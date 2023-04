El presidente de Asofondos, Santiago Montegro, aseguró en una entrevista con Yamid Amat para EL TIEMPO que el proyecto de reforma pensional que se radicó en el Congreso va a obligar a todas esas personas que hoy solo alcanzan a cotizar 1.150 semanas a estar en el sistema 3 años más, es decir, 150 semanas más.



(Puede leer también: Abecé de los cambios que vendrían para el sistema pensional en Colombia)

Esto es porque hoy en día una persona en el sistema privado cotiza 1.150 semanas y en Colpensiones hay que estar 1.300.



Sin embargo, en el proyecto de reforma pensional se habla de crear un pilar contributivo que tendría dos componentes: el de prima media y el de ahorro individual.



(No deje de leer: Reformas plantean dilemas sobre empleo de hoy y pensiones de mañana)

Entre 1 y 3 salarios mínimos estarían cotizados en Colpensiones y por encima de ese valor en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), como Porvenir, Protección, Colfondos y Skandia.A la hora de calcular la mesada estas dos prestaciones se unirían.



Eso significa que el 88 por ciento de los cotizantes de los fondos privados, que son los que ganan actualmente entre 1 y 3 salarios mínimos, tendrían que pasar de manera obligatoria a Colpensiones.



“Hoy un hombre de 62 años, en los fondos de pensiones, se puede pensionar con 1.150 semanas cotizadas. Con el esquema que se propone deberá cotizar 1.300 semanas, otros tres años para cumplir las condiciones de jubilación. Eso es un aumento de facto, un aumento en la edad de jubilación, así digan que no”, argumenta Montenegro.

Facebook Twitter Linkedin

Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, asegura que Colpensiones es insostenible. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

“También es una tributaria’, dice Asofondos



Montenegro también dice que la pensión es también una tributaria. Esto debido a que al llevarse las cotizaciones hasta 3 salarios mínimos de los fondos privados a Colpensiones el Gobierno “recibirá caja pero por cada peso se generará una deuda que tendremos que pagar” todos más adelante.

“La pagarán nuestros hijos. La deuda se genera porque las pensiones en Colpensiones reciben un subsidio implícito. Nosotros creemos que ese subsidio debe ser sobre lo menor posible, porque eso cuesta mucha plata y el Gobierno no la tiene, no le alcanza y no le va a alcanzar”, explicó Montenegro.

Facebook Twitter Linkedin

La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, en la radicación de la reforma pensional. Foto: Sergio Acero/El Tiempo

Y añadió: queremos que los trabajadores sigan en los fondos de pensiones para que esa plata crezca con las rentabilidades que se generan y que el Gobierno arme también un fondo de pensiones, pero operando bajo las mismas reglas de juego.



El presidente del gremio de las AFP dice que lo que plantea Asofondos es que las personas puedan elegir libremente dónde quieren cotizar, bien sea en un fondo de pensión privado o público.



“Que el dinero siga rentando y el ahorro creciendo, y que el subsidio se entregue en el momento de la jubilación con los recursos que estén disponibles en el Presupuesto Nacional”, señaló.

*La Casa Editorial EL TIEMPO hace parte de un grupo de empresas que incluye una AFP