiones que resultaron del foro 'Construyendo una visión del sistema pensional para los colombianos', en el que participaron expertos nacionales e internacionales, academia y actores de la sociedad civil.



La Universidad Externado de Colombia fue la sede del foro 'Construyendo una visión del sistema pensional para los colombianos' el pasado 17 de octubre, donde expertos como Sergio Urzúa, economista de la Universidad de Chile y docente de la Universidad de Maryland, plantearon sus observaciones frente al actual proyecto de reforma pensional impulsado por el Gobierno Nacional.



Urzúa aseguró que "un sistema de reparto que se proyecte financiar con impuesto al trabajo, no es sostenible en el largo plazo, los números juegan en contra y el álgebra de esto no miente".



El economista señaló que un sistema de pensiones es una gran oportunidad para fomentar el crecimiento económico, pero que esto no ocurriría al tomar una parte importante del salario de los trabajadores para pagar las pensiones de hoy, porque no habría ahorro.

Otros expertos como Julián Andrés Parra, doctor en Economía de la Universidad de Cambridge e investigador del Banco de la República, se refirieron a la sostenibilidad fiscal como el principal problema de la actual propuesta de la reforma pensional al largo plazo.



"En términos de sostenibilidad en Colombia, la población se está envejeciendo y eso incrementa la carga fiscal en el largo plazo. Si queremos aumentar la cobertura, aumentamos la carga fiscal y la sostenibilidad se ve afectada", argumentó Parra.



Por el lado de los actores de la sociedad civil, líderes como Alexánder Ríos, representante juvenil y experto en pensiones, expresaron la necesidad de que los jóvenes piensen en la visión a largo plazo, y "no solo en el debate ideológico de lo justo, de los abuelos sin ingresos, porque los jóvenes y sus hijos serían quienes finalmente paguen por la reforma".



Otros invitados como María Alejandra Osorio, directora ejecutiva de Acopi Bogotá, Fabián Hernández, docente de la Universidad Externado de Colombia, o Laura Porras, docente de la Universidad de Los Andes, resaltaron aspectos como la necesidad de una perspectiva de sistema amplia, que tenga en cuenta factores que influyen en el sistema pensional como el trabajo formal, los modelos de desarrollo, la equidad intergeneracional y la importancia de la educación financiera.