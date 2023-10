Reforma pensional: sin cambios de fondo, radican ponencia para 2° debate

Con la radicación de una nueva ponencia que tiene el apoyo del Gobierno Nacional, la reforma pensional enfrentará su segundo debate en la plenaria del Senado de la República, de los cuatro –dos son en la Cámara de Representantes- que debe pasar para convertirse en ley.



La radicación fue liderada por la presidenta de la Comisión Séptima del Senado, Martha Peralta, quien ahora será la nueva coordinadora de los ponentes, luego de que la senadora Norma Hurtado, respaldada por la bancada del Partido de 'la U', radicara una ponencia alternativa.



La senadora Peralta dijo que esta ponencia fue construida con todos los sectores y los distintos equipos de trabajo de la comisión con el fin de ampliar la cobertura para que se tengan más pensionados en el país.



Entre tanto, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, aseguró que la construcción de este texto tuvo "un trabajo técnico fuerte y juicioso" y cuenta "con los estudios actuariales de respaldo". Adicionalmente, "da toda la tranquilidad para que Colombia siga avanzando hacia un país de derechos".



La ponencia contiene 94 artículos y 16 presentan ajustes frente a lo que se aprobó en su primer debate. No obstante, persisten las preocupaciones que vienen del primer debate sobre el umbral del pilar contributivo y el costo fiscal de la reforma.



Uno de los ajustes fue bajar a 60 años la edad de las mujeres que hagan parte del pilar semicontributivo porque no cumplieron los requisitos para acceder a una pensión contributiva habiendo cotizado al sistema.

Adicionalmente, a los beneficiarios de la renta vitalicia que hayan logrado cotizar entre 300 y menos de 1.000 semanas y que no sean elegibles para el pilar solidario, se les bajará del 20 al 15 por ciento el incentivo adicional sobre el saldo de su ahorro.



En el artículo 3 también se modificó el pilar de ahorro voluntario en el sentido de establecer la obligación del Gobierno Nacional de reglamentar el sistema de equivalencias para que con los recursos de este pilar se pueda completar los requisitos mínimos de semanas para tener derecho a una pensión integral de vejez en el pilar contributivo.



Asimismo, se podrán crear nuevos mecanismos que faciliten al afiliado obtener y completar los requisitos mínimos de semanas para tener derecho a una pensión integral de vejez.



Entre tanto, en el artículo 14 se facultó al Gobierno Nacional para que reglamente las disposiciones y condiciones requeridas para que las mujeres beneficiarias del pilar contributivo rediman su bono a los 57 años y los hombres a los 62 años.



Otra facultad que tendría el Gobierno Nacional sería para actualizar el valor de la línea de pobreza extrema certificada por el Dane que se toma como referencia para la determinación de la Renta Básica Solidaria.



Se podrá mejorar en valor y cobertura, teniendo en cuenta los indicadores de crecimiento económico, la sostenibilidad de las finanzas públicas, entre otros, en consonancia con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gasto de Mediano Plazo.



Esto se suma a la reestructuración organizacional que deberá tener Colpensiones para contar con estándares internacionales de gobierno corporativo y buena gobernanza que le permitan afrontar los retos que tendrá una vez esta reforma pensional se convierta en ley.



Como mínimo, deberá contar con comités asesores compuestos mayoritariamente por miembros independientes que recomiendan a la junta directiva y al comité directivo políticas y decisiones para tener control y hacer diligente seguimiento en gobierno corporativo, auditoría, inversiones y riesgos.

Realmente, los cambios en los artículos no es lo que más preocupa a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), sino que aún no se conoce cuánto le costará al Estado esta reforma pensional, que ya ha sufrido cambios importantes desde que el Gobierno radicó el proyecto de ley.

Pese a que los senadores le insistieron al Ministerio de Hacienda por un concepto y análisis del impacto fiscal, no se obtuvo una respuesta. La entidad aseguró que ese concepto lo radicará después de recibir el texto del articulado que fue radicado.



"Eso me parece preocupante porque las reformas pensionales tienen que hacerse con muchísima responsabilidad fiscal en medio de un envejecimiento de la población. Todo debe estar acotado a la regla fiscal y no empeñar el futuro de los jóvenes", dijo Daniel Wills, vicepresidente técnico de Asofondos.



Otra preocupación es que no se haya modificado el umbral de 3 salarios mínimos mensuales que se estableció para los cotizantes de Colpensiones, ya que en las AFP solo podrían estar quienes ganen más de este monto.



De acuerdo con Daniel Wills, si esto no cambia, el 90 por ciento de los cotizantes estarían en Colpensiones y los fondos privados ya no serían sostenibles. "Creemos que no debería haber un umbral, el sistema debería ser de ahorro individual", agregó.

