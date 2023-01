En preparación para la discusión de la reforma pensional, quisiera resaltar algunos elementos del sistema actual. Hoy en Colombia hay dos sistemas pensionales: el público, Régimen de Prima Media (RPM), administrado por Colpensiones, y el privado, Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), administrado por las AFP.

El RPM es un sistema tradicional de reparto de los que han generado desbalances actuariales significativos en todas partes del mundo debido principalmente a la transición demográfica. El problema radica en que, con el envejecimiento de la población, cada día hay más pensionados por cada trabajador activo y, en consecuencia, los sistemas de reparto se hacen insostenibles.



Por esta razón, desde la década de los noventa, países que dependían de estos sistemas tradicionales han ido reduciendo el papel del componente de reparto e introduciendo sistemas de ahorro individual complementarios, en los que la pensión está más en función de lo efectivamente ahorrado por el trabajador durante su vida laboral y los rendimientos de su ahorro, que de una promesa de pago producto de contribuciones de trabajadores futuros.



Colombia fue uno de esos países. La reforma de la Ley 100/93 creó el sistema de ahorro individual que administran las AFP. El RAIS, visto en su integridad, es un sistema de pilares en sí mismo en el que un trabajador que cumple con hacer sus aportes y las semanas cotizadas, tiene derecho a una pensión. La garantía de pensión mínima del RAIS actúa como un primer pilar, en el que, si el monto total ahorrado no alcanza para una pensión de un SMLV, el Fondo de Garantía de Pensión Mínima (FGPM) cubre la diferencia y la persona accede a su pensión de salario mínimo. Si el ahorro del individuo supera lo requerido para la pensión mínima, la persona recibe una pensión fruto del ahorro individual y el FGPM no aporta nada.



El FGPM es un excelente mecanismo de solidaridad y está en gran medida financiado, pues de las contribuciones de todos los afiliados al sistema, 1,5 por ciento se destina a este Fondo. Hoy, el Fondo cuenta con más de 30 billones de pesos acumulados y apoya a cerca de 100.000 pensionados del RAIS. Cuando se agoten los recursos del Fondo, la Nación deberá cubrir los faltantes de la Garantía de Pensión Mínima (GPM), pero se estima que esto no sucedería antes del 2060.

El problema de la Ley 100 fue que no articuló el RPM con el nuevo sistema de ahorro individual y mantuvo el RPM como una alternativa a escoger, con el agravante de que en el RPM se mantuvieron enormes subsidios a todas las pensiones, incluidas las de trabajadores de ingresos altos.



La GPM es un elemento muy potente del sistema pensional colombiano dado que un trabajador, independientemente de si está en el RPM o en el RAIS, tiene garantizada una pensión de 1 SMLV si cumple los requisitos. Si se hace el cálculo actuarial, con las tasas de cotización de Colombia, las tasas de interés reales y las densidades de cotización observadas, encontramos que las personas que cotizan con salarios de hasta 2,4 SMLV obtendrían una pensión igual a 1 SMLV.



Esto sucede porque las cotizaciones de estas personas son insuficientes para obtener una pensión de 1 SMLV, con lo cual la GPM representa un componente de subsidio cercano al 50 por ciento en el caso de un trabajador que cotiza con 1 SMLV durante toda su vida. El porcentaje de subsidio disminuye gradualmente hasta los 2,4 SMLV y a partir de este nivel, las pensiones del RAIS ya no tienen subsidio.



Si todo lo demás fuera igual, para un trabajador en estas condiciones debería ser indiferente pertenecer al RAIS o al RPM, pues finalmente obtendrá la misma pensión.



Sin embargo, la existencia de subsidios superiores en el RPM, hace que para las personas que aportan con salarios superiores a 1,6 SMLV sea preferible el RPM pero solo si tienen la certeza de cumplir los requisitos de pensión. Si por el contrario, existe el riesgo de no poder cumplir con las semanas cotizadas, y dado que la devolución de aportes se hace con los rendimientos acumulados en el RAIS y solamente con actualización por inflación en el RPM, será preferible para el trabajador pertenecer al RAIS.



De lo anterior se desprende que para aquellos trabajadores que estiman cotizar con ingresos inferiores a los 1,6 SMLV durante toda su vida laboral (aproximadamente el 76 por ciento de los trabajadores colombianos) es más conveniente pertenecer al RAIS que al RPM. Esto por cuanto si cumplen los requisitos de pensión, la pensión a la que tendrán derecho será de 1 SMLV en cualquiera de los dos sistemas, pero podrán acceder a ella con la misma edad y con menos semanas cotizadas (1.150 en el RAIS vs 1.300 en el RPM). Adicionalmente, si llegaran a no cumplir con los requisitos para pensionarse, la devolución de aportes sería superior en el RAIS.



En consecuencia, una propuesta de reforma pensional en la que se obligue a todos los trabajadores que devengan 1,6 SMLV o menos a pasarse al RPM, no se estaría haciendo pensando en el bienestar de esos trabajadores.



JUAN PABLO CÓRDOBA GARCÉS

PRESIDENTE DE LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA