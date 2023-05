De llegar a aprobarse el proyecto de reforma pensional tal y como lo presentó el Gobierno ante el Congreso, todas las personas que ganan mensualmente hasta 3 salarios mínimos tendrían que empezar a cotizar de manera obligatoria a Colpensiones y las administradoras de los fondos de pensiones (AFP) recibirían las cotizaciones que excedan ese monto.



Con ello, una persona que hoy en día recibe 7 salarios mínimos al mes tendría que tener 3 de ellos de manera obligatoria en Colpensiones y los 4 restantes los llevaría a los fondos privados, como Porvenir, Protección, Colfondos y Skandia.



Esas dos prestaciones se unirían o complementarían para sumar una única pensión de vejez cuando la persona cumpla la edad, de 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres.



La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, en la radicación de la reforma pensional. Foto: Sergio Acero/El Tiempo

Si bien el proyecto no cambia el parámetro de la edad ni las semanas para reconocer la pensión de vejez, expertos sí aseguran sí se podría aumentar de una manera indirecta en algunas ocasiones.



Ese sería el caso de las personas que hoy en día se encuentran cotizando en los fondos privados.



Estas hoy necesitan 1.150 semanas para poder llegar a alcanzar a pensión pero al pasarse de manera obligatoria a Colpensiones tendrían que sumar 150 más hasta obtener las 1.300 que son requeridas en lo público.



Eso significa que el 88 por ciento de los cotizantes de los fondos privados, que son los que ganan actualmente entre 1 y 3 salarios mínimos, tendrían que pasar de manera obligatoria a Colpensiones.

Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, asegura que Colpensiones es insostenible. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

El presidente de Asofondos, Santiago Montegro, aseguró en una entrevista para EL TIEMPO que el proyecto de reforma pensional que se radicó en el Congreso va a obligar a todas esas personas a estar en el sistema 3 años más (150 semanas más).



“Hoy un hombre de 62 años, en los fondos de pensiones, se puede pensionar con 1.150 semanas cotizadas. Con el esquema que se propone deberá cotizar 1.300 semanas, otros tres años para cumplir las condiciones de jubilación. Eso es un aumento de facto, un aumento en la edad de jubilación, así digan que no”, argumenta Montenegro.

(*) EL TIEMPO hace parte de un conglomerado de empresas al cual pertenece una AFP.