El impacto que podría tener la propuesta de reforma pensional que plantea el presidente Gustavo Petro en el mercado de capitales, pieza fundamental para que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) maximicen el ahorro de los afiliados a través de diferentes inversiones como acciones o deuda pública es una de las alertas que pone sobre la mesa el economista Eduardo Lora.



En entrevista con EL TIEMPO, el exdirector de Fedesarrollo y actual asociado del Centro de Desarrollo Internacional de Harvard, aseguró que transitar hacia un sistema pensional donde la mayor parte de las personas estén obligadas a cotizar en Colpensiones es un “mal negocio” que endeuda a los próximos gobiernos y no soluciona los problemas estructurales.

El economista Eduardo Lora. Foto: Diego Caucayo. Archivo EL TIEMPO

(Puede leer también: Pensiones futuras: las dudas si aportes se usan de inmediato en vez de ahorrarse)



¿Cuáles diría que son en estos momentos los mayores problemas que tiene el sistema pensional colombiano?

Está sobrediagnósticado. Sabemos muy bien que sus graves problemas son la falta de cobertura, pues solo uno de cada 4 adultos mayores recibe una pensión. Lo segundo es que el Gobierno le tiene que dedicar entre la tercera y cuarta parte de los ingresos tributarios al pago de las pensiones. Y lo tercero es que se pagan a personas de ingresos relativamente altos. El triángulo del problema pensional colombiano es vergonzoso, que muy poca gente cubierta absorbe una gran cantidad de recursos públicos y los reciben, en su mayoría, las personas que no los necesitan.



¿Y la propuesta pensional de Petro soluciona esos problemas?

En general, no los soluciona. La idea de la pensión básica de 500.000 pesos sí toca el problema de la cobertura. Creo que es una propuesta correcta, pero el problema es cómo se va a pagar. La idea de que la plata que va para las AFPs, vaya ahora en gran medida a Colpensiones y que de ahí salga parte del dinero para pagar las mesadas básicas y llenar el déficit que tiene el régimen público es una mala solución. Prácticamente todo el mundo pasaría al otro lado y, en la práctica, el gobierno trataría de imponer una especie de monopolio estatal a esa obligación.



¿Es un buen negocio fiscalmente?

Los gobiernos son muy malos manejando los recursos del público. Es un peligro. Y en el caso de que lo manejaran bien, sería un mal negocio fiscal. El gobierno está incurriendo en una deuda de largo plazo muy costosa porque luego le va a tocar pagar pensiones por un valor mucho más alto que las contribuciones que se le hicieron. Pan para hoy y hambre para mañana. Al gobierno que dura 4 años le resulta un negocio buenísimo, pero está endeudando de forma antidemocrática a los gobiernos futuros, a las generaciones futuras, y hacer esto es irse contra los jóvenes.

¿Cómo afecta la propuesta pensional al mercado de capitales?

Es una propuesta muy mala porque en vez de que los recursos pasen por el mercado de capitales ahora van directamente al erario público. Es pésima. De hecho, no cambia mucho las cosas porque en la actualidad las AFPs invierten sus recursos en bonos del Gobierno que financian el déficit y parte del déficit son las pensiones. El ahorro de las AFPs financia Colpensiones, lo que pasa que lo hace a través de un mecanismo que no es expropiatorio, que es de mercado. En cambio, pasar directamente ese dinero no es la solución, funcionaría mejor si se respetan las reglas.



¿Y qué consecuencias podría tener esa hipotética situación para la economía en general?

Si usted debilita el mercado de capitales, después el propio gobierno puede tener problemas financiándose. Por otro lado, uno de los efectos importantes de las AFPs es que ayudó a que se profundizara el sistema financiero y a que con eso hubiera más recursos de largo plazo disponibles para la inversión, sobre todo, en infraestructura. Eso se perdería.

Parte de la solución es que la sostenibilidad no dependa de las contribuciones de los asalariados sino de los impuestos

La propuesta es que las personas que cotizan entre 1 y 4 salarios mínimos pasen de manera obligatoria a Colpensiones. ¿Cree que se debería bajar ese piso?

Bueno, ese es un punto de discusión, cuánto debería ir a Colpensiones y si debería ser una cosa obligatoria o no porque ese es el otro aspecto de la reforma que creo que es fundamental. ¿Deben ser obligatorias las contribuciones para pensiones si ya tenemos esa pensión básica de 500.000 pesos para evitar el problema de la pobreza? Uno entiende que el gobierno quiera cubrir los riesgos sociales más obvios y en eso se justifica una intervención redistributiva como sería la pensión básica. Ahora bien, más allá de eso la pregunta es: ¿Por qué quiere el gobierno meterse en la vida de los demás que no son pobres? ¿Para que tengan ciertos ingresos que no sean muy distintos de los que tenían cuando eran asalariados? No es muy claro por qué tienen que ser obligatorias las contribuciones a las pensiones, así como no es obligatorio cubrirse de otros riesgos como puede ser el incendio de la casa. Hay muchos riesgos que existen y el Estado no pone nada obligatorio, a menos de que sea para proteger a los demás de cosas que usted hace mal. Es una cosa que se le ocurrió a Bismarck en Alemania.



¿Entonces qué papel deberían tener Colpensiones y los fondos privados?

Lo que tiene que hacer el mercado y el gobierno es ofrecerle suficientes opciones a los individuos para que tomen las mejores decisiones. De un lado, la idea es marchitar el régimen de prima media, ponerle una fecha límite a la vinculación de nuevos trabajadores a Colpensiones respetando los derechos de las personas, pero gradualmente en cuestión de décadas, desaparecería. Las AFPs tampoco se acaban, sino que compitan entre ellas ofreciendo diferentes programas de pensiones y no hay que esperar a que el diseño del producto perfecto lo haga el gobierno.



Pero actualmente todos los países cuentan con un sistema pensional...

Todos los países tienen sistema pensional, pero eso no es lo mismo a tener lo que tiene Colombia donde es obligatorio cotizar por la totalidad de su salario una tasa dada, eso existe en algunos países. Hay toda una gama de opciones desde cotizaciones muy chiquitas sobre ciertos ingresos hasta lo que tiene Colombia, sobre todo, pensando en que Colombia es un país muy informal. Es ponerle a los trabajadores una camisa de fuerza como si ellos no tuvieran la posibilidad de escamarse y el problema es que se escapan.

Gustavo Petro dio puntadas esta semana de la que sería su propuesta de reforma pensional. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO

¿Cómo se puede resolver el problema de la sostenibilidad en el tiempo?

Parte de la solución es que la sostenibilidad no dependa de las contribuciones de los asalariados sino de los impuestos. La pensión básica de los 500.000 pesos se consigue a través de una mayor carga tributaria. Entonces por esa razón es que debería discutirse conjuntamente la reforma tributaria y la pensional. Las pensiones sí se pagan con los impuestos generales entonces es mejor que las discutamos conjuntamente.



¿Ataca la propuesta de Petro el problema de los subsidios a las pensiones altas ?

Lo resuelve un poco. La ventaja que tiene poner un tope de 4 salarios mínimos es que entonces los subsidios no van sino hasta ese nivel. Ya no hay subsidios para los salarios que yo reciba en exceso. Se le van a recortar los subsidios que se le dan a los más ricos. Ahora bien, los subsidios a las pensiones atadas al sistema de empleo formal son regresivos porque los que tienen empleos formales estables son las clase media, altas y los ricos.

¿Qué se podría hacer para que la gente cumpla las semanas de cotización?

No, Eso es paternalismo coercitivo. Lo que no queremos es viejos pobres, eso se consigue con una pensión básica, lo demás olvídese, la gente verá qué hace, que compre el programa de pensión que más le interese.



(En contexto: Petro da puntadas de reforma pensional y fondos llaman atención sobre ahorro)