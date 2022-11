El Ministerio de Trabajo anunció recientemente la formación de una mesa de subcomisión donde se hablará de los puntos claves que debería tener una reforma pensional, tema que será debatido en lo que resta del año y será radicado en la próxima legislatura del Congreso.



Al respecto, Asofondos informó que considera que ninguna discusión sobre temas pensionales puede darse sin tener a la mano los cálculos sobre los distintos impactos que pueda tener una reforma.



Santiago Montenegro, presidente de Asofondos. Foto: Mauricio Moreno. Archivo EL TIEMPO

Por su parte, Santiago Montenegro, presidente del gremio, indicó que considera que los trabajadores deben tener voz en la discusión, incluidos los informales, independientes y los 18 millones de dueños de fondos de pensión.



"La subcomisión para discutir la propuesta de reforma - dijo Montenegro -debe incluir, no solo las voces de las principales centrales obreras, de algunos gremios económicos, del Gobierno, sino también la mirada de todo el espectro de trabajadores que hay en el país y que tienen la esperanza de contar con un respaldo para su vejez, un sistema que pensiones y que proteja su ahorro actual y futuro".



También señaló que: “se debe tener en cuenta puntos como el ahorro de los trabajadores, las pensiones futuras, la cobertura pensional, el ahorro del país, el impacto que habría sobre el déficit fiscal y la refinanciación de la deuda, sobre las tasas de interés y el precio del dólar”.



Montenegro dijo que el gobierno de Gustavo Petro se ha mantenido en sus propuestas de campaña, pero también enfatizó en que se han generado más preguntas sobre la reforma pensional.



Un ejemplo de esto es si el ahorro pensional dejará de ser heredable, otra duda se enfoca en que, para que se acrediten las semanas en Colpensiones, ¿los afiliados a los fondos de pensiones deberán renunciar a su ahorro?, además, quiénes no logran pensionarse ¿perderán el derecho a que se les devuelvan sus aportes con sus respectivas rentabilidades?, entre otras dudas para los trabajadores.

