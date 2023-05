Las críticas a favor y en contra de los alcances del proyecto de reforma pensional continuaron escuchándose este miércoles en la primera audiencia pública, en la Comisión Séptima de Senado, con la intervención de los gremios, centros de estudios y la academia, cuyos representantes hicieron saber, desde distintos ángulos, los impactos que tendrá esta iniciativa Gubernamental de ser aprobada tal y como fue radicada el pasado 22 de marzo ante el Legislativo. Por eso, hicieron un llamado para que en su debate se hagan los ajustes pertinentes que permitan tener una ley equlibrada, con el menor impacto en las finanzas públicas y que corrija las distorciones actuales del sistema actual.



(Lea también: Las advertencias del Comité de la Regla Fiscal en pensiones, salud y gasolina)

Las críticas vinieron de parte y parte. Mientras que los sectores que apoyan a iniciativa gubernamental fueron contundentes al señalar que los fondos de pensiones privados (AFP) no se han preocupado por reconocer pensiones justas a los ahorradores, no han ampliado la cobertura, tal como estaba previsto, y mantienen un manejo de los recursos de los trabajadores para beneficio propio.



Las administradoras, por su parte, defendieron el esquema actual, explicando las bondades del ahorro individual, el manejo de los recursos, lo cual ha permitido que de los 366 billones de pesos que se tienen hoy en las cuentas de las personas, el 70 por ciento sean producto del manejo prudente de esos dineros Rentabilidad) y explicando que este es un sistema joven, por lo que el número de pensionados es aún bajo, pero en crecimiento continuo.



"Las discusiones ( de la reforma pensional) deben ser abiertas, vincular a diversidad de sectores y sustentarse en cifras y datos", dijo Santiago Montenegro, vocero de las cuatro AFP que operan en el país (Porvenir, Protección, Colfondos y Skandia).



​(Le puede interesar, además: Temores por los $ 24 billones que le llegarían a Colpensiones y no a las AFP)



El directivo planteó una serie de principios sobre los que se debe dar la discusión de este proyecto: “La reforma debe hacerse pensando en el futuro de los jóvenes, con una reforma sostenible, que trascienda las próximas elecciones, y se piense en cambio para las próximas generaciones”.



Hizo énfasis, también, en la necesidad de proteger el ahorro de los trabajadores, frente a lo cual recomendó que la reforma debe basarse en el ahorro para que sea sostenible. "Aunque el proyecto de gobierno plantea un fondo de ahorro público, para Asofondos este no ahorrará y, por demás, “habría muchos riesgos de manejo político y expropiación. La experiencia del ISS fue nefasta”, sentenció.



Otro de los aspectos que destacó es la posibilidad de que no se prive a las personas del derecho de elegir el sistema al cual quiere pertenecer en materia pensional. En ese sentido la propuesta de los privados es que se “se aumente la competencia con administradores públicos y también administradores privados”, en ambos casos, con capitalización individual e idénticas reglas de juego.



Pero además, que “al momento de la jubilación, la persona pueda elegir la modalidad de pensión que quiera, entre una renta vitalicia o un retiro programado”.

Aspectos positivos

Entre los privados, académicos y los centros de estudios que participan en esta audiencia hubo coincidencias en los aspectos positivos que trae este proyecto de reforma pensional.



Por ejemplo, la unificación de los dos regímenes en un solo sistema, es uno de los aspectos que se rescatan, pues acaba con la competencia desigual creada con la norma vigente.



La eliminación de una parte de los subsidios a quienes más ganan y la ampliación de la base de beneficiarios de una renta solidaria, con un monto que supera la línea de pobreza, son otros aspectos favorables de la iniciativa gubernamental, aunque, persisten las críticas en cuanto a que los subsidios, si bien bajan a las altas pensiones, se extienden a los de otros niveles al imponerse que al pilar contributivo lleguen los aportes de quienes ganan hasta tres salarios mínimos.