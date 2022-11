Una de las dudas más importantes que hay sobre la reforma pensional es acerca de la edad, que actualmente está en 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres, en la que se puede empezar el retiro para pensionarse.



(Le puede interesar: Soplan vientos en contra para proyectos de energía eólica y solar en Colombia).

(No deje de leer: Salario mínimo 2023: Fedesarrollo propone que suba un 13,5 %).



¿Se aumentará la edad de retiro en Colombia? Aunque el gobierno del presidente Gustavo Petro aún no ha compartido detalles de la próxima reforma pensional, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, señaló que estará enfocada en tres pilares para mejorar la cobertura.



Todo indicaría que la edad de pensión no haría parte de la discusión. Lo cual, a su vez, estaría respaldado por las centrales obreras, ya que en el borrador de su propuesta este parámetro se mantiene, así como el de las 1.300 semanas cotizadas, en el caso de Colpensiones.



(Además lea: Falló la predicción del Minhacienda y el dólar cerró hoy por encima de $4.800).

En el caso de las mujeres, proponen que se disminuyan 50 semanas cada año hasta legar a 1.150 semanas requeridos en el tercer año de vigencia de la ley.

Más noticias en EL TIEMPO

Las preocupaciones y dudas detrás del polémico Código Electoral

'La lucha democrática se impone hoy a la armada': Gerardo Vega, director ANT

Piedad Córdoba pide debate sobre los medios de comunicación

PORTAFOLIO