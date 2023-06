Mientras que Gloria Inés Ramírez, ministra del Trabajo, le hacía un nuevo llamado ayer a los partidos políticos, al Congreso y, en general a todos los colombianos para sacar adelante las reformas a la salud y la pensional, las preocupaciones e inquietudes del sector empresarial del país en torno a esas dos iniciativas gubernamentales seguían en aumento, más aún después de conocida la ponencia de esa última, la cual fue radicada el martes pasado en la Comisión VII del Legislativo.



El Gobierno ha sido claro en señalar que no está dispuesto a negociar el umbral de los tres salarios mínimos que hacen parte del pilar contributivo, así como el hecho de que no todos los recursos que se trasladen de los fondos privados (AFP) hacia Colpensiones por este nuevo esquema se podrán ahorrar.



“El Gobierno propuso un umbral de cuatro salarios y se bajó a tres, pero de ahí no se va a mover”, ha comentado Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, quien dice que se podrán negociar otros temas, pero en ese aspecto no porque consideran que ese nivel no genera dificultades.



Pero esos son, precisamente, dos de los puntos que más preocupación le generan al sector privado, razón por la cual toda su artillería está enfocada a buscar mayor claridad sobre el impacto que estos tendrán en las finanzas públicas y la economía del país.



A la carta enviada a los senadores ponentes del proyecto de reforma pensional el lunes de esta semana, por parte del Consejo Gremial Nacional (CGN), se sumó también una reunión ayer de los fondos de pensiones (AFP) con el ministro de Hacienda, buscando acercamientos en esos temas espinosos.



Santiago Montenego, presidente de Asofondos, así como los centros de estudios económicos Anif y Fedesarrollo, y algunos sectores de la producción han insistido en que el proyecto tiene aspectos positivos, como la unificación de los dos regímenes, la ampliación del pilar solidario y el incremento del subsidio (unos 223.000 pesos), la eliminación de buena parte de los subsidios a las pensiones altas y la creación del pilar contributivo, que es una versión mejorada de los Beneficios Económicos Periódicos (Beps).



Sin embargo, insisten en que el proyecto pensional no se debe desligar de la reforma laboral, por lo que insisten en que hay que ajustar este proyecto que parece atacar la generación de empleo y estimular la informalidad en la medida que incrementará los costos laborales en 20 por ciento.



A Montenegro le preocupa el manejo que Colpensiones hará de los más de 20 billones de pesos que le llegarán cada año de los traslados que se hagan desde las AFP, los cuales deberían ahorrarse en su totalidad, pero como lo ha reiterado el Gobierno, se emplearán para el pago de pensiones vigentes, lo cual resulta muy peligroso y así se lo han hecho saber.



“Darle todos esos recursos a Colpensiones es equivocado porque los sistemas de prima media no son sostenibles debido a que cada vez hay menos cotizantes activos por cada adulto mayor a causa del envejecimiento de la población”, dijo.

Bogotá. 30 de Mayo del 2023. En la Comisión Séptima de Senado se llevó a cabo la Radicación de la Reforma Pensional, en cabeza de la Ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez.

Los otros temas que generan dudas

Pero no son los únicos que han insistido en que la reforma requiere mayores ajustes en esos temas fundamentales.



Al referirse a la ponencia radicada el martes de esta semana Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, dijo que con esta queda claro que los elementos más de fondo están pendientes de discusión y modificación, sobre todo, en dos fundamentales. El primero, el umbral hasta el cual se considera que debe funcionar el pilar público contributivo que está en tres salarios, pues se mantiene y pone en riesgo la sostenibilidad del sistema de régimen de prima media, impacta a las AFP, al ahorro nacional y al propio Gobierno.

El otro aspecto, dice, es el fondo de ahorro, que si bien muestra algunos ajustes en la ponencia, porque se da unos lineamientos en términos de inversión, sigue siendo complicado entender cuál será el nivel de ahorro. “No cambia mucho frente a lo planteado en principio y garantiza que todos los nuevos flujos de recursos de cotizaciones deben ser ahorrados y no destinarse a gasto corriente”.



Similares preocupaciones tienen los empresarios del país reunidos en el Consejo Gremial y así se lo han hecho saber al Gobierno y a los congresistas a través de varias comunicaciones.



En la misiva enviada esta semana a los ponentes de la reforma señalan que son tres son las inquietudes que les preocupan en el pilar solidario y tienen que ver con el origen de los recursos para cubrir ese pago, cómo se garantizará la protección al adulto mayor y si ese pilar está contemplando dentro de las estimaciones del pasivo pensional.



Frente al contributivo les inquieta el impacto del umbral de tres salarios propuesto, cuando se puede pensar en que este parta de un salario.



También les inquieta el tema de la cotización por días, en lo que no hay mayor claridad sobre su aplicación, así como del impacto de la reforma en el seguro previsional y las rentas vitalicias, entre otros aspectos.

